Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons des téléphones Android flambant neufs aux heureux lecteurs d’Android Authority.

Félicitations au gagnant du concours LG V60 de la semaine dernière, Piso P. du Canada.

Cette semaine, nous offrons DEUX nouveaux smartphones Oppo Find X2 Pro, gracieuseté de nos amis Oppo!

L’Oppo Find X2 Pro possède des caractéristiques monstres comparables à celles du Samsung Galaxy S20 Ultra. Il exécute un Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, un écran QHD + de 6,7 pouces à 120 Hz, une batterie de 4260 mAh avec une charge de 65 W, un système de triple caméra avec un zoom numérique jusqu’à 60x et 5G.

Prêt à l’emploi, le superbe écran 120Hz QHD + est adaptatif, changeant la résolution et le taux de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites actuellement. Contrairement à la série Samsung Galaxy S20, vous avez en fait la possibilité d’exécuter ce téléphone en modes 120Hz et QHD + en même temps.

Cela pourrait être un bon moyen d’utiliser rapidement la durée de vie de la batterie, mais le Find X2 Pro peut charger de zéro à 100% en 38 minutes. Cela semble fou, mais nous pouvons confirmer que la demande est exacte. Il possède également la meilleure configuration de caméra sur le marché en ce moment.

Cette semaine, vous avez deux fois plus de chances de gagner, car nous offrons un smartphone Oppo Find X2 Pro à deux heureux gagnants!

Entrez le cadeau ici

Concours international Oppo Find X2 Pro!

Termes et conditionsIl s’agit d’un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays) .Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous vivez dans une autre région, selon l’endroit où vous vivez, nous pouvons vous contacter pour vous offrir un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone offert dans le cadre du cadeau.Nous ne sommes pas responsables des envois perdus.Nous ne sommes pas responsables si votre cadeau est dysfonctionnements du prix.Vous devez être majeur dans votre pays de résidence.Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir. un entrée par personne; veuillez ne pas saisir plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail par la même personne, vous ne serez pas admissible à gagner.Nous nous réservons tous les droits d’apporter des modifications à ce cadeau.Ce cadeau est géré par Android Authority.Le prix sera expédié quand il est disponible à l’achat.

