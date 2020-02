Comprendre la numérotation des CPU Kryo dans les processeurs Qualcomm Snapdragon

Qualcomm dispose d’une large gamme de processeurs Snapdragon, divisés en un ensemble de séries. La série 800, pour les processeurs phares; la série 700, pour le grand public haut de gamme; la série 600 pour le milieu de gamme; etc. Chaque processeur Snapdragon utilise une combinaison CPU et GPU différente. Les processeurs utilisent la marque Kryo et ont leur propre schéma de numérotation. Comme de nombreux schémas de numérotation, cela peut être un peu déroutant.

Quelle est la différence entre le Kryo 475 du Snapdragon 765 et le Kryo 385 du Snapdragon 845? Voici un explicateur rapide qui devrait vous aider à naviguer dans les eaux turbulentes du schéma de dénomination du processeur de Qualcomm.

Explication de la numérotation du processeur Qualcomm Snapdragon Kryo

Kryo

Le processeur Kryo «original» a fait ses débuts dans le Snapdragon 820/821 en 2015. Il s’agissait d’un design de processeur personnalisé complet de Qualcomm. Il s’agissait d’un processeur quad-core 64 bits, compatible avec l’architecture ARMv8. Il a atteint une fréquence maximale de 2,2 GHz et a été réalisé à l’aide d’un processus LPP FinFET de 14 nm.

Kryo 2xx

En 2016, Qualcomm avait signé un nouvel accord avec Arm qui lui permettait d’utiliser des processeurs conçus par Arm, mais avec deux avantages importants par rapport aux autres titulaires de licences de cœurs Arm. Premièrement, il pourrait commercialiser les cœurs de processeur sous sa propre marque, Kryo. Deuxièmement, il aurait son mot à dire sur la conception des futurs cœurs de processeur et pourrait demander des «ajustements» pour ses propres cœurs Kryo semi-personnalisés. Son premier véritable design de processeur semi-personnalisé était le Kryo 485, trouvé dans le Snapdragon 855, mais plus à ce sujet dans un instant. Ce nouvel accord de licence a été baptisé Built-on Cortex.

Les processeurs Kryo 2xx utilisent des cœurs de processeur Arm Cortex-A73 et Arm Cortex-A53 vanille. Ils se trouvent dans les Snapdragon 835, 632, 636, 660 et 665. Ce sont tous des processeurs octa-core avec quatre cœurs Cortex-A73 et quatre cœurs Cortex-A53. Selon le modèle exact de processeur, ces processeurs sont construits à l’aide de 10, 11 ou 14 nm FinFET LPP. Chacun des processeurs Snapdragon qui incluent le CPU Kryo 2xx, l’utilise dans des configurations légèrement différentes. Par exemple, le Snapdragon 665 utilise le Kryo 260, qui a une vitesse cadencée maximale de 2 GHz et est construit sur 11 nm. Ceci est comparé au Kryo 280, dans le Snapdragon 835, qui atteint une vitesse maximale de 2,45 GHz et est construit sur 10 nm.

Kryo 3xx

La série Kryo 3xx passe du Cortex-A73 / A53 aux nouveaux Cortex-A75 et Cortex-A55. Le Kryo 360 se trouve dans les Snapdragon 670, 710 et 712. Il utilise une configuration 2 + 6, avec deux cœurs Cortex-A75 puis six cœurs Cortex-A55. Le Kryo 385 est utilisé dans le produit phare Snapdragon 845 et le Snapdragon 850, un processeur d’ordinateur portable Windows on Arm. Les deux utilisent quatre cœurs Cortex-A75 et quatre cœurs Cortex-A55. Le Snapdragon 845 a une vitesse d’horloge maximale de 2,8 GHz, contre 2,45 GHz pour le Snapdragon 835.

Kryo 4xx

La série Kryo 4xx a été la première à bénéficier véritablement du partenariat Built-on-Cortex avec Arm. Bien qu’il soit basé sur les Cortex-A76 et Cortex-A55, l’A76 est une version spéciale semi-personnalisée fournie uniquement à Qualcomm. Le Kryo 4xx est également le processeur le plus utilisé et est présenté dans 10 processeurs Snapdragon différents, y compris le Snapdragon 855/855 Plus, le 765 / 765G et trois processeurs pour ordinateur portable (le 8cx, le 8c et le 7c).

Les Kryo 460, Kryo 468 et Kryo 470 utilisent la configuration 2 + 6 (deux A76 + six A55), tandis que les autres utilisent tous la configuration 4 + 4. Il y a aussi un ajustement à cette variation avec le Kry0 ​​485 dans le Snapdragon 855/855 + et le Kryo 475 dans le Snapdragon 765 / 765G. Ce dernier utilise une configuration 1 + 1 + 6 où l’un des cœurs Cortex-A76 est cadencé à une fréquence légèrement plus élevée. Il est connu comme le noyau principal. De même, le Kry0 ​​485 possède également un cœur principal avec une fréquence d’horloge élevée et un cache supplémentaire.

Kryo 5xx

Le seul processeur de la série 5xx au moment de la rédaction est le Kryo 585 du Snapdragon 865. Comme le Snapdragon 855, il utilise un noyau principal aux côtés de trois autres cœurs haute performance, mais cette fois, ils sont basés sur le Cortex-A77 . Le Kryo 585 a une vitesse d’horloge maximale de 2,84 GHz.

Aide-mémoire sur la numérotation du processeur Kryo

Une vue à vol d’oiseau de la gamme Kryo ressemble à ceci:

Kryo = Qualcomm customKryo 2 = Cortex-A73Kryo 3 = Cortex-A75Kryo 4 = Cortex-A76Kryo 5 = Cortex-A77

À partir de la série Kryo 3xx, il y a une petite astuce pour vous rappeler quel cœur de processeur Cortex est utilisé. Le dernier chiffre du noyau Cortex est toujours deux de plus que le numéro de série Kryo. Ainsi, le dernier chiffre du processeur Cortex de la série Kryo 3 est 5 (3 + 2) et c’est donc le Cortex-A75. Pour le Kryo 5, c’est 5 + 2, ce qui signifie le Cortex-A77.

Si ce raccourci fonctionne pour la série Kryo 6xx et le prochain cœur de processeur Cortex, seul le temps nous le dira! Pour en savoir plus sur le sujet de la numérotation des CPU Kryo, assurez-vous de regarder la vidéo en haut de cet article.

