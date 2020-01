Concurrent d’Android pendant la semaine du 17 janvier 2020

MacRumors

Cette semaine, dans Apple News, nous avons découvert certaines variantes de RAM qui pourraient apparaître dans la gamme phare de l’iPhone 12 cet automne. Pour la première fois, il pourrait y avoir des iPhones avec 6 Go de RAM. Cependant, tous les modèles d’iPhone 12 ne sont pas susceptibles d’en obtenir autant.

Ailleurs, nous avons entendu des rumeurs concernant un iPad Pro avec prise en charge 5G, Apple jouant avec son programme de reprise, les numéros d’expédition Mac dans la mauvaise direction et le gouvernement américain intervenant pour demander à Apple de casser son propre cryptage (encore une fois) .

Consultez le résumé des actualités d’Apple ci-dessous pour les dernières informations.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Deux sur quatre ne sont pas mauvais quand il s’agit de 6 Go de RAM: Nous prévoyons qu’il y aura quatre appareils dans la gamme principale d’iPhone 12. Selon une nouvelle rumeur issue de MacRumors, deux de ces iPhones pourraient avoir 6 Go de RAM, une première pour n’importe quel iPhone. Les deux petits iPhones, cependant, peuvent toujours être bloqués sur 4 Go de RAM.Un iPad Pro connecté en 5G pourrait être en route: Selon la publication à succès DigiTimes, Apple pourrait envisager de publier un iPad Pro avec prise en charge 5G. Cela inclurait le support mmWave. Cela rendrait très probablement cet iPad Pro très cher.Le gouvernement américain veut qu’Apple brise à nouveau son cryptage: Le monde a de nouveau été secoué par une autre fusillade de masse récemment, cette fois à Pensacola, en Floride. Le procureur général des États-Unis, William Barr, a demandé à Apple de déverrouiller les iPhones utilisés lors des tirs de masse, mais Apple a refusé. Le président Donald Trump n’était pas satisfait de cela.Votre produit Apple d’occasion vient de perdre beaucoup de valeur: La semaine dernière, Apple a discrètement réduit les valeurs de reprise de bon nombre de ses produits haut de gamme, y compris l’iPhone. Un iPhone XS Max vous procurait 600 $ pour un échange chez Apple, mais maintenant il ne vous rapporte que 500 $. Vous pouvez voir toutes les valeurs et combien elles ont chuté ici.Les expéditions de PC ont augmenté au cours du dernier trimestre, mais les expéditions de Mac n’ont pas: Selon Gartner, le marché global des PC a connu une légère augmentation des expéditions, la première depuis près de 10 ans. Cependant, les livraisons par Apple de ses PC Mac n’ont pas augmenté. En fait, ils ont baissé et Apple a également perdu une partie de sa part de marché.Apple achète une jeune startup centrée sur l’IA: Cette semaine, Apple a conclu un accord de 200 millions de dollars sur l’achat d’une startup appelée Xnor.ai. L’entreprise est spécialisée dans les systèmes embarqués d’intelligence artificielle. Apple poussera probablement l’équipe à travailler sur des produits liés à Siri.Un site non officiel relate le passé d’Apple: Un nouveau site, non autorisé par Apple, a collecté près de 1 To de données sur l’historique d’Apple, y compris des publicités, des fonds d’écran, des images et des vidéos. C’est le genre de choses sur lesquelles les fans d’Apple pourraient passer des heures. Voyez-le vous-même ici.Apple TV Plus remporte son premier prix dans l’industrie: Le Morning Show exclusif d’Apple n’a rien gagné aux Golden Globes, mais l’acteur Billy Crudup – qui incarne Cory Ellison dans la série – a décroché un très convoité Critics’s Choice Award du meilleur acteur dans un second rôle. Il s’agit de la première grande victoire de l’industrie pour un Apple Show.Tuile pour témoigner devant Apple: Apple développe son propre dispositif de suivi de type Tile, et Tile n’en est pas content. La société témoignera contre Apple aujourd’hui lors d’une audience antitrust du Congrès pour ses pratiques anticoncurrentielles.

