Comparaison des appareils photo: iPhone SE 2020 vs iPhone 8 et iPhone 11 Pro

La semaine dernière, Apple a lancé son nouvel iPhone SE 2020, un smartphone à faible coût de 399 $ doté de composants ‌iPhone‌ 8 mis à niveau avec la même puce A13 disponible dans les iPhones phares d’Apple. Vendredi, nous avons fait une vidéo pratique complète, mais nous avons pris le week-end pour voir comment la caméra du ‌iPhone‌ SE se compare au ‌iPhone‌ 8 et à l’iPhone 11 Pro.

Basé sur un démontage iFixit qui a examiné le matériel de la caméra de base, le ‌iPhone‌ SE utilise le même capteur de caméra que le ‌iPhone‌ 8, un objectif de 12 mégapixels qui présente une ouverture f / 1,8 et une distance focale de 28 mm, plus étroite que la focale de 26 mm longueur du grand angle de 12 mégapixels dans les produits phares d’Apple.



Bien qu’équipé du matériel ‌iPhone‌ 8, le ‌iPhone‌ SE possède des capacités photographiques plus avancées qui sont activées par la puissante puce A13 Bionic à l’intérieur, comme le mode Portrait et Smart HDR, donc, pour la plupart, la qualité de la caméra du ‌iPhone‌ SE est supérieure à celle du ‌iPhone‌ 8 mais inférieur à l’iPhone 11 et 11 Pro.



En ce qui concerne les photos avec un bon éclairage (c’est-à-dire un éclairage lumineux à l’intérieur ou à l’extérieur), les trois iPhones produisent des images similaires et décentes car il n’y a pas beaucoup de travail à faire dans les coulisses pour l’amélioration. Les photos du ‌iPhone‌ 8 et du ‌iPhone‌ SE sont un peu plus chaudes que les images plus fraîches du 11iPhone 11 Pro‌, et vous pouvez voir que ce qui sort du ‌iPhone 11 Pro‌ est un peu plus net, ce qui n’est pas une surprise.



Le ‌iPhone‌ 8 a du mal à faire ressortir ou surexposer les hautes lumières dans certaines situations, et c’est là que vous pouvez voir le Smart HDR dans l’éclat du ‌iPhone‌ SE. Bien que le ‌iPhone‌ SE se soit bien comporté dans un éclairage lumineux, il a certainement eu du mal dans des conditions d’éclairage faible par rapport au ‌iPhone 11 Pro‌.



Le SE et le ‌iPhone‌ 8 ont tous deux eu du mal avec des situations de faible éclairage, mais les images du ‌iPhone‌ SE sont un peu meilleures grâce à la puce A13. Le ‌iPhone 11 Pro‌ a le mode Nuit, une fonctionnalité non disponible sur le ‌iPhone‌ 8 ou le ‌iPhone‌ SE, il a donc bien sûr largement surpassé le ‌iPhone‌ SE dans les photos avec un mauvais éclairage.



Le ‌iPhone‌ SE propose le mode portrait un peu comme les iPhones haut de gamme d’Apple, mais c’est le premier des iPhones d’Apple à s’appuyer entièrement sur un logiciel pour générer des images en mode portrait et des fonctionnalités d’éclairage portrait. Étant donné que les honeiPhone 11‌ et 11 Pro ont respectivement deux et trois caméras, leurs images en mode portrait basées sur le matériel sortent mieux, mais le ‌iPhone‌ SE fait un travail respectable.



Le mode Portrait dans l’iPhone SE est limité aux personnes car le réseau neuronal qui alimente la fonction doit détecter une personne pour estomper le reste de l’image. Il ne fonctionnera pas avec des animaux domestiques, de la nourriture ou d’autres objets comme sur le honeiPhone 11 Pro‌.

Étant donné que le mode portrait du ‌iPhone‌ SE utilise des images 2D pour créer une carte de profondeur, il existe une fonction unique ‌iPhone‌ SE – vous pouvez prendre une photo en mode portrait d’une photographie qui existe déjà. Cela ne fonctionne pas très bien tout le temps, mais c’est une façon intéressante de dynamiser certaines photographies plus anciennes et d’ajouter un flou d’arrière-plan.

Comme le ‌iPhone 11‌ et 11 Pro, le ‌iPhone‌ SE prend en charge la vidéo 4K à 60 images par seconde, ce qui est une fonctionnalité impressionnante pour un smartphone à 399 $. Une comparaison vidéo entre le ‌iPhone 11 Pro‌ et le ‌iPhone‌ SE a montré peu de différence de qualité. Les deux étaient superbes et la stabilisation optique de l’image fonctionnait bien.

Le ‌iPhone‌ 8 ne prend pas en charge la vidéo 4K à 60 images par seconde, nous avons donc comparé l’utilisation de la vidéo 4K à 24 images par seconde, et encore une fois, la qualité d’image était similaire, mais la stabilisation sur le ‌iPhone‌ SE semblait meilleure et la qualité audio était supérieure.

Le ‌iPhone‌ SE possède un appareil photo frontal simple de 7 mégapixels qui prend également en charge un mode portrait basé sur un logiciel, qui n’est pas disponible sur le ‌iPhone‌ 8. L’appareil photo avant est bien, rien de spectaculaire, mais il fonctionne assez bien pour FaceTime et selfies et était comparable aux caméras frontales du ‌iPhone‌ 8. Le ‌iPhone‌ SE ne prend pas en charge les angles plus larges disponibles avec la caméra frontale du 11 Pro, et les selfies 11 Pro avaient l’air un peu mieux.



Pour les vidéos avec la caméra frontale, le ‌iPhone‌ 8 et le ‌iPhone‌ SE ont eu du mal avec des lumières vives, surexposant la vidéo tout le temps. Le ‌iPhone 11 Pro‌ a fait un bien meilleur travail.

Il convient de noter que le ‌iPhone‌ SE prend également en charge QuickTake pour les appareils photo avant et arrière. QuickTake vous permet de maintenir enfoncé le bouton de l’appareil photo en mode de prise de vue pour capturer rapidement une vidéo sans avoir à basculer en mode vidéo.

Dans l’ensemble, l’appareil photo du ‌iPhone‌ SE produit des images assez similaires aux images produites par le ‌iPhone‌ 8, mais la puce A13 fait beaucoup en arrière-plan pour rendre ces photos plus belles. Le ‌iPhone‌ SE n’est pas loin non plus du ‌iPhone 11‌ et du ‌iPhone 11 Pro‌ en ce qui concerne les images prises sous un éclairage lumineux, mais c’est là que s’arrêtent les similitudes.



C’est un appareil photo à objectif unique plutôt qu’un appareil photo à double ou triple objectif, il n’a donc pas la polyvalence permise par des objectifs supplémentaires, il n’y a pas de zoom optique, le mode portrait basé sur logiciel n’est pas aussi bon que le mode portrait basé sur matériel, et il n’y a pas de «Mode nuit» à utiliser pour les images à faible luminosité.



Le ‌iPhone‌ SE est bien sûr un appareil photo passable qui va prendre de superbes photos tous les jours, mais ceux qui sont sérieusement intéressés par une meilleure photographie ‌iPhone‌ devraient jeter un œil au ‌iPhone 11‌ par rapport au ‌iPhone‌ SE.

Image du lecteur MacRumors oVerboost

