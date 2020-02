Comment vérifier les IV dans Pokémon Go

L’évaluation est une fonction de Pokémon Go qui vous permet de vous faire une idée de la force qu’un Pokémon peut atteindre au-delà de ses «PC» ou points de combat. Bien que les points de combat (qui sont en fait le “niveau” d’un Pokémon) puissent vous dire à quel point un Pokémon est fort en ce moment, ils ne donnent pas l’image complète. Vous devez comprendre quelque chose appelé «IV» pour savoir à quel point ils peuvent devenir forts avec le temps. L’évaluation vous permet de le faire.

Les IV, ou «Valeurs individuelles», sont des statistiques invisibles qui déterminent le niveau d’augmentation des statistiques d’un Pokémon (HP, Attaque et Défense) à chaque fois qu’il est mis sous tension. Chaque Pokémon a un IV différent pour chacune des trois statistiques, et les meilleurs et les plus forts Pokémon ont des IVs “100%”, ce qui signifie que tous leurs IVs sont au plus haut possible. À moins d’échanger un Pokémon pour toujours, vous ne pouvez pas non plus changer ses IV, donc la plupart des joueurs choisiront d’envoyer des Pokémon à faible IV au professeur Willow en échange de bonbons.

Comment vérifier 100% IVs dans Pokémon Go

Il était assez difficile de comprendre les IV d’un Pokémon. Les joueurs devaient interpréter un certain nombre de descriptions d’un Pokémon, ainsi que son coût actuel en CP, HP et Stardust / Candy, et même dans ce cas, ils n’auraient qu’une approximation approximative. Maintenant, les évaluations sont beaucoup plus simples. Vous demandez simplement à votre chef d’équipe d’évaluer votre Pokémon et il vous donnera une note, ainsi que trois barres qui indiquent exactement où se trouvent les IV de votre Pokémon.

Vous pouvez également faire défiler rapidement Pokémon en appuyant sur les flèches à gauche ou à droite d’un Pokémon, ce qui vous permet de rechercher rapidement des Pokémon avec des IV élevés. Utilisez cette méthode pour trouver les Pokémon les plus puissants que vous pouvez, mettez-les sous tension et utilisez-les dans les gymnases et pour combattre dans des raids!

Comment utiliser les termes de recherche comme raccourci

Bien que l’évaluation manuelle de chaque Pokémon vous donne une ventilation de ses trois statistiques, lorsque vous essayez de parcourir de nombreux Pokémon – par exemple, le jour de la communauté – les termes de recherche sont un raccourci que vous pouvez utiliser pour restreindre le champ. Pokémon Go a un certain nombre de termes de recherche que vous pouvez utiliser pour trier votre collection de Pokémon, mais en ce qui concerne les IV, il y en a cinq: “0” pour 50%, “1”, “2”, “3”, et “4 *”. Chacun correspond aux notes d’évaluation ci-dessus et ils peuvent être combinés en utilisant “&” avec les espèces d’un Pokémon, ainsi, pour réduire encore plus le champ.

Clique sur le Icône de Poké Ball pour ouvrir votre menu principal.

Sélectionner Pokémon.

Clique sur le Verre maginifiant.

Tapez le Terme de recherche.

Voila! le Pokémon spécifique qui correspond à votre Terme de recherche sont les seuls affichés.

