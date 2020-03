Comment vendre votre iPad

Source: iMore

Vous cherchez à vendre votre ancien iPad afin de vous permettre plus facilement ce nouvel iPad de 10,2 pouces? Les iPads ne sont généralement pas disponibles avec des subventions ou des programmes de location, en particulier pas les versions Wi-Fi. Ainsi, l’une des stratégies les plus populaires pour ceux qui souhaitent réduire le coût de la mise à niveau – en particulier les mises à niveau fréquentes – consiste à vendre un ancien iPad pour en payer un nouveau. Voici comment!

Quand devrais-je vendre?

Le meilleur moment pour vendre votre ancien iPad est généralement juste avant qu’Apple n’en annonce un nouveau. Une fois l’annonce faite, plus de gens veulent le nouveau modèle et commencent donc à vendre l’ancien. Cela conduit à beaucoup d’approvisionnement, ce qui réduit le prix potentiel que vous obtiendrez.

Apple a initialement publié de nouveaux modèles d’iPad au printemps. L’iPad, l’iPad 2 et l’iPad 3 d’origine, et plus récemment l’iPad Air 3 et l’iPad mini 5, ont tous été mis en vente pendant cette période. Apple a également sorti de nouveaux iPads vers la fin de l’année. De l’iPad mini et de l’iPad 4 à l’iPad mini 4 et à l’iPad Pro (la première et la dernière génération), l’automne et parfois presque l’hiver ont été la fenêtre. Cela étant dit, Apple a lancé l’iPad Pro 10,5 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces mis à jour à la fin du printemps 2017 et l’iPad 9,7 pouces amélioré au début du printemps 2018. Il ne semble donc pas y avoir de période cohérente de l’année pour iPad se lance. Gardez l’oreille ouverte aux rumeurs concernant le lancement par Apple de nouveaux produits. Cela semble être la meilleure façon de planifier à l’avance.

Pour la plupart des gens, les tablettes ne sont pas aussi nécessaires que les téléphones. Donc, si vous pouvez vendre un peu tôt, même si vous devez vous en passer pendant quelques semaines, vous pourriez obtenir un meilleur prix.

Que dois-je faire avant de vendre?

Il y a quelques choses que vous voudrez faire avant de vendre!

1. Sauvegardez votre iPad

Avant de faire quoi que ce soit d’autre, assurez-vous de disposer d’une sauvegarde à jour de votre iPad. De cette façon, toutes vos données sont sûres et sécurisées et vous pourrez facilement les restaurer sur votre nouvel iPad lorsque vous les obtiendrez. iCloud effectue automatiquement une sauvegarde du jour au lendemain, tant que vous êtes branché, mais une sauvegarde manuelle vous assurera d’être à jour.

Assurez-vous que votre iPad est connecté au Wi-Fi.

Branchez votre iPad dans un source d’énergie.

Lancez le Application Paramètres sur votre iPad.

Appuyez sur votre Bannière iCloud.

Robinet Cet iPad.

Robinet Sauvegarde iCloud.

Robinet Sauvegarder maintenant.

Si vous préférez utiliser iTunes, vous devez également déclencher une mise à jour manuelle pour vous assurer que toutes vos données récentes sont sauvegardées.

Branchez votre iPad sur votre Mac ou votre PC Windows.

lancement iTunes.

Clique sur le icône iPad dans la barre de menus lorsqu’elle apparaît.

Cliquer sur Sauvegarder maintenant. (Cliquer sur Chiffrer la sauvegarde et ajoutez un mot de passe – vous voulez la sécurité.)

Applications de sauvegarde, si demandé.

2. Effacez vos données personnelles

Une fois vos données sauvegardées en toute sécurité, il est important de les effacer de l’iPad que vous vendez afin que vos photos, fichiers, messages, etc. personnels ne deviennent pas un bonus surprise pour le nouveau propriétaire.

Lancez le Application Paramètres du Écran d’accueil de votre iPad.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur Réinitialiser au fond.

Appuyez sur Effacer tout le contenu et les paramètres.

Entrez votre Code d’accès.

Appuyez sur Effacer confirmer.

