Comment vendre ou échanger votre téléphone Android pour obtenir le plus d’argent

Donc, un nouveau téléphone Android a attiré votre attention – il y en a certainement beaucoup parmi lesquels choisir – et vous voulez monter sur le bateau dès que possible. Vous devrez vendre votre ancien téléphone pour compenser une partie de l’argent que vous dépensez sur ce nouvel appareil, mais heureusement, de nombreuses options sont disponibles. Nous allons vous présenter quelques-unes des meilleures pratiques pour préparer votre téléphone ou tablette Android à l’envoi, ainsi que certains endroits à vendre qui répondraient le mieux à vos besoins.

Retirez les cartes SIM et SD

Tout d’abord, vous voudrez retirer la carte SIM et la carte SD de votre téléphone. Ce sont des éléments matériels importants que vous ne voulez pas laisser dans votre téléphone lorsque vous le livrez (ou le remettez) à votre acheteur. Votre carte SIM est ce qui permet à votre téléphone de prendre des appels à votre numéro et est associée à votre forfait de données. Vous en aurez de toute façon besoin pour votre nouveau téléphone. Souvent, vous aurez besoin d’un outil SIM ou d’un autre outil mince pour ouvrir le plateau de la carte SIM; la méthode exacte variera selon l’appareil, mais vous vous souvenez probablement d’où elle vient lorsque vous avez acheté le téléphone.

Tous les téléphones ou tablettes n’ont pas de fente pour carte mémoire SD, mais vous les trouverez souvent à côté de votre fente pour carte SIM. Les cartes mémoire stockent souvent vos photos et votre musique, bien que l’appareil lui-même dispose également de son propre stockage. Utilisez le gestionnaire de fichiers natif de votre téléphone ou un gestionnaire tiers (j’aime que le gestionnaire de fichiers de Google recherche dans le dossier où les téléchargements, la musique et les photos peuvent avoir été enregistrés. De là, vous devriez pouvoir les copier sur votre carte SD avant Vous devrez vérifier que tous vos fichiers importants sont enregistrés, alors assurez-vous de sauvegarder également vos données.

Sauvegarder les données

En supposant que vos données sont associées à votre compte Google, vos contacts, votre calendrier et vos e-mails seront déjà entièrement sauvegardés dans le cloud. Cela signifie que dès que vous allumez votre nouveau téléphone, ces informations importantes seront là dès que vous vous connectez à votre compte Google. De nombreux fabricants proposent leur propre utilitaire de sauvegarde cloud similaire qui englobe les contacts et les calendriers, et peut-être des extras tels que les paramètres et les données de fitness. Les contenus plus gourmands en stockage tels que la musique et les photos peuvent être sauvegardés sans fil avec Google Drive ou des tiers comme Dropbox. Google Photos est une excellente solution spécialement pour les photos qui sauvegardera automatiquement chaque photo que vous prenez, donc il n’y a jamais de grosse sauvegarde à faire.

Si vous préférez ne pas passer par le cloud, le fabricant de votre appareil peut avoir un logiciel de bureau qui vous permettrait de sauvegarder vos données avec un câble USB. Encore une fois, ce processus variera selon la personne qui a fabriqué votre téléphone ou votre tablette.

Les mots de passe peuvent (et doivent) être sauvegardés à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe centralisé, mais Google dispose également d’un gestionnaire de mots de passe intégré lié à votre compte Google qui remplira automatiquement les noms d’utilisateur et les mots de passe dans les applications et sur le Web dans Chrome. Smart Lock va plus loin et enregistre toutes ces informations par application; cela se produit automatiquement chaque fois qu’une application prend en charge Smart Lock.

Quant aux applications, c’est délicat. Une poignée d’applications utilisent le service de sauvegarde de Google pour garder tout synchronisé avec votre compte Google et seront à nouveau téléchargées avec les données intactes sur votre nouveau téléphone. Celles-ci sont rares, mais il existe un plus grand groupe d’applications qui garderont les choses synchronisées sur leur propre service cloud en fonction de votre connexion.

Comment sauvegarder votre téléphone Android en 2020

Déverrouillez votre téléphone

Strictement parlant, cette partie est facultative; bien qu’il ajoute certainement de la valeur à votre téléphone. Le déverrouillage de votre téléphone permet d’utiliser des cartes SIM autres que celles de l’opérateur d’origine. Cela ne signifie pas nécessairement que l’antenne du téléphone fonctionnera bien avec le nouveau réseau, mais le déverrouillage lui donne au moins une chance d’essayer. De plus en plus, les téléphones sont déverrouillés par défaut si vous les achetez tout de suite, mais si vous financez votre téléphone via votre opérateur actuel, vous devrez être prudent et comprendre les termes et conditions pour le déverrouiller.

Tout ce que vous devez savoir sur le déverrouillage de votre téléphone

Alors, où allez-vous pour déverrouiller votre téléphone? La plupart des opérateurs aux États-Unis devraient déverrouiller votre téléphone pour vous en supposant que vous l’ayez acheté auprès de cet opérateur, que votre compte soit en règle et que vous l’ayez depuis environ 40 à 60 jours (cela varie d’un opérateur à l’autre).

