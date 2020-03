Comparaison des spécifications des consoles de nouvelle génération – .

Microsoft et Sony ont tous deux tiré le rideau sur les spécifications internes de leurs consoles de nouvelle génération cette semaine après des mois d’anticipation.

Nous pouvons maintenant comparer au moins partiellement les performances de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, bien que nous n’ayons pas encore vu exécuter un jeu vidéo de nouvelle génération.

Bien que les chiffres bruts de la PS5 soient pâles par rapport à ceux de la Xbox Series X, les deux seront incroyablement puissants et devraient exécuter les jeux de la génération actuelle à des vitesses fulgurantes.

Au moment où nous mettrons la main sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X cette saison des fêtes (à condition que le virus ne ruine pas tout), beaucoup d’entre nous auront tout oublié des téraflops et du gigahertz.

Quelle que soit la puissance d’une nouvelle console de jeu vidéo, ce qui compte vraiment, c’est la qualité des jeux disponibles sur la console et la qualité de ses jeux. Malheureusement, il faudra un certain temps avant que nous puissions voir la PS5 ou la Xbox Series X exécuter des jeux de nouvelle génération.En attendant, il n’y a qu’une seule façon de comparer les deux.

Cette semaine, Sony et Microsoft ont divulgué les spécifications complètes de leurs prochaines consoles, et bien qu’il existe un certain nombre de similitudes, il y a quelques différences clés qui feront discuter les fans pendant des mois.

Avant de dresser les deux consoles l’une contre l’autre, voici toutes les spécifications brutes Xbox Series X et PS5 que Microsoft et Sony ont officiellement publiées jusqu’à ce point:

Xbox Series X

Processeur: 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé

GPU: 12 TFLOPS, 52 CU à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé

Taille de la matrice: 360,45 mm2

Processus: 7 nm amélioré

Mémoire: 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo

Bande passante mémoire: 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s

Stockage interne: SSD NVMe personnalisé de 1 To

Débit d’E / S: 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)

Stockage extensible: carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne)

Stockage externe: Prise en charge du disque dur externe USB 3.2

Lecteur optique: lecteur Blu-ray UHD 4K

Objectif de performance: 4K @ 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

PlayStation 5

CPU: 8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz (fréquence variable)

GPU: 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz AMD RDNA 2 personnalisé (fréquence variable)

Mémoire / Interface: 16 Go GDDR6 / 256 bits

Bande passante mémoire: 448 Go / s

Stockage interne: SSD personnalisé de 825 Go

Débit d’E / S: 5,5 Go / s (brut), 8 à 9 Go / s typique (compressé)

Stockage extensible: emplacement SSD NVMe

Stockage externe: prise en charge du disque dur USB

Lecteur optique: lecteur Blu-ray UHD 4K

Objectif de performances: prise en charge des téléviseurs 4K 120 Hz, 8K

Sony n’a pas partagé autant de détails que Microsoft, même après sa vidéo de près d’une heure explorant l’architecture de la PlayStation 5, mais cela nous donne au moins un point de départ. En termes de puissance brute, la Xbox Series X bat la PS5 dans presque toutes les catégories. La vitesse d’horloge du processeur est plus élevée, le GPU offre plus de téraflops de performances et même le SSD a une capacité plus élevée sur la Xbox de nouvelle génération.

Cela dit, la PS5 peut être plus rapide que la Xbox Series X, comme l’explique John Linneman de Digital Foundry:

La chose la plus folle à propos de la PS5 est la vitesse du SSD. 5,5 Go / s ne sont qu’une partie de l’histoire – il y a beaucoup de silicium personnalisé pour s’assurer que le système n’est pas goulot d’étranglement dans d’autres domaines. C’est * VRAIMENT * rapide sur le papier – beaucoup plus rapide que la Xbox Series X même.

Un autre point de comparaison: nous n’avons pas vu la PS5 en action (à part une vidéo floue du Spider-Man de Marvel qui démarre très rapidement), mais Sony n’a toujours rien dit sur la compatibilité descendante pour les consoles plus anciennes que la PS4 . Nous avons appris aujourd’hui que la logique interne nécessaire pour exécuter des titres PS4 est intégrée dans les puces personnalisées de la PS5, mais Cerny a également révélé que «presque tous» les 100 titres PS4 les plus joués seront jouables sur la PS5 au lancement. Pendant ce temps, la Xbox Series X devrait exécuter des milliers de titres Xbox One, Xbox 360 et OG Xbox au lancement. Il n’y a pas beaucoup de façons de comparer directement les deux consoles, mais celle-ci ne favorise certainement pas la PS5.

En prenant du recul, il serait stupide de tirer des conclusions à partir de deux fiches techniques. Jusqu’à ce que nous voyions le matériel final sous tension et exécutant le logiciel, nous ne pouvons pas faire de réclamations définitives sur la façon dont les deux consoles de nouvelle génération vont s’empiler. Malheureusement, on ne sait pas quand nous pourrons voir ces consoles en action.