Vous devrez saisir votre identifiant Apple mot de passe pour désactiver Activer le verrouillage et retirer l’appareil de Localiser mon iPad, vous devrez peut-être saisir à nouveau le code d’accès de votre iPad pour confirmer deux fois.

En effet, une fois le nettoyage terminé, il est terminé. Si vous changez d’avis, vous devrez restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud ou iTunes.

3. Nettoyez le boîtier

Le nettoyage de votre iPad ne consiste pas seulement à supprimer des données, il s’agit d’éliminer la saleté. Même si vous avez couru dur, vous devriez toujours prendre quelques minutes pour l’essuyer et vous assurer qu’il est exempt de poussière, de crasse, d’huile, de peluches et même de traces de doigts. Faites particulièrement attention aux rainures et aux orifices. Si c’est particulièrement désagréable, un peu d’alcool isopropylique et un peu d’huile de coude feront l’affaire.

Cela est particulièrement vrai si vous vendez votre iPad vous-même et que vous devez prendre des photos pour montrer aux acheteurs potentiels. Bien sûr, c’est aussi la bonne chose à faire – personne ne veut acheter un iPad sale.

4. Ramassez les câbles et les boîtiers

Assurez-vous d’inclure le Lightning, l’USB-C ou d’autres câbles fournis avec votre iPad, ainsi que l’adaptateur secteur. Si vous avez tout cela et la boîte d’origine, cela vous assurera d’obtenir le plus d’argent possible.

Si vous vendez votre iPad vous-même, y compris tous les accessoires dont vous n’aurez plus besoin peuvent également adoucir l’affaire. Les vieux boîtiers, câbles, chargeurs et plus n’attireront pas seulement les acheteurs, ils aideront également à désencombrer votre collection.

Une fois que vous avez tout, mettez-le bien, nettoyez-le dans la boîte et mettez-le de côté, donc tout est sûr et prêt à être expédié.

Quelle est la meilleure façon de vendre mon iPad?

Il existe plusieurs façons de vendre votre iPad, mais les deux catégories principales le vendent à un revendeur ou le vendent vous-même. Un revendeur sera beaucoup plus facile mais vous obtiendrez moins d’argent. Le vendre vous-même demandera plus de travail mais pourrait vous rapporter plus d’argent. Découvrez ce qui vous est le plus précieux – temps ou argent – et vous saurez quoi faire.

Gazelle

Gazelle est simple et facile à utiliser. Dites-leur ce que vous avez et ils vous diront ce qu’ils vous donneront. Si vous acceptez l’offre, vous avez 30 jours pour envoyer votre ancien appareil. Gazelle vérifiera votre ancien appareil à son arrivée. S’il y a quelque chose de différent, ils vous le feront savoir et vous feront une offre mise à jour. Si vous refusez, ils vous le renverront gratuitement. Si tout vous semble bien ou si vous acceptez une offre mise à jour, ils vous paieront par chèque, Amazon ou PayPal.

En raison de la fenêtre de 30 jours (et ils l’ont parfois augmentée à 50 jours lorsque de nouveaux iPads sont à l’horizon), Gazelle est un bon moyen de fixer un prix avant que le marché ne soit débordé. Assurez-vous simplement que la condition ne change pas entre le moment où vous recevez l’offre et le moment où vous l’envoyez, sinon le prix changera également.

Vendre sur Gazelle

Swappa

Swappa est un moyen d’obtenir plus d’argent pour votre ancien iPad que les services habituels, mais d’une manière plus facile et plus civilisée que la vente directe. Vous devez avoir des attentes raisonnables et de la patience.

Vendre sur Swappa

eBay

eBay peut vous rapporter plus d’argent pour votre ancien iPad, mais vous oblige à faire beaucoup de travail et à prendre certains risques. Si vous êtes à l’aise pour gérer vos propres ventes et que vous avez le temps d’investir, vous pouvez obtenir un meilleur rendement que les services de reprise. Assurez-vous simplement de:

Expédiez uniquement à l’adresse Paypal confirmée de l’acheteur si vous utilisez Paypal.

Prix ​​compétitif, surtout si vous utilisez l’option Achat immédiat en option.

