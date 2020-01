Comment vous voyez vraiment le monde avec la technologie de base de données d’expérience visuelle

Une cassette vidéo peut nous montrer ce que nous voyons ou pointons dans le monde réel. Mais, Il ne spécifie pas le mouvement de nos yeux ou de nos regards pendant toute action. Alors, comment savez-vous à quoi ressemble votre regard lorsque vous observez quelque chose?

Eh bien, Paul MacNeilage et son équipe du College of Science de l’Université du Nevada ont mis au point une technologie pour suivre nos mouvements de la tête, du corps et des yeux dans l’espace. L’équipe a rassemblé une base de données vidéo avec plus de 240 heures de vidéo à la première personne. Cette base de données nous aidera à mieux comprendre l’organisation du cerveau et les tendances perceptuelles chez l’homme.

Afin de rassembler ces vidéos, l’équipe a développé un casque pour enregistrer les vidéos et garder une trace de chaque enregistrement. Le casque a apparemment «deux caméras tournées vers l’avant pour voir le monde et deux caméras face aux yeux pour suivre le mouvement des yeux». De plus, quatre laboratoires participent à la recherche et chacun d’eux a cinq casques de ce type.

Comment fonctionne le casque?

Comme mentionné ci-dessus, le casque a deux caméras à l’avant et deux caméras face aux yeux. Les caméras avant enregistrent les choses qui se passent dans les environs tandis que les deux autres caméras enregistrent les mouvements oculaires.

Le casque a également une unité de mesure inertielle. Il s’agit d’une sorte de capteur de mouvement qui combine un accéléromètre et un gyroscope. Le casque est connecté à un ordinateur portable porté sur le sac à dos.

Paul MacNeilage, professeur adjoint et neuroscientifique au College of Science de l’Université du Nevada, Reno, déclare:

Nous voulions utiliser des mini-ordinateurs, mais ils n’étaient pas assez robustes pour répondre à nos besoins, nous nous sommes donc retrouvés avec un ordinateur portable dans un sac à dos, cela rend le casque un peu plus convivial pour que nos sujets ne soient pas distraits par la technologie. Nous avons décidé d’utiliser un produit Pupil Labs pour la base et y avons ajouté des appareils. Nous ne voulions pas non plus que ce soit trop distrayant pour les autres.

La technologie utilisée dans le casque est très avancée. Il collecte des données GPS, gère quatre caméras, accède au logiciel et enregistre trois flux vidéo à la fois. Assez impressionnant, non?

MacNeilage ajoute encore:

Le système mesure les mouvements de la tête et du corps dans l’espace. Cela nous permet de reconstruire l’entrée visuelle à chaque instant et d’avoir un aperçu du contrôle sensori-moteur. Aucune base de données existante n’inclut le mouvement de la tête.

Pour recueillir des données, l’équipe s’est rendue sur le campus à la recherche d’objets pour observer les changements de comportement lorsque nous essayons de naviguer dans notre environnement. En utilisant un paradigme simple, MacNeilage et l’équipe essaient de découvrir comment les gens échantillonnent l’environnement visuel avec leurs yeux.

Objectifs futurs

MacNeilage espère que sa base de données d’expérience visuelle pourra être utilisée pour soutenir la recherche et avoir un impact sur la recherche future dans des domaines futurs. Cette nouvelle technologie pourrait avoir diverses utilisations, notamment dans le domaine de l’analyse et de la reconnaissance d’images. Nous pouvons également l’utiliser pour les neurosciences, les sciences de la vision, les sciences cognitives, les sciences humaines numériques et l’art.

Plus important encore, la technologie VED aura de multiples utilisations dans le domaine de l’intelligence artificielle. D’autres technologies d’IA ont un biais précédemment construit, mais le VED peut être utile car il peut fournir une nouvelle source de données plus précises.

MacNeilage dit,

Nous visons à construire notre base de données avec des biais basés sur la perception humaine. Notre base de données aura des biais compatibles avec le comportement humain, ce qui pourrait être un avantage pour l’IA.

Comparée au système d’IA actuel, cette nouvelle technologie sera plus précise car elle introduira des biais centrés sur l’homme. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère à la technologie de l’intelligence artificielle. La nouvelle technologie VED peut être utilisée pour des applications basées sur l’IA, par ex. voitures autonomes, gadgets, etc.

Ce qui est plus intéressant, c’est que cela peut également nous aider à mieux comprendre le cerveau humain et les sens. Tu n’es pas d’accord? Veuillez partager votre point de vue avec nous.