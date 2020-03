Concours international Google Pixel 4!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un tout nouveau téléphone Android à un lecteur Android Authority chanceux.

Un grand bravo au gagnant du cadeau Samsung Galaxy S20 et Defense Shield de la semaine dernière, Cristiano S. d’Italie.

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau Google Pixel 4, gracieuseté du AA Deals Store!

L’une des offres les plus en vogue disponibles dans le Deals Store est un abonnement de 10 ans à Rethink Files 2TB Cloud Storage.

Nous utilisons tous nos allocations gratuites de stockage dans le cloud, mais vous en avez souvent besoin de plus. Dans le cas des suspects habituels comme Google Drive, cela peut souvent signifier un abonnement mensuel coûteux. Ce n’est pas le cas avec cet accord repenser. Pendant la durée de l’offre, vous pouvez obtenir un plan de 10 ans Stockage cloud sécurisé de 2 To pour des frais uniques de seulement 49 $.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour plus de détails.

Le Google Pixel 4 est le favori des fans. Bien qu’il soit loin d’être parfait à nos yeux, c’est toujours un téléphone fantastique, surtout quand il est gratuit!

Le Pixel 4 a un écran de 5,7 pouces avec des panneaux AMOLED et une résolution Full HD +, révélant un écran riche en couleurs, net et précis. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 855, et depuis le Pixel 3, Google a augmenté la RAM à 6 Go.

L’unité de caméra est également un départ, passant d’une seule caméra arrière à une configuration à double caméra. Le capteur principal est de 12MP, tandis que le deuxième capteur est un téléobjectif de 16MP, mais le flair est dans les fonctionnalités, telles que Live HDR +. Cet outil présente une représentation plus précise de l’apparence de l’image résultante lors de la composition de votre photo.

Pour en savoir plus sur le Pixel 4, consultez notre couverture connexe ci-dessous:

