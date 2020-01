Comment vérifier les spécifications de votre téléphone Android

Lorsque vous utilisez nos téléphones pour des choses comme la vérification des e-mails, la navigation sur Twitter et la diffusion de vidéos YouTube, il peut être facile d’oublier qu’il existe une liste de spécifications techniques qui permettent de tout fonctionner normalement.

Votre smartphone se compose d’une variété de choses différentes, y compris un processeur sophistiqué, une puce graphique, de la RAM, du stockage et bien plus encore. Il n’est pas nécessaire de connaître les spécifications exactes de votre téléphone pour continuer à l’utiliser comme vous le faites actuellement, mais cela peut vous donner une meilleure idée de la raison pour laquelle il fonctionne comme il le fait. De plus, c’est juste amusant de jeter un coup d’œil derrière le rideau de temps en temps.

Si vous souhaitez connaître toutes les spécifications détaillées qui composent votre téléphone, voici un moyen simple de les rechercher en quelques secondes.

Comment télécharger Inware

Pour vérifier les spécifications de votre téléphone Android, nous utilisons une application appelée «Inware». C’est une application gratuite que vous pouvez obtenir sur le Google Play Store, et en ce qui nous concerne, c’est le moyen le plus simple et le plus simple de regarder toutes les spécifications de votre téléphone dans les moindres détails.

Ouvrez le Google Play Store.

Rechercher Inware.

Trouvez l’application et appuyez sur Installer.

Comment utiliser Inware pour vérifier vos spécifications

Maintenant que Inware est téléchargé depuis le Play Store, il est temps de l’ouvrir pour la première fois et de tout configurer.

Ouvrez le Application Inware.

Robinet Autoriser.

Robinet Autoriser sur les pop-ups (il y en a trois au total).

Avec cela fait, Inware est maintenant tout configuré et prêt à être utilisé.

Inware organise les spécifications de votre téléphone dans différentes sections, notamment:

Système

Dispositif

Matériel

Mémoire

Caméra

Réseau

Connectivité

Media DRM

Batterie

Le système est la page à laquelle Inware s’ouvre par défaut, et c’est là que vous trouverez des informations relatives au système d’exploitation de votre téléphone – telles que la version Android, son correctif de sécurité, la disponibilité actuelle et bien plus encore.

La page Appareil aborde les aspects plus physiques de votre téléphone, tels que ses spécifications d’affichage, ses fonctionnalités d’authentification et le nom du fabricant / modèle. Les pages Matériel et Mémoire sont particulièrement intéressantes, car elles affichent en direct la quantité d’utilisation du processeur et de la RAM de votre téléphone.

Vous pouvez appuyer sur le icône d’engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder aux paramètres d’Inware, et ici vous pouvez personnaliser certaines parties de l’interface et activer / désactiver les fonctionnalités expérimentales sur lesquelles vous travaillez (comme la possibilité pour l’application de détecter plusieurs caméras si votre téléphone possède plus de un).

En parlant de personnalisation, vous pouvez appuyer sur le icône de goutte d’eau pour changer le thème de l’application. Il y en a huit parmi lesquels choisir, la plupart d’entre eux privilégiant un fond sombre.

Apprenez à connaître votre téléphone 🤓

En ce qui concerne la vérification des spécifications de votre téléphone, c’est tout. Encore une fois, Inware est 100% gratuit à télécharger, et si vous avez plusieurs téléphones, vous pouvez le télécharger sur chacun d’eux sans aucun problème.

Il existe de nombreuses autres applications sur le Play Store qui vous permettent également de voir ces spécifications, et même si vous êtes plus que bienvenus pour les essayer, Inware se démarque comme notre option de choix.

