Concours international LG V60! – Autorité Android

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un tout nouveau téléphone Android à un lecteur Android Authority chanceux.

Félicitations aux gagnants du concours Samsung Galaxy S20 et MNML Case de la semaine dernière: Nurchalida K. (Malaisie), Derrick J. (Malaisie), Robin H G. (États-Unis), Maribel R. (Guam), ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. (Grèce), Sreten P. (Serbie), Carlos G. (États-Unis), Pat L. (Hong Kong), Andre M. (France), Junnell A. (Philippines), Pam D. (États-Unis), Sameeer (Inde ), James P. (Canada), Muharem M. (France), Wojtek S. (Pologne), James L. (Royaume-Uni), Irina B. (Russie), Allan J. (Canada), James M. (Royaume-Uni) et Justin H. (Canada)!

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau LG V60, présenté par la newsletter DGiT Daily!

le Newsletter DGiT Daily est un briefing quotidien visant à vous apporter les meilleures nouvelles technologiques et des liens vers ce qui se passe sur le Web. Peu importe qu’il provienne du Wall Street Journal ou des profondeurs d’un fil Twitter de 41 tweets – nous le trouverons et vous dirons ce que cela signifie.

L’e-mail quotidien arrive tous les jours vers 7 h HE, et nous nous engageons à nous assurer qu’il divertit avec un regard bref, honnête, faisant autorité et jamais trop sérieux sur l’actualité technologique de la journée via notre rédacteur en chef, Tristan Rayner.

Le DGiT Daily est également livré avec deux bonus. Le premier est un segment surprise quotidien que vous devrez lire chaque jour – vous aurez une idée en regardant nos dernières éditions de cette semaine: les images réelles du Pixel 4a apparaissent à partir du lundi et la partie pour l’E3 2020 à partir du vendredi.

Le deuxième bonus est un podcast! Oui, le DGiT Daily est également disponible Podcast quotidien DGiT, accompagnant la newsletter mais faite pour vos oreilles.

Le LG V60 devrait sortir dans les prochaines semaines, et nous voulons que l’un de nos lecteurs soit parmi les premiers à mettre la main sur cet appareil à double écran.

Le dernier produit phare de LG est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Bien que vous puissiez trouver ce niveau de stockage un peu léger par rapport aux autres produits phares de 2020, LG a inclus un emplacement pour carte microSD afin que vous puissiez avoir plus de stockage pour moins d’argent.

Le LG V60 a deux caméras à l’arrière: un angle standard et un ultra large. La lentille angulaire standard est alimentée par un capteur 64MP qui contient 4 à 16 MP, et l’ultra large a un capteur 13MP. Sur le devant, vous trouverez une caméra selfie 10MP.

LG a emballé une batterie assez massive de 5000 mAh dans le V60, qui, selon LG, vous durera jusqu’à deux jours avec une seule charge. Vous bénéficiez également d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, et cette caractéristique de plus en plus rare: une prise casque!

Pour en savoir plus sur le LG V60, consultez notre couverture connexe ci-dessous.

Entrez le cadeau ici

Concours international LG V60!

Ne manquez pas: Concours international Sony WH-CH700N

Galerie des gagnants

Termes et conditionsIl s’agit d’un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays) .Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous vivez dans une autre région, selon l’endroit où vous vivez, nous pouvons vous contacter pour vous offrir un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone offert dans le cadre du cadeau.Nous ne sommes pas responsables des envois perdus.Nous ne sommes pas responsables si votre cadeau est dysfonctionnements du prix.Vous devez être majeur dans votre pays de résidence.Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir. un entrée par personne; veuillez ne pas saisir plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail par la même personne, vous ne serez pas admissible à gagner.Nous nous réservons tous les droits d’apporter des modifications à ce cadeau.Ce cadeau est géré par Android Authority.Le prix sera expédié quand il est disponible à l’achat.

Plus: FAQ sur les cadeaux internationaux d’Android Authority