Prenez de superbes photos mais montrez tous les défauts ou dommages afin que les acheteurs potentiels sachent ce qu’ils obtiennent.

Utilisez un service d’expédition rapide et assurez-vous de l’inclure dans la description de votre article.

Utilisez des mots clés dans votre titre et dans la description de votre article pour attirer davantage d’acheteurs potentiels.

Vous pouvez également envisager d’assurer votre article en cas de problème lors de l’expédition.

Méfiez-vous des acheteurs à faible rétroaction et n’oubliez pas que Paypal facture également des frais de traitement.

Vendre sur eBay

Craigslist

Craigslist est les anciennes petites annonces sous une nouvelle forme numérique, et toutes les merveilles et les craintes que cela implique. L’avantage de Craigslist est que vous pouvez vendre localement, en face à face. Cela accélère considérablement les transactions et réduit les frais généraux comme l’expédition. Assurez-vous simplement de:

Ne mettez jamais votre adresse personnelle ou personnelle dans une annonce. JAMAIS.

Fixez un prix compétitif à votre iPad. Trouvez les annonces existantes sur Craigslist dans votre région pour les iPads qui sont du même modèle, de la même capacité et de la même condition que les vôtres, et prix en conséquence.

Si vous êtes à l’aise, incluez un numéro que les acheteurs potentiels peuvent appeler ou envoyer par SMS. Cela peut augmenter la probabilité d’une vente rapide. (Si vous avez un numéro virtuel, utilisez-le.)

Rendez-vous dans un lieu public, de préférence le jour. Un café comme Starbucks est idéal. Amenez un ami avec vous, au cas où.

Méfiez-vous des arnaques par e-mail. Si quelqu’un offre beaucoup plus d’argent pour vous encourager à lui envoyer votre iPad, il essaie juste de vous arnaquer.

Vendre sur Craigslist

Et si je veux vendre à un membre de la famille ou à un ami?

Les mêmes règles s’appliquent. Si vous ne voulez pas simplement donner votre iPad, vous pouvez choisir de donner une remise à vos amis et à votre famille. Quoi qu’il en soit, s’assurer que l’appareil est dans le meilleur état possible et que tout le monde est traité équitablement est le meilleur moyen de s’assurer que tout le monde gagne et que personne ne part avec des sentiments de rancune. De plus, vous allez devoir revoir ces gens, alors la dernière chose que vous voulez est de laisser frémir le ressentiment face aux sentiments d’un accord brut à Thanksgiving!

Je ne peux pas simplement échanger mon iPad avec Apple comme je peux le faire avec mon iPhone?

Sorte de. Ce n’est pas en fait un programme d’échange, cependant, vous pouvez soumettre votre ancien iPad (ou Mac, d’ailleurs) au programme de recyclage Trade In d’Apple. Les appareils éligibles vous procureront une carte-cadeau lors de votre prochain achat sur l’Apple Store (comme ce nouvel iPad Pro).

Vous pouvez emporter votre ancien iPad avec vous dans votre Apple Store local et le soumettre à une inspection pour recevoir un crédit en magasin. Ou vous pouvez l’envoyer en ligne dans le programme Apple Trade In. Si vous choisissez d’emprunter la voie en ligne, Brightstar (la société avec laquelle Apple travaille pour prendre des appareils recyclés) évaluera votre iPad et vous offrira un montant en fonction du modèle et de l’état.

Ce n’est généralement pas autant d’argent que vous pourriez obtenir en le vendant via l’un des autres services mentionnés, mais si vous ne voulez vraiment pas faire le travail et que vous n’êtes pas inquiet d’obtenir beaucoup de retour sur votre ancien iPad, c’est le moyen le plus simple de le décharger.

Attendez, n’arrêtez pas d’écrire, j’ai d’autres questions!

On ne va nulle part! Si vous avez des questions supplémentaires sur la vente de votre ancien iPad, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Consultez également nos forums iPad où vous pouvez obtenir de nombreux bons conseils de personnes qui achètent et vendent des iPad depuis des années.

Et, lorsque vous avez vendu, assurez-vous de nous dire ce que vous avez fait et comment cela a fonctionné!

