Complétez votre configuration de jeu avec un tapis de souris de jeu RVB

Tout joueur digne de ce nom sait que toutes les meilleures stations de jeu sont néon. Je veux dire vraiment, pouvez-vous me trouver un seul streamer Twitch qui ne soit pas dans une pièce qui brille? Vous pouvez complétez votre esthétique de jeu colorée avec un tapis de souris RGB Gaming – en vente pour seulement 19,99 $ sur Amazon.

Que vous soyez un streamer avec 16 téléspectateurs ou 6 000, il y a quelque chose à dire pour la phrase bien paraître, bien jouer. Caractéristiques du tapis de souris RVB 14 modes d’éclairage uniques avec de nombreuses options de vagues pour correspondre à vos jeux. Mais ce n’est pas comme un spectacle lumineux Twitch, le Les LED sont subtiles afin que vous puissiez rester concentré pour la victoire.

Ce tapis de souris RVB est terminé 30 pouces de long et 11 pouces de large pour tenir sous votre souris et votre clavier. Il est également suffisamment épais pour soutenir votre poignet et caoutchouté pour éviter de glisser. Vous n’avez pas besoin d’installer un pilote, branchez simplement votre tapis de souris et commencez à jouer. Changer les couleurs ou les motifs est aussi simple que d’appuyer sur un bouton.

Le tapis de souris de jeu RVB en un coup d’œil:

14 modes d’éclairageDessous texturé en caoutchouc naturelMatière imperméableAucun pilote requis

Ce tapis de souris de jeu RVB a un valeur au détail de 23 $, mais vous pouvez récupérer le vôtre pour seulement 19,99 $ lorsque vous appliquez le coupon sur la page. Il a une tempête Évaluation 4,8 étoiles sur Amazon à partir de centaines d’avis.

Les offres Amazon se terminent lorsque vous ne le cherchez pas mettez à jour votre configuration via le widget ci-dessous.

