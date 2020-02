Une grande chose à propos des jeux sur Nintendo Switch est que vous pouvez jouer où vous le souhaitez. Cependant, si vous êtes dans le métro ou dans un bus, vous ne voulez pas que le son de votre jeu dérange ceux qui vous entourent. Vous pouvez utiliser la prise casque, mais le fil s’emmêle entre vous et le Switch. Heureusement, il existe un moyen de jouer en déplacement et d’utiliser vos écouteurs Bluetooth préférés. Voici comment utiliser vos écouteurs Bluetooth avec la Nintendo Switch!

Comment utiliser un casque Bluetooth avec votre Nintendo Switch

Comment utiliser un casque Bluetooth avec une Nintendo Switch via le port USB-C

Jouer en mode portable

Branchez le Adaptateur Bluetooth GuliKit Route Air dans le port USB-C situé en bas du Nintendo Switch.

Allumez votre Switch. Le GuliKit ne fonctionnera pas si le commutateur est éteint ou en mode veille.

Source: Rebecca Spear / iMore

Maintenez enfoncé soit le GuliKit Touche A ou B pendant trois secondes jusqu’à ce que la lumière blanche clignote rapidement en dessous.

Réglez vos écouteurs Bluetooth sur statut d’appairage.

Source: Rebecca Spear / iMore

Placer le écouteurs et GuliKit près les uns des autres jusqu’à ce qu’ils soient appariés.

Vous saurez que l’appariement a réussi lorsque le GuliKit’s lumière blanche devient constant.

Source: Rebecca Spear / iMore

Jouer en mode ancré

Branchez le inclus Adaptateur USB vers USB-C dans le GuliKit Route Air.

Branchez le adaptateur et Route Air dans la station d’accueil Switch.

Source: Rebecca Spear / iMore

Maintenez enfoncée la Touche A ou B pendant trois secondes jusqu’à ce que la lumière blanche clignote rapidement en dessous.

Suivez les instructions pour vos écouteurs Blutooth pour les amener au statut d’appairage.

Source: Rebecca Spear / iMore

Placer le écouteurs et GuliKit près les uns des autres jusqu’à ce qu’ils soient appariés.

Vous saurez que l’appariement a réussi lorsque le GuliKit’s lumière blanche devient constant.

Source: Rebecca Spear / iMore

Comment utiliser un casque Bluetooth avec une Nintendo Switch via la prise casque

L’émetteur Bluetooth 2-en-1 Trond utilise une batterie interne, vous devrez donc utiliser le câble de charge inclus pour obtenir une charge complète. La lumière autour du bouton d’alimentation est rouge lorsque la batterie n’est pas pleine mais s’éteint lorsqu’elle est chargée.

Une fois complètement chargé, débrancher l’émetteur Trond du chargeur.

Source: Rebecca Spear / iMore

Assurez-vous que l’interrupteur de l’émetteur Trond est activé Mode TX.

Branchez l’adaptateur jack inclus dans le Émetteur Bluetooth 2 en 1 TROND.

Source: Rebecca Spear / iMore

Branchez le câble AUX du Trond dans le prise casque sur la Nintendo Switch.

Maintenez la touche Bouton MFB pendant trois secondes pour l’allumer.

Source: Rebecca Spear / iMore

Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour activer le mode d’appairage.

Suivez les instructions de vos écouteurs Bluetooth pour les acheminer vers le mode paire.

Source: Rebecca Spear / iMore

Placez vos écouteurs et l’adaptateur proches les uns des autres et leur permettre de se coupler. Vous saurez que l’appairage a réussi lorsque l’émetteur led bleu cesse de clignoter et reste constant.

Source: Rebecca Spear / iMore

Vous rencontrez un problème de connexion?

Tout d’abord, assurez-vous que votre casque est correctement chargé et allumé. C’est quelque chose que nous regardons tous de temps en temps! Si vous êtes en mesure de connecter votre casque à un autre appareil, mais pas à votre Switch, il peut ne pas être compatible avec votre console. En cas de doute, vous devez contacter le fabricant de l’adaptateur pour effectuer le processus de couplage.

Ce n’est pas une condition pour moi

Voilà. Vous pouvez maintenant jouer à votre Nintendo Switch tout en utilisant un casque Bluetooth. Cela rend beaucoup plus facile de jouer en déplacement sans avoir à tango avec un câble. Profitez de vos jeux sans fil!

