Comparaison du Galaxy S20 Snapdragon 865 et de l’Exynos 990: performances, durée de vie de la batterie, etc.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Comme les générations précédentes, Samsung propose deux variantes du Galaxy S20. Samsung vend des téléphones alimentés par Snapdragon 865 en Amérique du Nord, et sur la plupart des marchés mondiaux, la série Galaxy S20 est alimentée par le chipset Exynos 990 de Samsung. Ce n’est pas nouveau – Samsung propose des chipsets à double source depuis le Galaxy Note 3, qui a fait ses débuts en 2013.

Avec deux variantes distinctes du Galaxy S20 à vendre, il est temps de savoir si la version propulsée par Exynos 990 du S20 est comparable à la version Snapdragon.

Snapdragon 865 vs Exynos 990: nœuds 7 nm, modems externes

Bien que Samsung n’ait pas expliqué pourquoi il utilise à la fois Qualcomm et ses propres conceptions Exynos dans ses téléphones, nous pouvons faire quelques suppositions. Qualcomm a un monopole effectif sur la norme CDMA, et pour que Samsung propose ses téléphones sur Verizon, il doit utiliser un chipset Snapdragon. Alors pourquoi Samsung n’utilise-t-il pas le Snapdragon 865 partout? Le fabricant devrait gagner plus d’argent sur les marchés mondiaux en poussant sa solution interne au lieu de payer Qualcomm, il utilise donc les chipsets Exynos sur les marchés GSM uniquement.

Les deux chipsets sont construits sur un nœud de 7 nm et utilisent tous les deux des modems 5G externes pour la connectivité.

Il existe plusieurs différences entre les deux modèles, mais concentrons-nous sur les points communs. Exynos 990 et Snapdragon 865 sont tous deux construits sur un nœud de 7 nm – l’Exynos est fabriqué chez Samsung Foundry sur un processus LPP de 7 nm, et la conception de Qualcomm est fabriquée à TSMC sur un processus N7P.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

La solution de lithographie ultraviolette extrême (EUV) de Samsung est la voie à suivre pour les chipsets mobiles car elle conduit à des conceptions plus petites, plus rapides et plus économes en énergie, et la lithographie ultraviolette profonde (DUV) de TSMC est le raffinement d’une formule éprouvée.

Les deux conceptions manquent également de connectivité cellulaire, Samsung associant son chipset avec le modem Exynos 5G 5123 et Qualcomm utilisant son modem Snapdragon X55 5G aux côtés du 865. Comme Samsung a plus de contrôle sur sa conception interne, il vend l’Exynos 990 dans les deux Configurations 4G uniquement et 5G, les premières étant disponibles dans des pays comme l’Inde où il n’y aura pas de connectivité 5G pendant quelques années.

Ce faisant, il est en mesure de réduire les coûts et de répercuter ces économies sur les clients. En conséquence, la série Galaxy S20 en Inde est plus abordable que son homologue américaine, avec le modèle de base au détail à l’équivalent de 905 $ (66900 ₹). Samsung a un différentiel de 100 £ entre les modèles 4G et 5G du Galaxy S20 au Royaume-Uni, donc si vous vous demandez, c’est ce que vaut le modem 5G dans un téléphone en ce moment.

Snapdragon 865 vs benchmarks Exynos 990: Qualcomm toujours en tête

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Bien que Samsung ait réalisé des gains considérables dans le segment SoC mobile avec ses chipsets Exynos, ses conceptions ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que Qualcomm a de mieux à offrir. C’était clairement le cas les années précédentes, et les choses restent inchangées en 2020 avec la série Galaxy S20.

Qualcomm est en tête depuis trois ans maintenant, mais Samsung a gagné beaucoup de terrain avec l’Exynos 990.

Avant de commencer, examinons ce qui est proposé avec chaque chipset. L’Exynos 990 a une combinaison de trois cœurs: il y a deux cœurs Mongoose M5 hautes performances à 2,73 GHz, ainsi que deux cœurs Cortex A76 à 2,50 GHz et quatre cœurs A55 écoénergétiques à 2,0 GHz. Le Snapdragon 865, quant à lui, a des cœurs plus récents: il y a un seul cœur A77 fonctionnant à 2,84 GHz, trois cœurs A77 à 2,50 GHz, avec les quatre cœurs A55 à 1,80 GHz.

Côté GPU, l’Exynos 990 a le Mali-G77 MP11, le MP11 indiquant que 11 noyaux de shader sont actifs. Le Snapdragon 865 dispose de l’Adreno 650, un rafraîchissement de l’Adreno 640 de l’année dernière. Qualcomm est le leader en fugue dans ce domaine depuis trois ans, il sera donc intéressant de voir si le Mali-G77 avec sa nouvelle architecture Valhall est capable pour tenir tête à l’Adreno 650.

Je suis sur la variante 4G uniquement de l’Exynos 990 Galaxy S20 (SM-G980F / DS), et mes collègues nord-américains utilisent les versions Snapdragon 865: Ara Waggoner a le Galaxy S20 régulier et Andrew Martonik utilise le Galaxy S20 Ultra. J’ajoute également le Realme X50 – un produit phare d’une valeur de 500 $ – à la liste comme base de référence pour le Snapdragon 865.

