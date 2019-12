Concurrent d'Android pendant la semaine du 20 décembre 2019

Je le répare

Cette semaine, dans Apple News, nous avons vu le démontage d'iFixit du Mac Pro. Vous pouvez voir l'image ci-dessus pour tous les composants que les techniciens ont retirés. Nous ne voulons pas le gâcher totalement pour vous, mais iFixit adorait absolument le niveau de réparabilité du Mac Pro, ce qui lui donne l'un de ses meilleurs scores.

Ailleurs dans tout ce qui concerne Apple, nous avons vu la société s'associer à Google et Amazon pour la simplicité de la maison intelligente, un abonnement annuel introduit pour Apple Arcade, la suppression d'une application iPhone populaire liée à l'iPod d'origine, et plus encore.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Apple travaille sur un satellite pour les communications iPhone: Selon un rapport de Bloomberg, Apple a discrètement travaillé sur la technologie satellite qui lui permettrait de communiquer directement avec les iPhones et d'aider les iPhones à communiquer entre eux. À l'heure actuelle, il n'est pas clair si Apple créerait ses propres satellites ou utiliserait des satellites existants.

Selon un rapport de Bloomberg, Apple a discrètement travaillé sur la technologie satellite qui lui permettrait de communiquer directement avec les iPhones et d'aider les iPhones à communiquer entre eux. À l'heure actuelle, il n'est pas clair si Apple créerait ses propres satellites ou utiliserait des satellites existants. Apple, Amazon et Google unissent leurs forces pour réparer les maisons intelligentes: Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance ont annoncé plus tôt cette semaine qu'ils travaillaient tous ensemble pour développer et promouvoir une norme indépendante de la plate-forme pour les produits de maison intelligente. Espérons que cela rendra les maisons intelligentes meilleures et plus faciles à gérer.

Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance ont annoncé plus tôt cette semaine qu'ils travaillaient tous ensemble pour développer et promouvoir une norme indépendante de la plate-forme pour les produits de maison intelligente. Espérons que cela rendra les maisons intelligentes meilleures et plus faciles à gérer. Pièces iPhone défectueuses volées et utilisées pour construire des iPhones: Apparemment, les employés de Foxconn en Chine volaient des pièces défectueuses de l'iPhone pour un stratagème ingénieux (et illégal). Ils volaient les pièces défectueuses, les assemblaient dans des iPhones défectueux, puis les vendaient à des clients involontaires. Les pièces volées auraient une valeur de 43 millions de dollars. Ça fait beaucoup de parties.

Apparemment, les employés de Foxconn en Chine volaient des pièces défectueuses de l'iPhone pour un stratagème ingénieux (et illégal). Ils volaient les pièces défectueuses, les assemblaient dans des iPhones défectueux, puis les vendaient à des clients involontaires. Les pièces volées auraient une valeur de 43 millions de dollars. Ça fait beaucoup de parties. Application qui transforme l'iPhone en iPod classique: Dans une démonstration d'autorité probablement erronée, Apple a retiré cette semaine une application de l'App Store qui a transformé l'écran de votre iPhone en un clone de l'iPod d'origine, avec une molette cliquable. L'application – qui fonctionnait et jouait de la musique – aurait été retirée car elle aurait pu être confondue avec un produit officiel d'Apple.

Dans une démonstration d'autorité probablement erronée, Apple a retiré cette semaine une application de l'App Store qui a transformé l'écran de votre iPhone en un clone de l'iPod d'origine, avec une molette cliquable. L'application – qui fonctionnait et jouait de la musique – aurait été retirée car elle aurait pu être confondue avec un produit officiel d'Apple. iFixit aime vraiment le nouveau Mac Pro: Le vénérable site de démontage iFixit a déchiré le nouveau Mac Pro. À l'intérieur, il a trouvé que c'était l'un des appareils les plus facilement réparables qu'il ait jamais rencontrés, le qualifiant de «classe de maître en réparabilité». Voir le démontage complet ici.

Le vénérable site de démontage iFixit a déchiré le nouveau Mac Pro. À l'intérieur, il a trouvé que c'était l'un des appareils les plus facilement réparables qu'il ait jamais rencontrés, le qualifiant de «classe de maître en réparabilité». Voir le démontage complet ici. Fois La liste des "meilleurs gadgets de la décennie" comprend plusieurs produits Apple: Périodique de longue durée Temps a récemment publié sa liste des meilleurs gadgets de la décennie. La liste comprend plus d'appareils Apple qu'autre chose, y compris l'iPad, l'Apple Watch et les AirPods. Le Google Chromecast et le Nintendo Switch ont également fait la coupe. Voire la liste complete ici.

Périodique de longue durée Temps a récemment publié sa liste des meilleurs gadgets de la décennie. La liste comprend plus d'appareils Apple qu'autre chose, y compris l'iPad, l'Apple Watch et les AirPods. Le Google Chromecast et le Nintendo Switch ont également fait la coupe. Voire la liste complete ici. Abonnement annuel disponible pour Apple Arcade: Le nouveau service d'abonnement aux jeux d'Apple, Apple Arcade, a été lancé à 4,99 $ par mois, soit 59,88 $ au total sur toute l'année. Cependant, vous pouvez désormais vous abonner en tant qu'abonné annuel pour seulement 49,99 $ par an, ce qui vous fait économiser près de 10 $. Pas mal!

Le nouveau service d'abonnement aux jeux d'Apple, Apple Arcade, a été lancé à 4,99 $ par mois, soit 59,88 $ au total sur toute l'année. Cependant, vous pouvez désormais vous abonner en tant qu'abonné annuel pour seulement 49,99 $ par an, ce qui vous fait économiser près de 10 $. Pas mal! Une nouvelle émission de créateurs de «It’s Always Sunny…» venant sur Apple TV Plus: Une nouvelle série télévisée intitulée «Mythic Quest: Raven's Banquet» arrive sur Apple TV Plus le 7 février. L'émission est créée par Rob McElhenney et Charlie Day, co-créateurs de la série à succès «It's Always Sunny In Philadelphia». McElhenney a également étoiles dans le spectacle.

Vous songez à faire le changement?

Si vous lisez cet article d'Apple sur un appareil iOS et envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré son apparence, passer d'iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Comment passer de l'iPhone à Android: synchronisez vos contacts, vos photos et plus encore! Avez-vous obtenu un tout nouveau téléphone Android brillant? Bienvenue dans Team Android! Vous allez l'adorer ici. Mais comment commencez-vous? Le passage de l'iPhone à Android peut être un processus compliqué, ou peut…

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur comment passer de l'iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que la façon de transférer votre calendrier de l'iPhone vers Android. Nous avons également des guides d'application qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, comme notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous cherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles dès maintenant.