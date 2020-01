Conception sans encoche avec charge rapide sans fil

Apple a réinventé le design des smartphones avec son iPhone X. La série iPhone nous a donné un aperçu du design révolutionnaire que les futurs iPhones seront capables d’intégrer avec la promesse supplémentaire de toujours inclure quelque chose de plus.

Au cours des deux dernières années, deux générations d’iPhones ont été mises à jour au milieu, mais ses conceptions étaient quelque peu basiques. En conclusion, Apple n’avait pas réussi à répondre aux attentes et au battage médiatique créés par le géant de la technologie lui-même.

De plus, les gens du monde entier voulaient que leurs iPhones soient plus d’écran et moins de lunette. La série iPhone 12, dont la sortie est prévue en 2020, ne répondra peut-être pas à la conception sans encoche exigée à l’échelle mondiale par les utilisateurs d’iPhone, mais la série iPhone 13 pourrait bien devenir la «iPhone parfait” jusque là.

Rs. 69 999

Rs. 91 900

En rupture de stock

Flipkart

Ben Geskin a tweeté à propos de la sortie d’un nouvel iPhone qui serait lancé en 2021. Cet iPhone sera équipé d’un écran d’affichage de 6,7 pouces à 120 Hz et sera fabriqué en utilisant le matériau MicroLED, et choquant, il sera sans encoche.

Un écran d’affichage de 6,7 pouces avec MicroLED et arborant un design sans encoche donnera à l’expérience visuelle de la nouvelle série iPhone une touche surnaturelle. De plus, Ben Geskin a également révélé que la série iPhone 13 sera équipée de Touch ID intégré sous l’écran.

Je suis vraiment enthousiasmé par cet iPhone 2021 avec un écran sans encoche MicroLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un ID tactile sous l’écran et une expérience entièrement sans fil sans ports 🔥

Si cela ressemble à quelque chose comme ça – je suis tous sur pic.twitter.com/55Xytiq3kh

– Ben Geskin (@BenGeskin) 18 janvier 2020

Il a également publié quelques photos de la prochaine série supposée d’iPhone 13. Les images ne révèlent aucun port de charge visible. Cela signifie que le système de charge pour la série iPhone 13 sera entièrement sans fil.

Si ce que Ben Geskin a tweeté s’avère être vrai, la série iPhone 13 ne ressemblera à aucun iPhone sorti jusqu’à présent. Le meilleur de tout dans un seul téléphone peut rendre l’iPhone 13 irrésistible pour tout le monde si certaines fonctionnalités de son appareil photo et sa charge rapide sont également mises à niveau.