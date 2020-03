Comparaison des appareils photo: iPhone 11 Pro Max contre Samsung Galaxy S20 Ultra

Plus tôt cette semaine, nous avons acheté un Samsung Galaxy S20 Ultra et avons fait un aperçu des fonctionnalités pour voir s’il valait 1400 $, mais nous avons également pensé examiner de plus près le plus récent smartphone de Samsung pour voir comment les caméras se mesuraient aux caméras d’Apple. iPhone 11 Pro Max.

Détails du matériel

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung, comme l’iPhone, a une configuration de caméra arrière à objectifs multiples. Il y a un appareil photo grand angle 108 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle 12 mégapixels, un téléobjectif 48 mégapixels et un appareil photo DepthVision pour les portraits.

À titre de comparaison, l’iPhone est équipé d’un appareil photo ultra grand angle 12 mégapixels, d’un appareil photo grand angle 12 mégapixels et d’un téléobjectif 12 mégapixels.

Mode portrait

En ce qui concerne les photos en mode Portrait, le Galaxy S20 Ultra l’emporte grâce à ce capteur de profondeur. Il n’y a pas de différence majeure, mais les images provenant du S20 Ultra semblent plus nettes et la détection des contours est meilleure. L’iPhone gagne quand il s’agit de plage dynamique, et le S20 Ultra semble avoir un peu de désaturation dans certaines images, mais dans l’ensemble, le S20 Ultra remporte cette catégorie.

Tests de caméra standard

En ce qui concerne les photos standard utilisant les trois objectifs différents sur chaque appareil photo, nous avons en fait préféré les images de l’iPhone pour la plupart parce que l’iPhone offrait des couleurs plus équilibrées et une meilleure plage dynamique, mais avec les appareils photo haut de gamme des smartphones, beaucoup se résume à Préférence personnelle.

Le S20 Ultra semble surexposer les reflets dans les images avec le soleil et les nuages, ce qui entraîne trop de contraste. Dans les images avec un éclairage moins dynamique, les résultats sont plus proches et les deux sont superbes.

L’exception ici est la caméra ultra grand angle. Le S20 Ultra produit simplement une image ultra grand angle plus nette et plus nette, tandis que l’iPhone produit une image plus douce. Ce n’est pas vraiment une surprise, car le capteur de l’objectif ultra grand angle d’Apple n’est pas aussi bon que le capteur de l’objectif grand angle d’Apple.

S20 Ultra Space Zoom

Le Galaxy S20 Ultra a des cloches et des sifflets qui méritent d’être signalés, comme une fonction de zoom spatial 100X. L’iPhone 11 Pro Max atteint un zoom numérique 10X. Le S20 Ultra gagne clairement ici, bien que vous n’utiliserez pas beaucoup les photos au zoom 100X.

Ce qui est impressionnant, cependant, ce sont les photos prises avec la fonction de zoom 30X. Les images au zoom 30X de Samsung sont plus nettes et plus claires que les photos au zoom 10x d’Apple.

S20 Ultra Single Take

Il y a aussi une fonction “Prise unique” qui prend des photos et des vidéos sous différents angles, puis crache un tas d’options différentes comme des vidéos de style Boomerang, des photos avec des filtres, des vidéos avec de la musique, etc., vous avez donc ce type d’édition automatique fonctionnalité qui peut produire des options photo et vidéo intéressantes que vous n’auriez peut-être pas pensé faire par vous-même.

Appareil photo S20 Ultra 108 mégapixels

Nous devons mentionner cet énorme appareil photo de 108 mégapixels. Il y a certainement des problèmes de concentration à l’heure actuelle, et il est difficile de se concentrer.

Lorsqu’il fonctionne, il peut fournir des photos nettes et détaillées qui sont excellentes si vous avez besoin de recadrer, et il a une grande profondeur de champ pour un joli bokeh en arrière-plan.

Un appareil photo de 108 mégapixels produit des fichiers volumineux, ce n’est donc pas un objectif que vous voudrez souvent utiliser. Heureusement, Samsung a intégré une fonctionnalité qui lui permet de prendre des photos de 12 mégapixels plus raisonnables.

Mode nuit

Les deux téléphones ont un mode nuit et les deux modes nuit fonctionnent assez bien. Sur le Galaxy S20 Ultra, c’est un mode que vous devez activer qui n’est pas activé par défaut, ce qui est un peu compliqué.

L’iPhone semble avoir un meilleur traitement HDR et offre une photo plus utilisable dans des conditions d’éclairage extrêmement faibles. Dans les situations avec un peu plus de lumière, cependant, c’est un lavage – les deux produisent de belles images.

Comparaison vidéo

L’une des nouvelles fonctionnalités majeures du Galaxy S20 Ultra est la vidéo 8K, qui est de meilleure qualité que la vidéo 4K offerte par l’iPhone. La vidéo 8K du S20 Ultra est superbe, mais la stabilisation d’image est médiocre, ce qui signifie que la vidéo 8K n’est pas aussi bonne qu’elle en a l’air sur le papier.

Lorsque l’on compare la vidéo 8K du S20 Ultra à la vidéo 4K tournée sur l’iPhone 11 Pro (à la fois à 24 images par seconde parce que c’est le maximum pour le S20), le facteur de recadrage, l’obturateur roulant et le manque de stabilisation du S20 Ultra sont très visibles.

Comparant la vidéo 4K à la vidéo 4K (à 60 images par seconde), les deux caméras fonctionnent de manière similaire en termes de stabilisation et de mise au point, bien que l’iPhone 11 Pro Max semble être juste un peu plus stable. Cependant, les deux sont à peu près égaux.

Avant face à la caméra

Quant à l’appareil photo avant, il y a un appareil photo selfie de 40 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 dans le Galaxy S20 Ultra, tandis que l’iPhone 11 Pro Max dispose d’un appareil photo 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,2.

Vous pourriez penser que l’appareil photo de 40 mégapixels est nettement meilleur, mais nous n’avons pas vu beaucoup de différence entre le S20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max. Samsung a un “mode beauté” que nous avons désactivé, tandis que l’iPhone n’a pas de mode similaire qui peut être activé.

Conclusion

En un mot, comme avec la plupart des comparaisons d’appareils photo haut de gamme pour smartphones, il n’y a pas de gagnant clair comme du cristal. Le Galaxy S20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max ont tous deux de bons appareils photo capables de capturer de superbes photos dans de bonnes conditions d’éclairage.

L’iPhone gagne en matière de plage dynamique et de stabilisation vidéo, mais le S20 a de meilleures photos en mode portrait. Les images standard de point et de prise de vue vont revenir à vos préférences personnelles, alors assurez-vous de regarder la vidéo pour voir toutes nos comparaisons.

