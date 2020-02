Concurrent d’Android pendant la semaine du 14 février 2020

Cette semaine, dans Apple News, nous avons entendu plus d’informations sur les prix du prochain iPhone 9 (ou iPhone SE 2, faites votre choix). L’entrée de milieu de gamme de la gamme iPhone devrait être lancée dans quelques mois, et le prix pourrait le comparer au Google Pixel 3a.

Ailleurs, nous avons entendu des nouvelles d’Apple concernant une sorte de variante «allégée» des Apple AirPods Pro, le FTC faisant de grands pas dans l’enquête sur Apple et d’autres sociétés de technologie, et sur la façon dont le HomePod ne va vraiment pas bien du tout sur le marché des haut-parleurs intelligents. .

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

L’iPhone de milieu de gamme pourrait être moins cher que prévu: Selon un rapport de Fast Company le week-end dernier, l’iPhone SE 2 – ou iPhone 9, comme on pourrait l’appeler – pourrait coûter aussi bas que 399 $. Cela le rendrait moins de moitié moins cher que l’iPhone 11 Pro et le mettrait en concurrence directe avec le Google Pixel 3a.Apple pourrait travailler sur une version «Lite» des AirPods Pro: Selon certaines informations sur la chaîne d’approvisionnement diffusées par DigiTimes, Apple pourrait travailler sur une variante moins coûteuse de ses AirPods Pro. Cependant, nous ne savons pas ce que cela signifierait, car il existe déjà des AirPod ordinaires qui sont moins chers et avec moins de fonctionnalités. Cela pourrait être une erreur et Apple travaille simplement sur des AirPods Lite qui seront moins chers que les AirPod habituels. Restez à l’écoute, on suppose.La Californie dit qu’Apple doit payer ses employés pour leur temps: Lorsque les employés de l’Apple Store quittent leur travail, ils sont soumis à des contrôles de sécurité des sacs. C’est logique, non? Cependant, Apple ne paie pas aux employés le temps qu’il leur faut pour attendre un contrôle des bagages et passer par la procédure de contrôle. Ça n’a aucun sens, non? Les législateurs californiens sont d’accord et obligeront désormais Apple à payer les employés pour leur heure de vérification des bagages.La FTC examine les sociétés Big Tech, dont Apple: Cette semaine, il est apparu que la FTC se penche sur des problèmes anti-trust qui auraient pu provenir d’acquisitions Big Tech. L’organisation gouvernementale étudie Apple ainsi que Google, Facebook, Amazon et Microsoft.Le HomePod se porte encore assez mal sur le marché: Le seul et unique haut-parleur intelligent d’Apple, le HomePod, ne se porte pas très bien. Un récent rapport de Strategy Analytics (via Business Wire) montre le HomePod à la sixième place pour la part de marché. Dans l’ordre, les entreprises qui détiennent le plus de parts de marché sont Amazon, Google, Baidu, Alibaba, Xiaomi, puis Apple.