Nous avons effectué les tests à 120 Hz et 60 Hz juste pour voir s’il y avait une différence notable entre les deux modes. Comme le mode 120 Hz est limité à la FHD, c’est la résolution que nous avons également utilisée pour 60 Hz. Fait intéressant, nous avons constaté que le S20 fonctionnait moins bien en mode 60 Hz, ce qui suggère que Samsung limite le chipset pour économiser de l’énergie.

Performance

CPU

Graphique

Navigateur

Performance

PCMark Work 2.0 (Plus c’est haut, mieux c’est)

Dispositif

Performance

Navigation sur le Web

Montage vidéo

L’écriture

Retouche photo

Manipulation de données

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

11987

12053

7676

11056

28017

8636

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

11945

12307

7614

10789

28255

8515

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

11933

10626

7431

11566

26676

9939

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

10265

8021

5921

11427

29609

7790

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

12556

12090

7654

12449

27436

9877

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

10677

8846

6142

12206

26423

7919

Realme X50 SD865 (90Hz)

13307

13803

6272

14649

37295

8823

PCMark Work 2.0 fait un travail fantastique en émulant les conditions d’utilisation du monde réel. Contrairement à d’autres tests synthétiques basés sur des algorithmes, PCMark se concentre sur des scénarios réels. Décomposons les chiffres en commençant par le test de navigation sur le Web. Ce test particulier vise les cœurs A55, et nous voyons que le S20 basé sur Exynos 990 a une avance marginale sur la version SD865. Le fait que les cœurs A55 de l’Exynos 990 atteignent 2,0 GHz contribue au léger avantage ici, les cœurs A55 du SD865 allant jusqu’à 1,8 GHz.

Le test de montage vidéo utilise OpenGL ES 2.0 et met l’accent sur des facteurs tels que la lecture vidéo. Les scores sont globalement identiques sur les deux variantes du S20, mais il est intéressant de voir que le SD865 S20 se comporte moins bien dans ce test en mode 60 Hz.

Le test d’écriture met l’accent sur les performances du système car il mesure le temps qu’il faut pour ouvrir, modifier et enregistrer un document. C’est un excellent indicateur des performances quotidiennes, et les variantes SD865 du S20 dépassent la version Exynos.

Le test de retouche photo de PCMark est particulièrement intéressant car il mesure le temps qu’il faut pour ouvrir, modifier et enregistrer des images. Ce test est conçu pour émuler les performances de votre téléphone lors de l’ajout de filtres et pour embellir les effets de vos photos. Les deux chipsets fonctionnent au même niveau, l’Exynos 990 devançant les versions SD865 du S20. Cela dit, le SD865 S20 en mode 60 Hz affiche le score le plus élevé de toutes les unités S20.

Enfin, le test de manipulation des données mesure le temps nécessaire pour analyser les données de différents formats de fichier et la fréquence d’images lors de l’interaction avec des graphiques dynamiques. Le SD865 prend ici immédiatement la tête sur l’Exynos 990, mais encore une fois, nous constatons que les scores en mode 60 Hz sont inférieurs à 120 Hz.

Dans l’ensemble, la version Exynos 990 du Galaxy S20 se porte très bien, et elle tient le coup avec le Snapdragon 865 dans la plupart des scénarios. Le principal point à retenir ici est que Samsung semble limiter le chipset à 60 Hz pour offrir une meilleure autonomie de la batterie, car normalement, vous ne verriez pas une telle différence dans les scores du même appareil.

En outre, il existe une différence notable entre les variantes Snapdragon du S20 et du Realme X50, même si les deux appareils utilisent le même matériel. Le Realme X50 fonctionne à la fréquence maximale pendant la durée du test – contrairement au S20 – et c’est ce qui cause les scores plus élevés que d’habitude.

CPU

Geekbench 5.0 (Plus c’est haut, mieux c’est)

Dispositif

Noyau unique

Multi core

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

914

2761

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

908

2737

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

843

3087

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

817

2878

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

894

3206

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

898

3188

Realme X50 SD865 (90Hz)

909

3349

Geekbench nous donne un bon aperçu des performances des cœurs CPU. Comme l’année dernière, Samsung est en tête des scores monocœur, et cela revient aux cœurs Mongoose M5 de l’Exynos 990. Cependant, lorsque vous regardez les chiffres multicœurs, Qualcomm est en tête avec une marge considérable. En effet, il utilise quatre cœurs Cortex A77 au total et il est en mesure d’offrir de meilleures performances durables.

Graphique

Ruines aztèques de GFXBench (plus c’est élevé, mieux c’est)

Dispositif

OpenGL (élevé)

OpenGL 1440p (élevé)

Vulkan 1440p (élevé)

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

33

22

20

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

21

13

12

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

29

21

20

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

29

20

20

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

29

20

20

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

29

20

20

Realme X50 SD865 (90Hz)

29

20

20

La version Exynos 990 du S30 affiche le score le plus élevé dans l’ensemble, mais il est intéressant de voir qu’il y a une baisse significative des scores en mode 60 Hz. Il n’y a pas un tel problème sur les versions SD865.

