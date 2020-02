Comparaison des navigateurs Web et des alternatives à Chrome

Vous ne pensez probablement pas beaucoup au navigateur Web de votre téléphone. Quel que soit le navigateur auquel vous vous êtes habitué, il existe de nombreuses autres options susceptibles d’améliorer votre expérience. Contrairement à Apple, qui exige que tous les navigateurs tiers utilisent le moteur de rendu Safari (et ne permet pas aux autres navigateurs d’être le système par défaut), Google autorise la publication de n’importe quel navigateur Web avec n’importe quel moteur sur le Play Store giving – donnant à Android les téléphones et les tablettes offrent plus d’options de navigation sur le Web que n’importe quel appareil iOS.

Dans la publication, nous passerons en revue certains des meilleurs navigateurs Web disponibles pour Android. Vous en avez certainement entendu parler, mais nous les comparerons directement pour voir ce que vous pourriez manquer.

Mozilla Firefox

La plupart des navigateurs Web disponibles pour Android sont basés sur Chromium, la version open source de Google Chrome. Cela signifie qu’ils chargent tous les pages Web de la même manière, leurs performances sont à peu près égales, ils ont les mêmes bizarreries, etc. Firefox est la principale exception à cette règle – c’est l’un des rares navigateurs sur Android avec un moteur de rendu entièrement personnalisé. Dans ce cas, le même moteur «Gecko» que Firefox de bureau utilise.

Firefox pour Android est traditionnellement à la traîne de Chrome sur Android en termes de performances et de réactivité, mais au cours de la dernière année, de nombreuses améliorations de la vitesse “ quantique ” du navigateur de bureau sont arrivées à la version Android. De nos jours, Firefox est plus ou moins comparable à Chrome sur Android, selon la page.

Le principal avantage de l’utilisation de Firefox sur Android, en plus de contribuer à réduire le quasi-monopole de Chrome sur le marché des navigateurs, est la collection massive d’extensions. Firefox pour Android fonctionne avec presque toutes les extensions créées pour le navigateur de bureau, y compris uBlock Origin, Ghostery, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger et bien d’autres. Il est même compatible avec notre propre module complémentaire Toolbox pour Google Play Store.

Les autres fonctionnalités incluent la synchronisation avec les comptes Firefox, un mode lecteur et un bloqueur de scripts de suivi en option.

Aperçu de Firefox

Le navigateur Firefox mentionné ci-dessus est bloqué depuis plusieurs mois tandis que Mozilla travaille sur un remplacement, que vous pouvez essayer dès maintenant dans Firefox Preview. L’aperçu est entièrement réécrit à partir de zéro, avec plusieurs avantages clés par rapport au navigateur Android existant: une interface personnalisable, une prise en charge du mode sombre, des performances améliorées (grâce à son nouveau moteur GeckoView) et un système de gestion des onglets mis à jour.

Cependant, il reste encore quelques fonctionnalités manquantes, d’où le nom «Aperçu». Il n’y a pas de support pour les extensions, en dehors de la poignée actuellement disponible auprès des développeurs partenaires de Mozilla, mais Mozilla y travaille. La synchronisation des mots de passe n’est pas non plus entièrement implémentée, vous voudrez donc installer le gestionnaire de mots de passe Firefox Lockwise (ou l’ancien navigateur) si vous devez accéder aux connexions depuis vos comptes Firefox.

Google Chrome

Une liste des meilleurs navigateurs Web pour Android ne serait pas complète sans Google Chrome. C’est le navigateur par défaut déjà sur la plupart des téléphones et tablettes, mais Google ne s’est pas tout à fait reposé sur ses lauriers. Les mises à jour de Chrome sont déployées toutes les six semaines, chaque mise à jour comportant généralement plusieurs nouvelles fonctionnalités (même si la plupart d’entre elles sont destinées aux créateurs de sites Web).

Chrome est le navigateur Web dominant sur les plates-formes de bureau et mobiles, donc il n’y a pas grand-chose à dire – la plupart d’entre vous l’utilisez probablement en ce moment, et vous savez probablement ce qu’il peut (et ne peut pas) faire. Étant donné que la plupart de Chrome est open source et que la plupart des autres navigateurs sur Android utilisent cette base open source, la grande majorité des fonctionnalités de Chrome finissent par être dupliquées dans d’autres applications.

