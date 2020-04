Concept imagine une carte Apple de réalité augmentée qui affiche des informations sur l’équilibre

Apple travaille sur les fonctionnalités de réalité augmentée pour ses iPhones et iPads depuis un certain temps déjà, et bien qu’il existe des capacités AR intégrées dans diverses applications, Apple pourrait faire beaucoup plus pour tirer parti des fonctionnalités AR de ses appareils.

Un nouveau concept imaginé par Volodymyr Kurbatov et partagé sur YouTube (via Cult of Mac) propose des fonctionnalités de réalité augmentée ajoutées à la carte Apple.

Lorsque la ‌Apple Card‌ est visualisée avec une application AR ou un casque AR, elle affiche un accès rapide aux informations ‌Apple Card‌ telles que le solde total et les transactions récentes, le tout dans une liste pratique. Il imagine même une fonctionnalité qui permettrait de parcourir les informations ou de modifier les informations de la carte via le geste, ce qui n’est pas vraiment quelque chose que les applications AR font pour le moment.

Vraisemblablement, cette fonctionnalité serait liée à une «carte Apple» individuelle et liée par un identifiant sur la carte elle-même, mais nous n’avons pas à nous soucier trop de la sécurité car elle n’existe pas encore.

Il n’y a aucun mot qu’Apple travaille sur une fonctionnalité comme celle-ci, mais il est amusant d’imaginer à quel point ce concept pourrait être utile aux détenteurs de la “ Carte Apple ”. Pour le moment, accéder à ces informations nécessite d’ouvrir l’application Wallet sur un iPhone et d’utiliser les paramètres de la “ Carte Apple ”, mais Apple développe une sorte de casque de réalité augmentée qui pourrait sortir dès l’année prochaine, donc des fonctionnalités comme celle-ci pourraient ne pas être trop loin.

Meilleures histoires

Plus de 500 000 comptes Zoom vendus sur les forums Dark Web et Hacker

Selon un nouveau rapport de BleepingComputer, des centaines de milliers de comptes Zoom sont vendus ou donnés gratuitement sur le dark web et les forums de pirates.

Zoom a gagné en popularité ces dernières semaines, car le nombre de personnes travaillant à domicile a augmenté, mais les préoccupations concernant la sécurité de l’application de vidéoconférence ont également fait la une des journaux. Cependant, la disponibilité des comptes Zoom sur …

Le système d’exploitation HomePod est désormais basé sur tvOS au lieu d’iOS au milieu des rumeurs d’un HomePod plus petit

Apple a publié en mars un nouveau logiciel 13.4 conçu pour le HomePod, aux côtés de la sortie d’iOS 13.4 et de tvOS 13.4. . a récemment examiné le code HomePod et dit qu’Apple a fait un changement curieux avec le nouveau logiciel – le système d’exploitation HomePod est maintenant basé sur tvOS au lieu d’iOS.

watchOS, tvOS et les logiciels qui s’exécutent sur le HomePod sont tous des variantes d’iOS, mais chacun est …

Apple enregistre le nom de domaine AppleCoronavirus.com

Apple a récemment enregistré le nom de domaine AppleCoronavirus.com, selon un enregistrement WHOIS découvert par MacRumors. Le nouveau record indique qu’Apple a pris possession du nom de domaine vendredi.

Les informations de domaine de l’enregistrement répertorient Apple Inc. en tant qu’organisation inscrite. Le registraire est CSC Corporate Domains, une entreprise qui protège les noms de domaine pour les grandes sociétés, et est utilisé …

À la une: fuites sur iOS 14, rumeurs sur iPhone et MacBook Pro 13 pouces, etc.

Alors que nous attendons toujours patiemment la nouvelle baisse de l’iPhone SE à faible coût, le moulin à rumeurs a continué de tourner avec de nouvelles fuites iOS 14 et des rumeurs supplémentaires sur les produits à venir.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Parmi les autres nouvelles de cette semaine, Apple a envoyé des écouteurs AirPod de remplacement avec une version de firmware inédite qui empêche le couplage …

La puce A12Z de l’iPad Pro est identique à celle de l’A12X, mais avec un cœur de processeur graphique supplémentaire activé

Les modèles iPad Pro 2020 sont équipés d’un processeur A12Z identique au processeur A12X des modèles iPad Pro 2018 mais avec un cœur GPU supplémentaire activé, a confirmé TechInsights aujourd’hui.

La spéculation selon laquelle Apple utilisait la même puce a commencé peu de temps après le lancement du nouvel iPad Pros et les tests de performances n’ont trouvé que peu d’amélioration des performances. Notre analyse confirme #Apple # A12Z …

Un analyste s’attend à ce qu’Apple lance un nouvel iPhone SE à la mi-avril, un iPhone 12 de 6,7 pouces en octobre

Le calendrier de développement d’Apple pour les modèles d’iPhone 12 sera probablement légèrement dépassé en raison des restrictions de voyage actuelles et des retards de vol de fret, ce qui pourrait entraîner un retard de la disponibilité du modèle 6,7 pouces le plus haut de gamme, selon l’analyste Jeff Pu.

Dans une note de recherche avec le cabinet d’études chinois GF Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré qu’il pensait que l’actuel “EVT” ou …

Anker lance le mois prochain de nouvelles caméras de sécurité d’intérieur compatibles HomeKit

Anker a récemment annoncé le prix et la disponibilité de deux nouvelles caméras de sécurité d’intérieur compatibles HomeKit sous sa marque Eufy.

Les deux caméras offrent un enregistrement vidéo en direct 24h / 24 et 7j / 7 avec jusqu’à 128 Go de stockage local, une résolution 2K, un audio bidirectionnel, un suivi des mouvements avec des zones d’activité personnalisées, des alertes instantanées et un accès multi-utilisateurs. Une version stationnaire sera disponible pour 39,99 $, tandis qu’un …

Offres: remises à neuf Apple Woot’s Remises iMacs, MacBooks et iPads à partir de 80 $

Woot est de retour cette semaine avec une grande vente sur une grande variété de produits Apple remis à neuf, allant de l’iMac à l’iPad mini. Les prix de vente commencent à 79,99 $ pour l’iPad mini de première génération, et vous pouvez également trouver quelques autres modèles d’iPad mini, MacBook Pro, MacBook Air, etc.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Woot. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit …

Satechi lance une nouvelle station de charge sans fil USB-C pour AirPods et AirPods Pro

Satechi a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle station de charge sans fil USB-C pour les AirPods et AirPods Pro, qui est conçue pour se connecter à un Mac ou iPad équipé d’un port USB-C.

La station de charge sans fil USB-C pour Apple AirPods est une petite station d’accueil portable qui se branche sur le Mac et permet ensuite aux AirPod de se poser sur le dessus pendant le chargement. Une lumière LED incluse vous permet de connaître les AirPods …

.