3DMark Sling Shot Extreme (OpenGL ES3.1) (Plus c’est élevé, mieux c’est)

Dispositif

Global

Graphique

La physique

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

6757

8393

4018

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

6673

8350

3919

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

6666

7660

4586

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

6403

8288

3756

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

7108

8129

4938

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

7079

8100

4913

Realme X50 SD865 (90Hz)

7198

8281

4938

3DMark Sling Shot Extreme (Vulkan) (Plus c’est élevé, mieux c’est)

Dispositif

Global

Graphique

La physique

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

5000

6320

3170

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

5623

7287

3161

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

6134

7731

3563

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

5583

8130

2663

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

6493

8030

3888

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

6500

8087

3852

Realme X50 SD865 (90Hz)

6437

8129

3725

3DMark fournit une vue d’ensemble décente des performances graphiques proposées, et nous voyons ici des scores largement similaires entre les deux variantes. Le test graphique mesure les performances du GPU, le test physique reposant davantage sur le CPU. Le Mali G77 affiche des chiffres très solides, et il est clair que ARM a réduit le déficit des années précédentes à Qualcomm dans ce domaine. Le test Vulkan voit toujours le SD865 en tête, mais cela pourrait être dû à l’optimisation du pilote.

Navigateur

Jetstream 2.0 (plus haut c’est mieux)

Dispositif

Global

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

54,616

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

55,702

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

62,516

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

64.246

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

71,927

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

72.015

Realme X50 SD865 (90Hz)

65,252

Compteur de vitesse 2.0 (plus c’est élevé, mieux c’est)

Dispositif

Global

Galaxy S20 Exynos 990 (120 Hz)

53,6

Galaxy S20 Exynos 990 (60 Hz)

56,5

Galaxy S20 SD865 (120 Hz)

58,7

Galaxy S20 SD865 (60 Hz)

59,4

Galaxy S20 Ultra SD865 (120 Hz)

65,5

Galaxy S20 Ultra SD865 (60 Hz)

65,1

Realme X50 SD865 (90Hz)

69,4

Jetstream et Speedometer combinent une série de tests basés sur JavaScript qui mesurent les performances des navigateurs. Les deux tests regroupent un grand nombre de données et fournissent un score global unique, ce qui indique généralement la vitesse à laquelle un navigateur rend les tests JavaScript. Dans ce cas, nous voyons les versions SD865 du S20 – en particulier le S20 Ultra – tirer facilement en tête.

Durée de vie de la batterie du Snapdragon 865 vs. Exynos 990: meilleure que l’année dernière

Dans le passé, l’un des plus gros problèmes avec les conceptions Exynos était la durée de vie de la batterie. La décision de Samsung de rechercher des fréquences plus élevées signifiait que les versions Exynos des Galaxy S9 et S10 avaient une faible autonomie par rapport à leurs homologues Snapdragon. Le Galaxy S9 alimenté par Exynos 9810 était si mauvais que Samsung a dû publier une mise à jour logicielle limitant le chipset pour résoudre les problèmes d’autonomie de la batterie. L’année dernière, le S10 alimenté par Exynos 9820 a été confronté à des problèmes de durée de vie de la batterie.

Avec la série Galaxy S20, Samsung semble avoir fait amende honorable dans une certaine mesure. J’utilise le Galaxy S20 alimenté par Exynos 990 depuis un peu plus de deux semaines et je n’ai eu aucun problème avec la durée de vie de la batterie. J’obtenais régulièrement un temps d’écran de plus de cinq heures au cours de la journée avec 120 Hz activé tout au long. Cela dit, il y a beaucoup d’utilisateurs sur Reddit qui voient des chiffres de batterie moins que stellaires de la série S20 propulsée par Exynos, il semble donc que Samsung ait encore du travail à faire dans ce domaine.

Dans l’ensemble, la version Snapdragon 865 du Galaxy S20 est encore une fois la meilleure option par rapport à la variante Exynos 990, mais pas par une énorme marge. Samsung a résolu de nombreux problèmes sous-jacents avec les conceptions basées sur Exynos dans le passé, et la variante Exynos 990 du S20 est un excellent téléphone. Elle n’est peut-être pas tout à fait au même niveau que ce que Qualcomm propose en termes d’efficacité énergétique, mais elle s’en sort mieux que les générations précédentes.

Toute la puissance

Samsung Galaxy S20

Le vaisseau amiral qui a tout pour plaire

Le Galaxy S20 est doté du dernier matériel disponible sur le marché: il y a un chipset Snapdragon 865 sous le capot, 12 Go de RAM LPDDR5, un stockage UFS 3.0 et de nouveaux modules de caméra passionnants. Combinez cela avec une autonomie de toute la journée et un superbe écran AMOLED de 120 Hz, et vous obtenez le meilleur téléphone sur le marché aujourd’hui.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine?

Chaque semaine, le podcast Android Central vous apporte les dernières nouvelles technologiques, analyses et prises de vues, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio

Abonnez-vous à Spotify: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.