Comprendre les rumeurs sur le taux de rafraîchissement

L’industrie des smartphones semble passer d’une guerre de mégapixels (principalement) à une concurrence sans fin pour offrir des taux de rafraîchissement de plus en plus élevés. Le dernier concurrent semble être Samsung, car le géant sud-coréen apporterait des affichages à taux de rafraîchissement élevé à la prochaine série Galaxy S20.

La rumeur dit que les téléphones S20 seront livrés avec des écrans AMOLED 120 Hz. Un menu masqué dans One UI 2.0 Beta a montré que les utilisateurs pourront basculer entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz, manuellement ou automatiquement.

Cependant, il semble que le mode d’affichage ultra-fluide de Samsung ne fonctionnera pas à la résolution d’écran maximale que les téléphones ont à offrir. Tipster Ice Universe note que Samsung a annulé l’option WQHD + 120Hz sur la série Galaxy S20. Donc, en réalité, le taux de rafraîchissement de 120 Hz ne fonctionnera apparemment qu’en résolution Full HD + sur les téléphones.

On peut maintenant affirmer avec certitude que Samsung a annulé l’option WQHD 120Hz de la série Galaxy S20, ne laissant que FHD 60Hz, FHD 120Hz, WQHD 60Hz. cela signifie que nous ne pouvons pas avoir la meilleure résolution et le meilleur taux de rafraîchissement en même temps. Quelle est votre opinion à ce sujet? pic.twitter.com/GaYJuOubw8

– Univers de glace (@UniverseIce) 14 janvier 2020

Ajoutant encore plus de confusion dans le mix, le pronostiqueur avait précédemment «confirmé» que le mode 120 Hz fonctionnerait avec l’affichage haute résolution. Néanmoins, allons-y avec les dernières informations à portée de main.

Avant de commencer à grogner de déception devant l’absence d’un combo d’affichage à haute fréquence de rafraîchissement et haute résolution, essayons de comprendre pourquoi vous voudrez peut-être un écran à 120 Hz et pourquoi Samsung pourrait faire un choix intelligent pour lui imposer des limitations.

120 Hz: mieux que 90, deux fois plus rapide que 60

Il ne fait aucun doute qu’un affichage à 120 Hz sera plus fluide que l’écran à 90 Hz que l’on trouve sur les produits phares de 2019 comme le Google Pixel 4 et le OnePlus 7 Pro. À 120 Hz, l’affichage actualisera le contenu de votre écran 120 fois par seconde, contre 90 fois par seconde sur un panneau à 90 Hz. Il est également deux fois plus rapide que le taux de rafraîchissement traditionnel de 60 Hz sur les produits phares de Samsung de l’année dernière.

Cela signifie pour l’utilisateur une expérience de navigation UI plus fluide. Cela signifie également moins de déchirure d’écran dans les jeux 3D rapides et une expérience de sensation globale plus rapide lors de l’utilisation de votre smartphone.

Bien que tout le monde ne puisse pas faire la différence à 90 Hz, pour ceux qui le font, il est difficile de revenir à un affichage normal à 60 Hz. J’ai vécu cela lorsque j’ai brièvement utilisé le OnePlus 7 Pro et le Galaxy Note 10 Plus côte à côte. Les deux téléphones ont le même processeur Snapdragon 855 et des spécifications similaires, mais je prendrais l’écran 90 Hz du OnePlus sur l’écran 60 Hz par ailleurs magnifique du Note 10 tous les jours.

Le long et le court, c’est que 120Hz serait certainement un bond pour Samsung par rapport à ce qu’il a offert jusqu’à présent.

Les négatifs

Un écran de 120 Hz est certainement une mise à niveau bienvenue, mais cela pourrait annoncer de mauvaises nouvelles pour la durée de vie de la batterie des téléphones Galaxy S20. Nous avons entendu dire que le Galaxy S20 Ultra le plus premium contiendrait une énorme batterie de 5000 mAh, ce qui représente une augmentation notable par rapport à la batterie de 4300 mAh du Galaxy Note 10 Plus et à la cellule de 4100 mAh à l’intérieur du Galaxy S10 Plus. Cependant, la grande batterie pourrait ne pas être suffisante pour exécuter un taux de rafraîchissement forcé de 120 Hz sur l’écran.

Le drainage de la batterie est une préoccupation réelle dans les smartphones dotés d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé. Pour le contexte, nos tests ont révélé que le OnePlus 7 Pro prend un coup significatif lorsqu’il fonctionne à 90 Hz par rapport à 60 Hz.

C’est pourquoi des appareils comme le Pixel 4 basculent dynamiquement entre 90 Hz et 60 Hz pour réduire la pression sur la batterie. C’est aussi pourquoi l’écran à l’heure du Pixel 4 XL tombe aux niveaux du Pixel 4 malgré sa batterie plus grande si vous forcez à 90 Hz à la place.

Nous supposons que Samsung implémentera un mode d’affichage adaptatif qui bascule entre différents taux de rafraîchissement de la même manière que Google et OnePlus. Cela sera particulièrement nécessaire si la batterie des S20 et S20 Plus est plus petite que celle du S20 Ultra, comme cela a été dit.

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Samsung limiterait le mode 120 Hz à la résolution Full HD + (2 073 600 pixels). Le faire fonctionner en WQHD + (3 686 400 pixels) signifierait encore plus de puissance de traitement et de batterie. Plus de pixels d’écran signifie plus de travail pour le CPU et le GPU, ce qui se traduit finalement par une consommation d’énergie plus élevée.

Pour en revenir aux tests OnePlus, lors de l’exécution à la résolution QHD + maximale à 90 Hz, l’écran à l’heure est tombé à seulement cinq heures et demie en moyenne. En Full HD +, ce nombre est passé à environ sept heures.

Il est également révélateur que l’Asus ROG Phone 2, le seul téléphone doté d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à ce jour, ait atteint une résolution maximale de 1080p, même s’il avait une batterie de 6000 mAh.

Dans un monde idéal, les écrans haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé seraient le combo parfait pour la consommation de contenu sur un téléphone. C’est la raison pour laquelle les joueurs économisent pour acheter des moniteurs de jeu ultra-chers. Malheureusement, contrairement aux moniteurs de jeu, les smartphones ne peuvent pas être connectés à une source d’alimentation à tout moment.

Il semble que Samsung ne le sache que trop bien et a essayé de trouver un équilibre entre la durée de vie de la batterie et la fluidité de l’affichage. Le nouvel écran 120 Hz de OnePlus supprimera-t-il cette limitation? Nous devrons attendre et regarder.