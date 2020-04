Comparaison des caméras OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro: Qu’est-ce qui est différent?

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/15

15 avril 2020

19 avril 2020

La conception de smartphones consiste de plus en plus à entasser autant de caméras que possible – regardez la stratégie S20 Ultra de Samsung. OnePlus est monté tôt dans le train multi-caméras, et il continue à pousser le nombre de capteurs à ce jour. Le OnePlus 8 Pro, par exemple, possède quatre capteurs à l’arrière. Que font-ils tous et comment se comparent-ils aux trois maigres modules du OnePlus 8? Nous avons tous les détails.

Primaire

Gauche: OnePlus 8 Pro, Droite: OnePlus 8

Le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ont tous deux un appareil photo principal 48MP avec stabilisation optique, mais les capteurs sont différents. Le OnePlus 8 possède un Sony IMX586, le même composant utilisé dans le OnePlus 7T. Il a 0,8 µm de pixels et une ouverture de f / 1,75. Vous pouvez prendre des photos en mode 48MP, mais la valeur par défaut est groupée à 12MP pour de meilleures performances en basse lumière.

Le OnePlus 8 Pro dispose d’un nouveau capteur Sony IMX689 48MP qui est également combiné pour produire des photos 12MP par défaut. L’ouverture est similaire à f / 1,78, mais le capteur global est plus grand. C’est 1 / 1,43 pouces contre 1/2 pouces pour le OnePlus 8. Cela signifie des pixels plus grands de 1,12 µm qui peuvent recueillir plus de lumière.

Ultra large

Dès le départ, vous pouvez dire que le OnePlus 8 Pro intensifie son jeu ultra-large. Ce téléphone a un ultra large de 48MP (mode par défaut de 12MP) contre seulement 16MP pour le OnePlus 8. Le deux caméras ont la même ouverture f / 2.2, mais le Pro a un champ de vision amélioré de 120 degrés (ci-dessus). Le OnePlus 8 est un peu plus étroit à 116 degrés. Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est (encore) le même capteur que le OnePlus 7T.

Téléobjectif contre macro

Voici où les choses divergent complètement: le OnePlus 8 Pro a le téléobjectif attendu à l’arrière, mais le OnePlus 8 le remplace par un appareil photo macro. Le module téléobjectif du OnePlus 8 Pro est 8MP avec OIS et un facteur de zoom 3x, c’est une résolution inférieure mais un grossissement plus élevé que le OnePlus 7T. Au lieu de garder le capteur 7T sur le OnePlus 8 moins cher, la société a utilisé un macro capteur 2MP sans OIS et une ouverture f / 2,4. Ce n’est pas génial (voir ci-dessus). Vous pouvez toujours prendre des photos macro avec le Pro, mais il utilise l’appareil photo ultra-large haute résolution pour cela, et honnêtement, il obtient de meilleurs résultats.

Capteur de filtre couleur

Le OnePlus 8 Pro possède un quatrième capteur pour lequel il n’y a pas d’analogue sur le OnePlus 8. Au bas du réseau de caméras, le 8 Pro dispose d’une caméra à filtre couleur. Actuellement, il ne fait que le filtre “photochrom”, qui se trouve à la fin de la liste de filtres de l’application appareil photo. C’est une chose étrange à inclure sur un téléphone, et la plupart des photos ne sont pas superbes. La photo ci-dessus est la seule que nous ayons réussi à prendre et qui a l’air légitimement cool.

Caméra selfie

Nous n’avons pas encore terminé – les deux téléphones ont une seule caméra selfie 16MP qui traverse l’écran sur le devant, et cette fois, c’est le même matériel. Il s’agit d’un Sony IMX471 avec des pixels de 1 µm et une ouverture f / 2,45. Il n’y a pas de stabilisation optique, mais cela ne devrait pas être un problème pour les selfies.