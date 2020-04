Comment utiliser simultanément deux numéros WhatsApp sur votre téléphone

Les téléphones à double SIM existent depuis plusieurs années maintenant. Ils sont très pratiques lorsque vous voyagez, car vous pouvez garder votre numéro de domicile actif tout en utilisant une carte SIM locale, mais ils sont également utiles pour les personnes disposant de deux lignes distinctes. Par exemple, au lieu de transporter deux téléphones, certains préfèrent utiliser leurs lignes professionnelles et personnelles sur un seul appareil. Cependant, cela peut être frustrant si vous prévoyez d’utiliser WhatsApp pour les deux numéros sur le même téléphone, car cela n’est pas traditionnellement possible. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour résoudre ce problème, vous permettant d’utiliser plusieurs comptes de messagerie simultanément sur votre téléphone.

Plusieurs fabricants ont nativement mis en œuvre une solution pour permettre aux utilisateurs d’utiliser simultanément deux comptes avec la même application de messagerie. La compatibilité dépendra de la marque, du modèle et de la version du logiciel du téléphone. Si votre appareil le prend en charge, c’est de loin le moyen le plus simple et le plus pratique pour envoyer des SMS avec deux numéros WhatsApp différents sur votre téléphone. Avec cette méthode, les notifications seront traitées de manière native et la plupart des téléphones identifieront le compte secondaire avec un badge. Avant de vérifier les instructions ci-dessous spécifiques à votre combiné, assurez-vous que WhatsApp est déjà opérationnel sur votre téléphone.

Samsung

Si vous avez un téléphone Samsung avec une interface utilisateur, vous avez probablement remarqué que votre téléphone vous demandait si vous vouliez utiliser un compte WhatsApp secondaire lors de l’installation de l’application. Si vous avez rejeté l’invite, n’ayez pas peur, car il est facile de configurer une deuxième copie de l’application. Rendez-vous simplement dans les paramètres du combiné -> Fonctions avancées -> Dual Messenger. Vous pourrez sélectionner les applications que vous souhaitez cloner, la seconde apparaissant dans le lanceur avec un petit badge, vous permettant de les distinguer en un coup d’œil. L’implémentation de Samsung est terminée, car elle vous permet d’utiliser une liste de contacts distincte pour l’application clonée, ce qui peut être particulièrement pratique pour éviter d’envoyer des SMS à quelqu’un du mauvais compte.

OnePlus

Grâce à Oxygen OS, la plupart des appareils OnePlus prennent également en charge cette fonctionnalité. Pour l’activer, accédez aux paramètres de votre téléphone, accédez à Applications -> Applications parallèles. Vous verrez alors lesquels peuvent être clonés et utilisés avec un deuxième compte. Appuyez simplement sur la bascule pour créer une version parallèle de WhatsApp et dirigez-vous vers le tiroir de l’application pour ouvrir la nouvelle application clonée, identifiée par un badge orange, pour démarrer le processus d’enregistrement de compte.

Huawei / Honor

Le processus est également similaire pour les téléphones Huawei et Honor. Pour obtenir une application WhatsApp clonée sur votre appareil, accédez aux paramètres de votre appareil, accédez à Applications -> Application jumelle, puis appuyez sur la bascule à côté de WhatsApp. L’application dupliquée apparaîtra maintenant dans votre lanceur avec un badge bleu à côté de son icône, vous permettant de savoir quel compte vous utilisez.

Autres marques

Plusieurs autres marques vous permettent également de cloner des applications en mode natif. Selon la marque, le modèle et la version du logiciel de votre appareil, vous devriez pouvoir trouver l’option de dupliquer une application et d’exécuter deux comptes parallèles sous les paramètres de votre téléphone:

Xiaomi

Accédez aux paramètres de votre téléphone -> Dual Apps

Oppo

Rendez-vous sur les paramètres de votre combiné -> Clone Apps

Vivo

Vous trouverez l’option d’utiliser deux applications sous Paramètres -> Clone d’application

Asus

Activez les applications jumelles dans les paramètres de votre appareil

L’avantage de cette méthode est qu’elle fonctionne sur pratiquement tous les téléphones Android (et iOS). Pourquoi ne l’avons-nous pas énuméré en premier alors? Parce qu’il comporte quelques lacunes: Premièrement, selon le but pour lequel vous utilisez ce numéro, vous voudrez peut-être faire attention, car l’autre partie saura qu’elle envoie un SMS à un compte d’entreprise dès le début, ce qui peut être déroutant. De plus, si vous avez besoin d’un compte professionnel pour travailler, vous devrez le sacrifier pour votre deuxième ligne.

Comme vous pouvez le voir à gauche, j’ai été informé que j’écrivais sur un compte professionnel. Sur les deux autres captures d’écran, vous pouvez voir que l’interface est très similaire à l’application traditionnelle.

Si cela vous convient, l’installation est simple et l’application est très similaire à la normale. Il y a même la possibilité d’appeler des gens, vous ne manquerez donc pas de fonctionnalités. Enfin, l’application a une icône légèrement différente, vous permettant de savoir quel compte est utilisé.

Si votre téléphone ne prend pas en charge nativement le clonage d’applications et que WhatsApp Business n’est pas une option pour vous, certaines applications vous permettent de créer un bac à sable à cet effet. C’est la méthode la moins pratique, mais elle vaut toujours la peine d’être envisagée si vous avez besoin de plus de deux comptes sur votre téléphone. Elles ne sont pas nécessairement difficiles à configurer mais peuvent parfois nécessiter plus de ressources que les méthodes ci-dessus et ne sont pas nativement intégrées. Il y a un tas d’options à considérer, mais les deux ci-dessous sont parmi les plus légers et les plus faciles à utiliser.

Quelle que soit l’option qui vous convient, il peut y avoir des mises en garde à prendre en compte, comme ne pas fusionner les listes de contacts ou éviter d’envoyer par erreur un SMS à un mauvais compte. De même, gardez à l’esprit que la plupart des options ci-dessus signifient que les deux applications auront accès aux mêmes fichiers et photos, ce qui peut ne pas être génial pour tout le monde.

Cependant, si ces défauts vous conviennent, il est très facile d’utiliser plusieurs comptes sur un même téléphone. Vous pouvez même utiliser une combinaison de ces méthodes si vous êtes un harceleur qui cherche à utiliser plus de deux comptes sur votre appareil. Enfin, les première et troisième méthodes fonctionnent également avec d’autres applications telles que Messenger, Instagram et Telegram, elles peuvent donc également avoir du sens pour d’autres cas d’utilisation.