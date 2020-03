Comment utiliser Time Machine avec plusieurs Mac

L’application intégrée Time Machine d’Apple facilite la sauvegarde des données sur votre Mac. Vous pouvez utiliser le même disque dur externe pour sauvegarder plusieurs Mac si vous le souhaitez. Voici les deux principales façons de procéder.

Grands disques de sauvegarde

Faites-le

Lorsque vous utilisez un disque dur externe pour sauvegarder différents Mac, Time Machine crée automatiquement des dossiers séparés, un pour chaque ordinateur. Si vous avez besoin de restaurer des données à partir du disque dur de l’un de vos Mac, Time Machine comprend quels fichiers correspondent à l’ordinateur spécifique.

Pour sauvegarder différents Mac à l’aide de Time Machine, vous pouvez:

Faites-le manuellement

Le moyen le plus simple est peut-être de connecter le lecteur à un Mac, de laisser Time Machine exécuter une sauvegarde, puis de déconnecter le lecteur et de répéter les étapes sur un autre Mac. Dans chaque cas, Time Machine travaille en coulisses pour faire le travail.

L’inconvénient de cette approche est que vous devez manuellement connecter et déconnecter le disque dur de chaque ordinateur. Pourtant, tant que vous configurez Time Machine sur chaque Mac, vous êtes prêt à partir.

Utiliser le réseautage

Une deuxième solution consiste à partager votre lecteur de sauvegarde à l’aide du partage de fichiers personnels sur macOS. Ce faisant, les ordinateurs connectés au même réseau peuvent utiliser le même lecteur avec Time Machine.

Ouvert Préférences de système sur l’ordinateur physiquement connecté au disque dur.

Cliquer sur Partage.

Cochez la case à côté de Partage de fichiers.

Cliquez sur le bouton + sous Dossiers partagés pour partager des dossiers spécifiques. Dans ce cas, partagez le disque dur externe.

Clique sur le Toutes les personnes utilisateur sous Utilisateurs.

À la droite de Tout le monde, modifiez le autorisations de lecture seule à lecture et écriture.

Sur un autre ordinateur de votre réseau, ouvrez une fenêtre dans le Chercheur.

Faites défiler la barre latérale jusqu’à ce que vous voyiez partagé.

Sélectionnez le Mac auquel vous souhaitez accéder. Dans ce cas, sélectionnez le disque dur partagé.

Si vous devez vous connecter, vous pouvez voir un bouton intitulé Se connecter en tant que ….

Une fois le disque dur partagé avec succès, vous pouvez configurer la sauvegarde Time Machine sur votre Mac. Répétez ces étapes sur les autres Mac de votre réseau.

