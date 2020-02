Concurrent d’Android pendant la semaine du 21 février 2020

Cette semaine, dans Apple News, nous avons vu le méga-détaillant Target suggérer sans le savoir qu’il y avait plusieurs nouveaux produits Apple en route. Il s’avère que le système d’inventaire de l’entreprise répertorie les produits dont elle sait qu’ils arrivent bien à l’avance, ce qui suggère fortement que nous verrons quelques nouveaux produits Apple au cours du mois prochain.

Ailleurs, nous avons vu la nouvelle vidéo de Lady Gaga qui a été entièrement tournée sur un iPhone 11, de nouvelles rumeurs sur un étui et un trackpad pour clavier iPad, des ventes d’iPhone XR toujours aussi fortes, et plus encore!

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Le système d’inventaire de Target présente une tonne de nouveaux produits Apple: Les rumeurs suggèrent qu’Apple organisera un événement de lancement au printemps le 31 mars. Nous sommes relativement certains que nous verrons alors le nouvel iPhone à bas prix, mais il semble que nous verrons également de nouveaux AirPods, une nouvelle Apple TV, un nouvel iPod et une nouvelle Apple Watch. Tout cela est suggéré par le système d’inventaire de Target, qui répertorie ces articles – et dans certains cas, même leurs prix.L’étui en cuir pour iPad confirme presque le nouveau design de l’appareil photo: Un cas de fuite pour un iPad à venir montre le même module de caméra carré qui a fait ses débuts avec l’iPhone 11. Cela confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles le nouvel iPad Pro aurait le même type de capteur arrière.iPad Pro peut obtenir un clavier intelligent avec trackpad: Les MacBooks n’ont pas d’écrans tactiles et les iPads n’ont pas de clavier. C’est ce que veut Apple. Cependant, la société pourrait publier un nouvel accessoire de clavier intelligent pour l’iPad Pro avec un trackpad, ce qui brouillerait considérablement la ligne entre les iPads et les ordinateurs portables.L’iPhone XR, le smartphone le plus vendu en Amérique du Nord l’année dernière: L’iPhone XR 2018 a dominé les ventes de smartphones en Amérique du Nord l’année dernière. Non seulement c’était le smartphone le plus vendu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais tous les cinq premiers smartphones de l’année étaient des iPhones.Le nouveau clip de Lady Gaga entièrement tourné sur iPhone 11: Le nouveau single de Lady Gaga “Stupid Love” est accompagné d’un clip. Le clip inspiré de Mad Max a apparemment été entièrement tourné sur un iPhone 11, bien que qui sache quelles pièces jointes supplémentaires ont été utilisées ou quelles techniques ont été utilisées en post-production.

