Concurrent d’Android pendant la semaine du 21 février 2020

Cette semaine, dans Apple News, nous avons vu pas mal de fuites liées au futur iPhone 9 (ou iPhone SE 2, faites votre choix). Une prétendue version réelle de l’iPhone à bas prix non annoncé est apparue sur TikTok, mais ne vous faites pas espérer: nous pensons que c’est un gros faux.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons entendu parler d’une date de lancement supposée de l’iPhone 9 ainsi que d’un iPad Pro actualisé, de nouvelles informations sur les antennes 5G des iPhones de cette année, comment le coronavirus cause des problèmes pour les résultats d’Apple, et plus encore!

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Le 30 mars pourrait être lancé pour de nouveaux iPhones bon marché: Selon un site technologique allemand, Apple pourrait dévoiler l’iPhone 9 (ou iPhones SE 2) le 30 mars. Les appareils pourraient alors apparaître sur les étagères des magasins le 3 avril. Comme indiqué précédemment, l’iPhone 9 pourrait commencer à 399 $.«IPhone 9» fuit, est probablement un faux: En parlant de l’iPhone 9, une supposée version «réelle» du téléphone a fuité sur TikTok (mise en miroir sur Twitter). Cependant, il est très probable que ce soit juste un iPhone 8 modifié car la conception ne correspond pas aux fuites que nous avons vues pour l’appareil jusqu’à présent.L’actualisation de l’iPad Pro pourrait également arriver en mars: Parallèlement à ce nouvel iPhone à bas prix, Apple pourrait également dévoiler la mise à jour de l’iPad Pro en mars. Cet iPad pourrait avoir un module de caméra arrière à triple objectif similaire à celui que nous avons vu sur l’iPhone 11 Pro.Les iPhones 5G pourraient avoir des antennes Apple: Selon un rapport de Fast Company, les modules d’antenne qui apparaîtront dans les premiers iPhones compatibles 5G pourraient être produits par Apple lui-même. Apparemment, Apple n’était pas satisfait des antennes de Qualcomm, ce qui a incité le changement de fabrication.Apple pourrait autoriser différentes applications par défaut, enfin: Vous pouvez utiliser Chrome sur un iPhone, mais vous ne pouvez pas le définir comme navigateur par défaut, car il est verrouillé sur Safari. Cependant, selon une rumeur, Apple pourrait enfin permettre aux utilisateurs de personnaliser les applications par défaut sur leurs iPhones. Nous le croirons quand nous le verrons.Le coronavirus aura probablement un impact sur les résultats d’Apple: Apple a publié un avis aux investisseurs indiquant que ses revenus trimestriels n’atteindraient probablement pas ses objectifs précédemment annoncés en raison des complications résultant de l’épidémie du coronavirus. Partout dans le monde, de nombreux magasins Apple sont fermés depuis des semaines.Déverrouillez votre voiture avec votre iPhone ou Apple Watch: Apple pourrait travailler sur une nouvelle fonctionnalité «CarKey» qui vous permettrait d’utiliser votre matériel Apple pour déverrouiller votre voiture compatible NFC. De plus, vous pouvez réellement partager vos «clés» avec les iPhones d’autres personnes, numériquement. C’est l’avenir!

