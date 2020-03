Chaque téléphone Android est personnalisable d’une manière ou d’une autre, mais les téléphones Samsung peuvent être le téléphones les plus personnalisables. Vous pouvez essentiellement modifier tout ce que vous souhaitez sur l’interface utilisateur, comme les icônes, les couleurs des paramètres rapides et même l’apparence de votre écran de verrouillage et des menus des applications récentes. La meilleure façon de personnaliser votre nouveau Galaxy S20 est avec Samsung Theme Park, le nouveau générateur de thème par défaut de la société. L’application peut être un peu compliquée, nous avons donc préparé ce guide sur la façon d’utiliser Samsung Theme Park.

Qu’est-ce que Samsung Theme Park?

Il existe plusieurs façons de personnaliser l’apparence de votre téléphone Samsung. Prêt à l’emploi, vous aurez accès à l’application Galaxy Themes, qui vous permet de télécharger des thèmes prédéfinis depuis le Galaxy Store. Il existe des options gratuites et payantes, mais aucune ne vous offre le même niveau de personnalisation que le parc à thème.

Theme Park est une application qui peut être téléchargée depuis le Galaxy Store sur votre téléphone Samsung. Si vous ne souhaitez pas vous rendre au magasin pour le rechercher, cliquez simplement sur le lien ci-dessous.

L’application peut être utilisée pour créer des thèmes personnalisables en fonction du fond d’écran de votre téléphone. Vous pouvez modifier les couleurs de votre panneau de paramètres rapides, les icônes, la couleur du numéroteur, les couleurs des paramètres et bien plus encore.

Techniquement, le parc à thème fait partie de la suite d’applications de personnalisation Good Lock de Samsung, donc si vous souhaitez personnaliser à peu près toutes les parties de votre smartphone, vous voudrez également télécharger Good Lock. Good Lock n’est pas nécessaire pour utiliser le parc à thème, vous pouvez donc en installer un sans l’autre.

Comment utiliser Samsung Theme Park

Une fois le parc à thème installé, c’est là que le plaisir commence.

Pour créer un nouveau thème, appuyez sur le grand Concevez un nouveau thème! bouton. Vous ne pouvez pas le manquer. Pour créer un thème basé sur le fond d’écran actuel de votre téléphone, appuyez sur Fond d’écran actuel.Pour choisir un nouveau fond d’écran à partir duquel vous souhaitez créer un thème, appuyez sur Galerie.Pour ce tutoriel, je vais choisir Fond d’écran actuelLe parc à thème se mettra alors au travail. Un thème basé sur le fond d’écran de votre téléphone vous sera présenté, avec un panneau de paramètres rapides à thème, l’application Samsung Messages, un numéroteur, un panneau de paramètres et une application d’horloge.Si cet écran est trop écrasant pour vous (c’est pour moi), appuyez sur l’icône de la grille en haut de votre écran pour passer à une vue carrousel. De cette façon, vous pouvez mieux voir le thème de chaque page. Au-dessous des pages thématiques, vous verrez un message qui dit “Sélectionnez une couleur principale”. En dessous, vous pouvez choisir la couleur principale de votre thème, ce qui affectera toutes les autres couleurs utilisées dans ce thème. Style icône en bas de votre écran. À partir de là, vous pouvez choisir un ensemble de couleurs en fonction de votre fond d’écran qui décidera de «l’ambiance» de votre thème. Pour mon exemple, le thème par défaut est clair avec des accents violet foncé. Je ne suis pas un grand fan de cela, je vais donc choisir l’un des schémas de couleurs les plus sombres vers la fin de la liste.Vous pouvez également appuyer longuement sur un style de thème pour modifier l’une des couleurs.Une fois que vous sélectionnez un thème style, sélectionnez Icône en bas à droite de votre écran, puis appuyez sur Icône. Désactivez la bascule pour conserver vos icônes dans leurs propres états colorés uniques, ou activez la bascule pour les thème avec les couleurs choisies. Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir une couleur différente pour vos icônes. Plateau. Désactivez la bascule pour garder vos icônes sans arrière-plan ou activez-la pour activer l’arrière-plan clair autour de chaque icône. Vous pouvez choisir une couleur de bac si vous le souhaitez. Appuyez ensuite sur Étiquette. Cela vous permet de choisir une couleur pour vos étiquettes d’icônes.

Quelques détails supplémentaires méritent d’être soulignés:

Si, à tout moment du processus de personnalisation, vous souhaitez modifier votre écran d’accueil ou votre fond d’écran de verrouillage, appuyez simplement sur l’une de ces pages. De là, vous pouvez recadrer votre fond d’écran actuel ou le changer complètement. Vous n’aimez pas le thème de la lumière? Appuyez sur l’icône des options (trois points verticaux) en haut à droite de votre écran. Appuyez ensuite sur Mode sombre. Cela transformera tous les thèmes en une palette de couleurs plus foncées, avec des arrière-plans noirs et gris foncé.

Une fois que vous avez terminé avec votre thème, appuyez sur le bouton enregistrer en haut de votre écran. De là, vous pouvez nommer votre thème et appuyer sur D’accord pour le sauver. Ensuite, sélectionnez votre thème dans la liste et appuyez sur Appliquer.

Phew! Je pense que j’ai tout. Comment aimez-vous le parc à thème Samsung? Ce guide pratique vous a-t-il aidé? Faites-moi savoir dans les commentaires. Assurez-vous également de consulter certaines de nos applications de fond d’écran préférées pendant que vous personnalisez votre téléphone Samsung.

