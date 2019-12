Concurrent d'Android pendant la semaine du 27 décembre 2019

Cette semaine, dans Apple News, nous avons découvert l'iPhone le plus vendu de 2019. Fait intéressant, l'iPhone qui a dépassé tous les autres chaque trimestre de 2019 n'est pas réellement de 2019.

Dans d'autres nouvelles d'Apple, nous avons découvert combien d'AirPods Apple devrait vendre en 2020, la première conception de boîtier supposée pour les iPhones 2020, une rumeur selon laquelle les futurs iPhones pourraient comporter OIS sur les caméras ultra-larges, et un premier aperçu de l'iPad 2020.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

L'iPhone le plus vendu de 2019 est l'iPhone XR: Bien que les derniers et meilleurs iPhones soient de la série iPhone 11, l'iPhone XR de 2018 est l'iPhone le plus vendu de l'année. Selon Counterpoint Research, l'iPhone XR s'est vendu mieux que tout autre iPhone chaque trimestre de 2019.Le cas allégué de l'iPhone 12 montre des côtés carrés: Rappelez-vous comment l'iPhone 4 a commencé la tendance des côtés carrés sur les iPhones? On dirait que ce design pourrait revenir, du moins selon ce prétendu cas de fuite de l'iPhone 12.L'iPad d'Apple affiche une conception au carré similaire: La source fiable @OnLeaks (via iGeeksBlog) a publié des rendus très légitimes des iPad 2020. Ils disposent du même module de caméra arrière à carré que la série iPhone 11 ainsi que des côtés carrés que nous attendons sur les iPhones 2020. Voir les images ici.Apple est sur le point de vendre 85 millions d'AirPods en 2020: L'analyste réputé Toni Sacconaghi de Bernstein estime qu'Apple a réalisé 6 milliards de dollars de revenus uniquement avec les AirPods en 2019. Sacconaghi estime qu'Apple pourrait vendre 85 millions d'AirPods en 2020, ce qui générerait environ 15 milliards de dollars de revenus.La stabilisation optique de l'image pourrait venir aux objectifs ultra-larges d'iPhone: Les modèles d'iPhone 11 Pro sont équipés d'OIS, mais uniquement lorsque vous utilisez les objectifs grand angle ou téléobjectif. Apparemment, en 2020, Apple pourrait apporter OIS à des objectifs ultra-larges, ce qui ouvrirait de nombreuses nouvelles opportunités photographiques.Les employés de la ville de San Francisco peuvent à nouveau utiliser les iPhones: Une loi de San Francisco interdit l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, qui interdit techniquement aux employés d'utiliser des iPhones. Cette erreur a été malheureuse et a maintenant été corrigée, de sorte que les employés peuvent à nouveau utiliser les iPhones (pas que beaucoup d'entre eux aient jamais arrêté).