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours consulter un service de déverrouillage tiers. Il existe une tonne d’options, y compris doctorSIM, UnlockBase et autres.

Une fois que vous avez reçu un code de déverrouillage de votre fournisseur de services ou d’un déverrouilleur tiers, insérez une autre carte SIM dans votre téléphone et vous serez invité à saisir ce code. Soyez prudent, vous n’obtenez qu’autant d’essais avant d’être entièrement verrouillé de votre téléphone.

Retour aux paramètres d’usine

Une fois que vous êtes sûr que vos données sont en sécurité, vous êtes prêt à les nettoyer. La première chose que vous voudrez faire est éteindre Protection de réinitialisation d’usine (FRP), qui est une mesure de sécurité supplémentaire au cas où votre téléphone ou votre tablette serait volé et que le voleur effectue simplement une réinitialisation d’usine. FRP peut être désactivé en supprimant vos comptes Google du téléphone ou de la tablette. Aller dans Paramètres et trouver Comptes. Vous verrez une liste des différents comptes que vous avez configurés sur l’appareil, mais vous souhaitez appuyer sur Google. Ici, vous verrez votre ou vos comptes Google, où vous pouvez appuyer dessus, et voir plus de paramètres pour les supprimer définitivement.

Dans la section Paramètres de la plupart des téléphones, vous trouverez sous Paramètres une option pour Sauvegarde et réinitialisation. S’il n’est pas immédiatement visible, le menu des paramètres devrait avoir une barre de recherche pour vous aider. Vous voudrez vérifier et tripler pour vous assurer que toutes vos informations importantes ont été récupérées sur le téléphone, car après cela, il n’y a plus de retour en arrière.

Rassemblez les accessoires

Avec votre téléphone nettoyé, vous voudrez obtenir toutes les chances diverses que vous avez de traîner. Si vous avez toujours la boîte, le reçu et la garantie d’origine, ceux-ci sont tous bons à inclure. Le câble USB d’origine, le chargeur mural et les écouteurs (en particulier ceux non utilisés) sont de beaux bonus. Si vous souhaitez mettre la vraie cerise sur le gâteau et augmenter vos chances de vente, incluez tous les accessoires tiers pertinents. L’affaire, en particulier, car vous ne l’utiliserez pas beaucoup après sa disparition de toute façon.

Nettoyez l’appareil et prenez des photos

Essuyez votre téléphone ou votre tablette avec un chiffon en microfibre et préparez-vous à prendre des photos. Utilisez un appareil photo approprié (c’est-à-dire pas un autre téléphone) avec un trépied, si vous en avez un. Votre première priorité pour prendre des photos est un bon éclairage. Une lampe projette beaucoup d’ombres, mais si vous avez quelque part un plafonnier halogène aux tons froids dans la maison, cela devrait donner une belle apparence uniforme.

Gardez l’arrière-plan propre. Même si vous placez simplement le téléphone sur une feuille de papier blanche, ça va. Obtenez plusieurs angles et s’il y a des éraflures ou des marques d’usure particulières, photographiez-les; être trompeur sur l’état de votre téléphone entraînera de mauvais commentaires ou des remboursements purs et simples, selon la façon dont vous allez vendre.

Vendez votre appareil

Avec votre téléphone essuyé, nettoyé et les accessoires tous emballés, vous devez déterminer où vendre. Votre lieu de choix décidera souvent du montant du retour que vous obtiendrez.

Gazelle

Gazelle rachète des téléphones de la même manière qu’Amazon ou les transporteurs, plutôt que d’être un marché où les acheteurs et les vendeurs peuvent traiter entre eux. Gazelle achètera votre téléphone sans douleur, bien que, comme pour les autres transactions de personne à entreprise, elle puisse ne pas rapporter un prix aussi élevé qu’une vente de personne à personne. Cependant, le processus est simple: vous pouvez entrer tous les détails de votre appareil sur le site Web de Gazelle, et il vous donnera une offre immédiatement. Vous pouvez l’accepter et dès que Gazelle reçoit l’appareil et vérifie vos informations, vous êtes payé immédiatement – il vous enverra même une boîte à utiliser si vous n’en avez pas.

Vendre sur Gazelle

Échange du transporteur

Trouver un acheteur peut être un problème, mais tous les principaux opérateurs américains vous offriront du crédit pour votre ancien téléphone. Une résurgence de nombreux plans de mise à niveau garantis vous oblige à rendre votre ancien téléphone avant de pouvoir en accrocher un nouveau. Bien qu’il s’agisse d’une solution assez pratique, surtout si vous avez l’intention de rester avec votre opérateur pour votre prochain téléphone, le retour réel sur votre téléphone sera probablement inférieur à celui d’autres lieux à vendre.

Échange Amazon

Le service d’échange d’Amazon s’applique à presque tous les types de téléphones, tablettes et produits électroniques. Amazon paiera les frais d’expédition de votre appareil, mais vous serez payé avec une carte-cadeau Amazon plutôt qu’en espèces. Ce n’est peut-être pas une chose terrible si vous pouvez trouver votre prochain téléphone sur Amazon (et vous le pouvez probablement). Si vous voulez juste de l’argent froid et dur, ou si vous avez déjà votre prochain appareil prêt à l’emploi, cette route n’est peut-être pas pour vous.

