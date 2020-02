Concurrent d’Android pendant la semaine du 7 février 2020

Cette semaine, dans Apple News, nous avons trouvé un brevet qui indique que la société travaille en coulisses sur la création d’une sorte d’appareil pliable. Le brevet est lié au mécanisme de charnière, qu’Apple a apparemment conçu de manière à empêcher l’apparition de plis sur l’écran pliable.

Ailleurs, nous avons entendu parler d’une lourde amende que la société a gagnée pour avoir ralenti les iPhones, le DOJ examinant les problèmes anti-trust liés à l’App Store et le coronavirus causant plusieurs problèmes pour la société.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

Coronavirus ayant un effet sur les activités d’Apple en Chine: Apple a fermé tous ses magasins en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus. De plus, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le virus pourrait affecter négativement la production d’iPhone, bien qu’il semble qu’ils ne soient pas étayés. Cependant, le fabricant d’Apple Foxconn avertit le personnel de rester à l’écart de l’usine iPhone de Shenzhen et la production d’AirPods pourrait être affectée négativement.Apple travaille sur une technologie pliable: Un brevet déposé par Apple a été mis au jour par MacRumors. Le brevet montre une charnière de dispositif pliable qui empêche notablement l’écran de se froisser. Découvrez comment cela fonctionne dans ce GIF plutôt cool.Un groupe de consommateurs français inflige une amende de 25 millions d’euros à Apple: Vous vous souvenez quand Apple a ralenti les iPhones plus anciens au nom de la préservation des batteries vieillissantes? Ouais, les gens étaient assez contrariés par ça. Un groupe de surveillance des consommateurs en France en est toujours fou et a condamné l’entreprise à une amende de 25 millions d’euros (~ 27,4 millions de dollars). Bien sûr, ce n’est qu’une goutte dans le seau pour Apple, mais c’est le message qui compte.Le MJ examine les problèmes anti-trust de l’App Store: Selon ., le ministère américain de la Justice tend la main aux développeurs d’applications dans le cadre d’une enquête en cours sur d’éventuels problèmes anti-trust. Ce n’est pas une décision inattendue, mais cela montre que le MJ prend l’affaire assez au sérieux.Apple ne facilite pas la vie des ateliers de réparation indépendants: L’année dernière, Apple a accepté de laisser les ateliers de réparation tiers réparer les produits Apple, un grand pas pour l’entreprise notoirement anti-droit à la réparation. Cependant, Apple ne facilite pas les choses pour les Indes: la société impose un contrat signé qui est très invasif et que les avocats ont qualifié de «fou». Lisez tout à ce sujet ici.

Vous songez à faire le changement?

Si vous lisez cet article d’Apple sur un appareil iOS et envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré son apparence, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Comment passer de l’iPhone à Android: synchronisez vos contacts, vos photos et plus encore!

Avez-vous obtenu un tout nouveau téléphone Android brillant? Bienvenue dans l’équipe Android! Vous allez l’adorer ici. Mais comment commencez-vous? Le passage de l’iPhone à Android peut être un processus compliqué, ou peut…

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que la façon de transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’application qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, comme notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous cherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles dès maintenant.