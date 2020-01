Concours international OnePlus 7T! – Autorité Android

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un autre tout nouveau téléphone Android à un lecteur Android Authority chanceux.

Félicitations au vainqueur du cadeau Samsung Galaxy Note 10 Plus de la semaine dernière, Tabarana F. de Roumanie.

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau OnePlus 7T, présenté par l’application Android Authority!



Si vous cherchez le meilleur moyen de rester à jour avec AndroidAuthority.com, ne cherchez pas plus loin que l’application AA pour Android. Disponible gratuitement sur le Google Play Store, l’application AA officielle est le moyen le plus rapide d’obtenir toutes les dernières nouvelles, rumeurs, trucs et astuces et avis sur votre appareil mobile.

C’est rapide, il a l’air bien et vous donne les dernières nouvelles d’Android à portée de main – que voulez-vous de plus?

À notre avis, le OnePlus 7T est l’un des meilleurs appareils fabriqués par OnePlus depuis des années. Il offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le OnePlus 7 Pro et apporte le Snapdragon 855 Plus et un affichage à 90 Hz aux masses.

Outre un écran plus grand que le OnePlus 7, il existe un nouveau système à triple caméra et le tout dernier processeur de jeu de Qualcomm. Effectivement, il s’agit du OnePlus 7 Pro dans un corps différent, mais il est en fait meilleur à bien des égards.

Le OnePlus 7T est destiné aux clients qui souhaitent l’un des appareils les plus rapides du marché pour un prix qui représente près de la moitié de ses concurrents. Si vous avez déjà apprécié les appareils OnePlus, vous adorerez le 7T.

Entrez le cadeau ici

Concours international OnePlus 7T!

