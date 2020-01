Concurrent d’Android pendant la semaine du 24 janvier 2020

Youtube

Cette semaine, dans Apple News, nous avons entendu une rumeur assez solide sur la date de lancement du prochain iPhone SE 2 (ou iPhone 9, ou peu importe comment on pourrait l’appeler). L’iPhone de milieu de gamme pourrait être lancé dès mars 2020.

Ailleurs, nous avons entendu des nouvelles concernant une nouvelle couleur pour l’iPhone 12 (montrée dans l’image maquette non officielle ci-dessus). Nous avons également entendu parler de la décision d’Apple de ne pas utiliser le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud, de la façon dont un Manhattan DA dispose d’un laboratoire de piratage d’iPhone et de la manière dont Apple commencera à récompenser les propriétaires d’Apple Watch pour aller au gymnase.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

L’iPhone SE 2 / iPhone 9 pourrait être lancé en mars: Les nouveaux iPhones soucieux de leur budget pourraient être lancés dès mars. Selon un rapport de Bloomberg, les appareils entreront en production de masse en février.L’iPhone 12 pourrait venir dans le nouveau coloris bleu marine: Selon le fiable leaker Max Weinbach (via la chaîne YouTube EverythingApplePro), l’iPhone 12 pourrait être proposé dans un nouveau coloris bleu marine. Vous pouvez voir une maquette de cette couleur dans l’image en haut de cet article. Selon Weinbach, cette nouvelle couleur pourrait remplacer le coloris 2019 Midnight Green.Le programme Apple Watch Connected vous récompense pour avoir travaillé: Cette semaine, Apple a officiellement dévoilé le programme Apple Watch Connected. Le programme récompense les utilisateurs d’Apple Watch qui se rendent au gymnase. Par exemple, dans les succursales Crunch Fitness participantes, vous pouvez obtenir une remise sur le coût de votre abonnement hebdomadaire si vous atteignez certains objectifs d’activité, tels que suivis par votre Apple Watch.Apple a décidé de ne pas chiffrer iCloud, probablement en raison du FBI: Selon un rapport de . cette semaine, Apple aurait envisagé d’utiliser le chiffrement de bout en bout sur les sauvegardes iCloud. Cependant, l’entreprise a décidé de ne pas le faire il y a deux ans. Bien que cela ne soit pas confirmé, la rumeur est qu’Apple n’a pas utilisé le cryptage pour se mettre du bon côté du FBI.Safari pourrait enfin donner la hache à Adobe Flash: Le dernier Safari Technology Preview 99 suggère qu’Apple est sur le point de donner complètement la hache à Adobe Flash en ce qui concerne son navigateur Web natif Mac. Théoriquement, cela pourrait signifier que les utilisateurs de Safari ne pourront plus activer ou installer Flash, même s’ils le souhaitent.Manhattan DA dispose d’un laboratoire de piratage d’iPhone: Selon un nouveau profil de Fast Company, le procureur de district de Manhattan, Cy Vance Jr., a construit et supervise un laboratoire de médecine légale de 10 millions de dollars spécialement conçu pour le piratage d’iPhone dans des affaires criminelles.

Vous songez à faire le changement?

Si vous lisez cet article d’Apple sur un appareil iOS et envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré son apparence, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Comment passer de l’iPhone à Android: synchronisez vos contacts, vos photos et plus encore!

Avez-vous obtenu un tout nouveau téléphone Android brillant? Bienvenue dans l’équipe Android! Vous allez l’adorer ici. Mais comment commencez-vous? Le passage de l’iPhone à Android peut être un processus compliqué, ou peut…

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que la façon de transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’application qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, comme notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous cherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles dès maintenant.