Concurrent d’Android pendant la semaine du 27 mars 2020

MacRumors

Cette semaine, dans Apple News, nous avons vu une rumeur suggérant que des discussions internes à la société pourraient entraîner un lancement retardé de la série iPhone 12. De toute évidence, le retard serait dû à la pandémie de coronavirus en cours qui rend la production et les ventes difficiles, les gens perdant des emplois et ne prévoyant pas vraiment de dépenser 1000 $ pour les smartphones.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons également vu des rumeurs sur la stabilisation d’image dans la série iPhone 12, alors que nous pourrions voir un iPhone avec zoom périscope, des lunettes AR selon la rumeur d’Apple et quelques nouvelles sur le service de streaming Apple TV Plus.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Le lancement de l’iPhone 12 pourrait voir un retard important: Nous nous attendons à ce qu’Apple révèle l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max en septembre 2020. Cependant, selon Nikkei Asian Review, ce lancement pourrait être retardé de plusieurs mois. Selon des sources anonymes parlant avec la publication, Apple a tenu des discussions internes sur la possibilité due à la pandémie de coronavirus en cours et ses effets sur les consommateurs et la chaîne d’approvisionnement des smartphones. Cependant, il convient de noter qu’au moins une entreprise de la chaîne d’approvisionnement a réfuté cette rumeur.La stabilisation d’image par décalage du capteur peut être incluse avec les appareils iPhone 12: Bien que le lancement des téléphones soit dans les airs, lorsque la série iPhone 12 atterrira, au moins l’un des téléphones pourrait être doté d’une «stabilisation d’image à décalage de capteur», selon le fréquent défenseur d’Apple, Ming-Chi Kuo. Théoriquement, cela rendrait les images et les vidéos capturées avec l’objectif ultra-large sur les iPhones beaucoup plus stables.Vous devrez peut-être attendre un certain temps pour un objectif périscope, cependant: Quelques téléphones Android ont le zoom périscope comme fonctionnalité, et Apple pourrait sauter dans le train. Cependant, le moulin à rumeurs dit que cela n’arrivera pas avant 2022, ce qui semble être long pour faire sortir quelque chose qui existe déjà.Des lunettes anti-bruit pourraient également arriver en 2022: En parlant de 2022, les lunettes de réalité augmentée d’Apple seraient toujours en cours de développement. Selon DigiTimes (via MacRumors), ils n’arriveront qu’en 2022, sur la base des rapports des entreprises de la chaîne d’approvisionnement Apple.L’outil en ligne COVID-19 est mis en ligne: Apple a publié aujourd’hui un site Web que vous pouvez utiliser pour déterminer si vous êtes infecté ou non par COVID-19. Tout le monde peut utiliser l’outil, pas seulement les utilisateurs d’Apple. Il ne remplace pas un examen médical complet, mais il devrait vous aider à déterminer votre meilleur plan d’action en cas de malaise.Apple TV Plus réduit la qualité de diffusion: Netflix et YouTube ont récemment abaissé la qualité de la diffusion pour réduire la pression sur les serveurs, car de plus en plus de personnes passent toute la journée à la maison. Apple TV Plus a emboîté le pas, du moins en Europe.

Vous songez à faire le changement?

Si vous lisez cet article d’Apple sur un appareil iOS et envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré son apparence, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Comment passer de l’iPhone à Android: synchronisez vos contacts, vos photos et plus encore!

Avez-vous obtenu un tout nouveau téléphone Android brillant? Bienvenue dans l’équipe Android! Vous allez l’adorer ici. Mais comment commencez-vous? Le passage de l’iPhone à Android peut être un processus compliqué, ou peut…

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que la façon de transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’application qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, comme notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous cherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles dès maintenant.