Concurrent d’Android pendant la semaine du 10 janvier 2020

iGeeks

Cette semaine, dans Apple News, nous avons eu un aperçu de l’avenir du concurrent numéro un d’Android. Plus particulièrement, nous avons pu apercevoir le futur iPhone SE 2 dans quelques rendus qui ont fui. Malheureusement, ces rendus ont révélé un design obsolète et aucune prise casque.

Apple a également vu les Américains activer plus d’iPhone cette saison des Fêtes que n’importe quel autre smartphone, et les clients ont dépensé plus dans l’App Store que jamais auparavant. Associez cela à la récente augmentation des ventes d’Apple en Chine, et il semble que le succès de l’entreprise ne ralentira pas de si tôt.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Les rendus iPhone SE 2 qui fuient révèlent un design obsolète, toujours pas de prise casque: Nous avons eu notre premier aperçu du futur iPhone SE 2 potentiel. L’appareil économique semble un peu dépassé, ressemblant aux appareils Apple 2017.Les Américains ont activé plus d’iPhone cette saison des Fêtes que tout autre smartphone: Apple aurait dominé les ventes de smartphones de vacances américains cette année, faisant neuf des 10 appareils les plus activés cette saison.Les utilisateurs d’Apple ont dépensé plus d’argent dans l’App Store que jamais à Noël: Entre le 24 et le 31 décembre, l’App Store a généré 1,42 milliard de dollars de revenus. Il s’agit d’une augmentation de 16% par rapport à 2018 et établit un nouveau record pour l’App Store.Apple s’implante plus profondément sur le marché chinois: Apple a revendiqué 11% de part de marché en Chine en décembre après une forte croissance annuelle d’un peu moins de 19%. Parallèlement, la part de marché d’Android est passée d’environ 91% à 89%.Douleurs des Golden Globes d’Apple: La série vedette d’Apple TV Plus The Morning Show s’est éloignée des Golden Globes les mains vides après avoir remporté trois nominations.Vous pouvez désormais graver des emoji personnalisés sur les nouveaux boîtiers AirPods Pro: Lorsque les clients achètent une nouvelle paire d’AirPods Pro, ils peuvent choisir d’ajouter une phrase personnalisée, un nom ou une gravure emoji à l’extérieur du boîtier sans frais supplémentaires.Selon un analyste, Apple pourrait lancer des téléphones 5G cette année: Apple prévoit peut-être de lancer quatre appareils 5G sous 6 GHz cette année, tandis que les modèles mmWave sortiront très probablement en 2021.Le FBI demande à Apple l’accès aux téléphones appartenant à des tireurs présumés: Le FBI demande à Apple de déverrouiller les iPhones pris sur deux tireurs présumés. C’est la deuxième fois que le FBI fait une telle demande, bien que nous ne pensions pas qu’Apple se conformera à la demande de l’agence.13e anniversaire de l’iPhone: Le 9 janvier 2007, le PDG d’Apple, Steve Jobs, a présenté pour la première fois l’iPhone à la MacWorld Conference & Expo. Même si vous n’êtes pas un fan d’Apple ou de l’iPhone, c’était toujours un événement incroyablement important pour l’industrie du mobile.

Vous songez à faire le changement?

Si vous lisez cet article d’Apple sur un appareil iOS et envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré son apparence, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Comment passer de l’iPhone à Android: synchronisez vos contacts, vos photos et plus encore!

Avez-vous obtenu un tout nouveau téléphone Android brillant? Bienvenue dans l’équipe Android! Vous allez l’adorer ici. Mais comment commencez-vous? Le passage de l’iPhone à Android peut être un processus compliqué, ou peut…

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que la façon de transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’application qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, comme notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous cherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles dès maintenant.