Cependant, la version Android de Chrome possède quelques fonctionnalités intéressantes dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. Vous pouvez changer d’onglet en balayant vers la gauche et la droite sur la barre d’adresse, cela peut forcer les sites Web à être sombres lorsque votre téléphone est en mode sombre, et bien plus encore. Consultez notre résumé des trucs et astuces Chrome pour plus d’informations.

La version principale de Chrome pour Android est probablement déjà sur votre téléphone, mais si vous souhaitez essayer les fonctionnalités de Google dans le four, nous avons également lié les versions Bêta (légèrement boguée) et Dev (boguée) ci-dessous.

DuckDuckGo

Vous savez peut-être déjà que DuckDuckGo est un moteur de recherche Web axé sur la confidentialité, mais saviez-vous que l’entreprise possède également un navigateur Web? Le navigateur DuckDuckGo pour Android est (très) léger sur les fonctionnalités, mais il offre toujours une expérience agréable.

C’est probablement le navigateur le plus basique de toute cette liste, car il n’y a pas de prise en charge de synchronisation de bureau, pas d’extensions et pas de fonctionnalités avancées. Cependant, les scripts de suivi sont bloqués par défaut et le navigateur attribue à chaque site une note de confidentialité avec une liste complète de tous les trackers bloqués. La plupart des navigateurs (à l’exception de Chrome) disposent d’une sorte de protection contre le suivi à ce stade, mais DuckDuckGo présente les informations de manière très facile à comprendre.

DuckDuckGo a également un bouton en un seul clic pour effacer tous les onglets et données locales, similaire à Firefox Focus. Sous le capot, DuckDuckGo utilise le moteur de rendu intégré d’Android, il devrait donc fonctionner aussi bien que Chrome.

Samsung Internet

Samsung Internet a commencé comme navigateur Web préinstallé sur les téléphones et tablettes Galaxy, mais Samsung l’a ouvert à tous les appareils Android en 2017. Il est maintenant l’un des navigateurs les plus populaires de la plate-forme et il regorge de fonctionnalités.

Samsung Internet est basé sur Chrome, mais il a une interface entièrement personnalisée qui correspond au langage de conception One UI de Samsung. Certains de ses avantages par rapport à Chrome incluent la protection contre le suivi, une sélection limitée de modules complémentaires et une disposition des boutons plus facile à utiliser sur les grands téléphones.

Ma fonctionnalité préférée est la prise en charge complète du mode sombre – non seulement l’interface du navigateur peut devenir sombre, mais elle peut également modifier l’apparence des sites pour les rendre également sombres. Cela ne fonctionne pas toujours comme prévu, mais c’est toujours bien d’avoir pour la lecture tard le soir. Google travaille sur une fonctionnalité similaire pour Chrome, mais elle n’est pas encore prête.

Comme Chrome et Firefox, Samsung Internet a à la fois une version stable et une version bêta. Si vous aimez être à la pointe du progrès, essayez la version bêta.

Navigateur Kiwi

Le navigateur Kiwi a été publié pour la première fois l’année dernière, comme un autre navigateur basé sur Chrome pour Android. Cependant, l’année dernière, l’application a ajouté quelque chose qu’aucun autre navigateur sur Android n’a – la prise en charge des extensions Chrome de bureau. C’est vrai, presque toutes les extensions qui fonctionnent sur Chrome fonctionneront sur Kiwi.

Firefox pour Android prend en charge les extensions Firefox, dont la plupart sont fonctionnellement similaires à leurs équivalents Chrome, mais la compatibilité de Kiwi est toujours très impressionnante. Au-delà de cela, toutes les fonctionnalités habituelles sont présentes – le blocage des publicités, le blocage des scripts de suivi, un mode sombre, etc. Il existe également une fonctionnalité pour bloquer les pages AMP, bien que la même chose soit également possible avec Firefox et ce module complémentaire, et le mode sombre rend également les pages sombres (comme Samsung Internet).