Vendre sur Amazon

eBay

eBay est un moyen très populaire de vendre vos produits. Un système de notation contrôle les vendeurs et vous pouvez payer de plusieurs manières sécurisées. Vous devrez faire face à des frais supplémentaires et aux tracas de l’expédition, mais un public beaucoup plus large verra votre appareil en vente ici que n’importe où. Il y a quelques choses à garder à l’esprit avant de sauter sur eBay:

Expédiez uniquement à l’adresse PayPal confirmée, si c’est ainsi que vous êtes payé. Cela garantit que vous conservez la protection des vendeurs PayPal.

Prix ​​compétitif. Il est facile de vérifier les autres ventes du même article et de voir combien elles se sont vendues. Avec un plus grand bassin de vendeurs, il est facile pour les acheteurs de trouver des options moins chères.

Soyez honnête au sujet de l’état de votre appareil Android. L’expédition d’un article dans l’état où il n’a pas été décrit peut vous faire gagner une mauvaise évaluation et potentiellement conduire l’acheteur à récupérer son argent.

Utilisez des mots clés précis dans le titre et la description. Cela signifie le nom complet du marché, le numéro de modèle, la marque du transporteur, la dénomination de la mémoire et une mention des accessoires inclus.

Mentionnez les détails d’expédition dans votre description. Habituellement, plus l’expédition est rapide, mieux c’est, même si cela augmente le coût de l’appareil, et l’assurance n’est pas une mauvaise idée. Communiquez régulièrement avec votre acheteur éventuel sur le statut d’expédition de l’appareil.

Évitez les acheteurs à faible rétroaction. Les chances sont que c’est pour une raison, et vous pouvez souvent explorer leur profil de rétroaction pour voir les altercations précédentes qu’un acheteur a eues sur eBay.

Vendre sur eBay

Craigslist

Utilisez Craigslist pour vendre votre appareil Android localement, ce qui élimine le problème de l’expédition. Tout acheteur potentiel voudra vérifier l’état de votre téléphone en personne avant de remettre de l’argent. Certains vendeurs peuvent ne pas être à l’aise de rencontrer des étrangers et de prendre leur argent, mais c’est un phénomène assez courant. Tant que vous suivez quelques directives simples, tout devrait bien se passer.

Cela devrait aller de soi, mais ne publiez pas votre adresse personnelle dans l’annonce publique de Craigslist.

Prix ​​compétitif en surveillant le prix de vente d’appareils similaires. Vous aurez du mal à déplacer le vôtre si les acheteurs potentiels savent qu’ils peuvent obtenir une meilleure offre.

Si les acheteurs intéressés souhaitent appeler par téléphone, envisagez d’utiliser Skype ou un numéro de téléphone temporaire pour préserver la confidentialité.

Rendez-vous dans un lieu public pendant la journée. La plupart des acheteurs vont être parfaitement normaux et amicaux, mais mieux vaut prévenir que guérir. Certains services de police locaux ont mis en place des spots d’échange Craigslist surveillés. Si c’est une idée, vous pouvez rechercher une zone de transaction sûre près de chez vous.

L’expédition à l’international ou l’obtention d’offres qui sont absurdement supérieures à votre prix demandé sont des signes d’une arnaque. Attendez pour une offre légitime.

Vendre sur Craigslist

Swappa

Swappa est un marché dédié aux appareils mobiles avec une assurance qualité établie. Les acheteurs paient une somme modique aux États-Unis, mais il n’y a pas de frais pour les vendeurs. Les appareils sont vérifiés par leur IMEI et les ventes sont conclues via PayPal, ce qui réduit considérablement les risques de fraude. Les transactions sont protégées et le marché est transparent quant à la tarification, ce qui entraîne beaucoup pour toutes les personnes impliquées.

Vendre sur Swappa

UpTrade

UpTrade est un autre excellent revendeur de téléphones. Semblable à Gazelle, tous les achats et ventes sont traités pour vous. Choisissez simplement l’appareil que vous avez, indiquez de quelle configuration de support / stockage il s’agit et la condition dans laquelle il se trouve. Après quelques clics, UpTrade vous indique combien il paiera pour votre appareil. Entrez vos coordonnées, UpTrade envoie une étiquette d’expédition gratuite et vous déposez le téléphone. Une fois cela fait, vous obtenez votre argent. UpTrade facture normalement des frais de service de 10% et des frais de vendeur tiers, mais elle organise souvent des promotions là où elles sont supprimées – remettant plus d’argent dans votre poche.

Vendre sur UpTrade

Forums Android Central

Nous avons tout un forum dédié au roulage et au commerce des appareils d’occasion. Enregistrez-vous auprès des membres de notre communauté qui souhaitent acheter, et vous pouvez avoir une vente avant de le savoir. Vous pouvez également consulter nos forums d’aide généraux si vous avez des questions sur la façon de vendre votre appareil Android.

