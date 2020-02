Comment utiliser votre Apple Watch avec plusieurs iPhones

Vous adorez donc votre Apple Watch. Et peut-être, pour une raison quelconque, vous avez deux iPhones. Il pourrait s’agir de votre téléphone personnel et de votre téléphone professionnel. Ou peut-être que vous avez vraiment adhéré à l’idée d’avoir un téléphone de jour et un téléphone de nuit. Ça n’a pas vraiment d’importance. Le point est le suivant: vous avez une Apple Watch et deux iPhones. Pouvez-vous utiliser votre montre avec les deux téléphones régulièrement?

Non, même pas un peu.

Parce que lorsque la plupart des gens qui expriment le souhait d’utiliser leur Apple Watch avec deux iPhones différents, je dois imaginer qu’ils veulent se déplacer librement entre les iPhones, être en mesure de transférer rapidement la capacité de la montre à accepter des appels, des SMS et toutes sortes d’autres notifications, entre les deux appareils, et gardez également les données d’entraînement cohérentes entre les deux. Et malheureusement, Apple ne fournit pas cette capacité. Bien que vous puissiez désormais utiliser plusieurs Apple Watch avec le même iPhone (une montre de tous les jours et une montre de soirée fantaisie, peut-être?), Vous ne pouvez pas encore utiliser la même Apple Watch avec deux téléphones différents dans un sens pratique qui en bénéficierait. la plupart des gens dans cette situation.

Mais…

Si vous avez vraiment besoin de basculer entre deux téléphones et que vous souhaitez utiliser votre Apple Watch avec les deux, il y a des choses à considérer et des options devant vous.

Chose à considérer: stockage de données Apple Watch

L’Apple Watch stocke jusqu’à 30 jours de données localement, ce qui vous permet d’enregistrer des choses comme des entraînements et de conserver d’autres données hors ligne pendant environ un mois sans iPhone à proximité. Donc, si vous voulez vraiment continuer à utiliser votre Apple Watch tout en utilisant un iPhone (tel qu’un téléphone qui vous a été délivré par votre employeur) auquel il n’est pas couplé, vous êtes parfaitement en mesure de le faire.

La prochaine fois que votre montre sera à portée de votre iPhone couplé, elle synchronisera les données et ce sera comme si elles n’étaient jamais séparées. C’est gentil.

Option 1: La méthode des deux montres

Certes, cela n’utilise pas explicitement la même montre avec deux iPhones, et est en fait beaucoup plus cher. En supposant que vous utilisez le même identifiant Apple sur les deux iPhones, vous pouvez obtenir une deuxième montre pour aller avec votre deuxième iPhone et synchroniser les données sur iCloud entre les deux paires d’appareils, y compris les données de santé.

Ce qui ne se synchronise pas, c’est votre entraînement et la progression de votre activité quotidienne. Par exemple, vous ne pourrez pas remplir votre bague Move à l’aide d’une paire de montres et de téléphones, puis la voir se synchroniser avec votre autre paire de montres et de téléphones.

Option 2: la méthode fastidieuse

Cette méthode vous permet d’utiliser votre Apple Watch avec plusieurs iPhones, mais pas comme vous le souhaitez probablement. Cette méthode suppose que vous ne basculerez pas entre les iPhones avec une grande fréquence. L’utilisation de cette méthode nécessite simplement d’appairer et de dissocier votre Apple Watch de votre premier iPhone, puis de l’associer à votre autre iPhone. Lorsque vous souhaitez revenir en arrière, vous répétez le processus dans l’autre sens.

Si vous choisissez de suivre cette voie, sachez que vos sauvegardes Apple Watch ne se déplaceront pas librement entre vos iPhones. Si vous restaurez votre deuxième iPhone à partir d’une sauvegarde de votre premier que vous avez faite après avoir dissocié votre Apple Watch, vous pouvez restaurer votre Apple Watch à partir de la sauvegarde lorsque vous passez au deuxième iPhone. Mais, en supposant que vous ne restaurez pas votre premier téléphone, vous n’aurez pas le même luxe lorsque vous replacerez votre Apple Watch sur votre premier iPhone.

Option 3: Obtenez une Apple Watch cellulaire

Si ce que vous recherchez est une connexion de données continue sur votre Apple Watch, normalement fournie par l’iPhone couplé, et que vous devez utiliser deux iPhones, je vous suggère de choisir une Apple Watch avec GPS + Cellular, plutôt que la norme ( et moins cher) modèle GPS. Bien que vous ne receviez toujours pas les notifications et les appels de votre deuxième téléphone, vous serez libre d’utiliser votre Apple Watch pendant qu’elle est connectée à Internet.

Tourné vers l’avenir

Pour le moment, il n’est tout simplement pas possible de basculer votre Apple Watch entre les iPhones de manière pratique. Mais qui sait? Peut-être que watchOS 7 viendra à la WWDC 2020 et vous permettra d’utiliser votre Apple Watch avec votre téléphone normal et votre téléphone professionnel. L’Apple Watch est de plus en plus indépendante de l’iPhone depuis un certain temps maintenant, et peut-être que watchOS 7 apportera une utilisation multi-téléphone avec elle.

Pour l’instant, cependant, tout ce que nous pouvons vraiment faire, c’est attendre et espérer.

Des questions?

Si vous avez des questions sur l’utilisation de votre Apple Watch avec deux iPhones, faites-le nous savoir dans les commentaires.