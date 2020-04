Conception graphique simplifiée avec 83% de réduction sur Pixelmodo

Pixelmodo est un outil de conception en ligne facile à utiliser pour créer des graphismes époustouflants. Nous mettons en avant un accord qui peut vous permettre d’exploiter sa puissance à partir de seulement 19,99 $, vous permettant d’économiser 83% ou plus sur la valeur au détail.

Même pour les projets les plus élémentaires, l’embauche d’un graphiste professionnel peut rapidement devenir coûteuse. Pixelmodo est un package de conception graphique qui facilite la prenez le design en main. Il vous permet de créer facilement des bannières, des publicités, des couvertures de médias sociaux, etc. avec son éditeur graphique intuitif.

Il y a un extraordinaire 2,5 millions d’images de haute qualité vous pouvez accéder. Quoi que vous ayez en tête, il est forcément là. Il existe également d’énormes bases de données modèles, modèles, arrière-plans et icônes vous pouvez utiliser à des fins commerciales et non commerciales.

PixelModo en bref:

Créez de superbes graphismes en quelques secondes via l’éditeur convivial.Ajoutez des citations de la base de données de plus d’un million de citations inspirantes.Utilisez des millions de modèles et de vecteurs haute résolution gratuits pour créer vos conceptions.Enregistrez facilement des graphiques et partagez-les sur les réseaux sociaux via l’éditeur.Ajoutez jusqu’à 10 membres de l’équipe et travaillez en collaboration.

PixelModo a de superbes critiques, et cette semaine il y a grosses baisses de prix sur les abonnements d’un an, de trois ans et à vie. Si vous cherchez simplement à mettre un peu de marque ensemble, vous voudrez peut-être obtenir le abonnement d’un an pour seulement 19,99 $. Cela est réduit par rapport aux frais annuels habituels de 120 $.

Si vous avez régulièrement besoin de graphisme, le abonnement à vie représente une valeur encore meilleure. À seulement 49,99 $, vous aurez toujours un puissant studio de design à portée de main.

Les offres Pixelmodo n’arrivent pas trop souvent. Si vous voulez en profiter, appuyez sur le bouton au dessous de.

