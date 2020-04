Configuration du bureau à domicile: comment séparer votre espace de travail pour rester productif

Construire la configuration de bureau à domicile parfaite ne consiste pas seulement à choisir le meilleur mobilier et la meilleure décoration, mais aussi à soutenir l’état d’esprit parfait. Il s’agit de séparer votre temps d’arrêt de votre temps de travail et de créer une pièce qui induira un sentiment de productivité et d’efficacité.

Si vous réussissez, alors intervenez et voyez la configuration de votre bureau à domicile devrait immédiatement vous mettre dans un espace de tête productif. Une fois que vous partez, vous devriez retrouver un sentiment de calme et de détente.

Comment y parvenez-vous? Continuer à lire!

Pourquoi une configuration de bureau à domicile séparée est si importante

Sans approfondir les neurosciences, il est important de reconnaître que notre environnement façonnera beaucoup notre état d’esprit.

Un bon exemple de ceci est la mémoire dépendante du contexte. Cela montre que l’apprentissage de quelque chose dans un environnement facilite le rappel de ces mêmes informations lorsque nous retournons au même endroit. Donc, si vous vouliez étudier pour un examen, le meilleur endroit serait la salle d’examen elle-même!

L’apprentissage dépendant de l’état va plus loin, montrant que notre état d’esprit et notre humeur peuvent également avoir un impact sur la récupération de la mémoire.

Cela s’applique à notre bureau à domicile, car nous savons maintenant que la création d’une association entre un lieu et un ensemble de compétences / souvenirs / activités nous permettra en fait de mieux entrer dans le bon état d’esprit. Si vous travaillez dans le salon où vous regardez également Tiger King et jouez avec les enfants, vous ne créerez pas cette association forte et il sera plus difficile de vous mettre dans un état d’esprit productif.

Que faire si vous n’avez pas d’espace pour une configuration de bureau à domicile

Si vous n’avez pas d’espace pour une pièce séparée, il existe des options qui peuvent fonctionner presque aussi bien. Une stratégie consiste à délimiter une zone de votre salon ou une autre pièce de votre maison. Cela pourrait signifier faire face à un coin du salon principal par exemple. Essayez de créer une certaine séparation en utilisant des changements de décor ou en séparant physiquement cette zone (l’utilisation d’un long canapé fonctionne bien).

Une autre option consiste à configurer activement puis à supprimer votre zone de travail. Vous pouvez le faire en utilisant un bureau pliant et / ou en rangeant un ordinateur portable dans un tirage. Cela aide à créer une nouvelle séparation, et l’acte physique de construire et de déconstruire votre espace de travail envoie un signal fort à votre cerveau.

Règles pour votre bureau

Dans cet esprit, vous devez essayer de définir des règles de base pour la façon dont vous traitez la configuration de votre bureau à domicile. Le plus important d’entre eux est que le bureau doit être utilisé uniquement pour le travail. Lorsque vous entrez dans l’espace, vous basculez immédiatement dans un état d’esprit de productivité.

Si vous avez l’intention de faire une pause de dix minutes, vous devriez idéalement vous retirer du bureau à domicile pour ce faire.

L’inverse est également vrai: ne travaillez pas pendant que vous êtes sur le canapé le soir. Créer une séparation entre les temps d’arrêt et le travail est extrêmement important, car vous constaterez autrement que vous ne pouvez pas vous éteindre correctement le soir et que vous ne vous sentez donc pas rechargé et frais lorsque vous retournez au travail le lendemain. C’est une autre règle simple que vous pouvez établir: pas de travail hors du bureau!

Ne pas déranger

Une autre astuce importante consiste à créer des règles pour éviter les distractions et les perturbations lors de la configuration de votre bureau à domicile. Si vous êtes constamment distrait par vos enfants qui jouent en bas, ou constamment visité par eux, alors vous ne pourrez pas entrer dans un «état de flux» productif. Chaque fois que vous commencez à suivre le rythme de votre travail, vous serez interrompu et devrez recommencer.

(Un état de flux est un état d’esprit qui vous permet de vous concentrer entièrement sur une chose, et qui se caractérise par une activité réduite dans le cortex préfrontal.)

Certaines choses qui peuvent aider à la configuration de votre bureau à domicile:

Communiquez clairement à votre famille / colocataires à quel point il est important de ne pas être dérangé. Créez un système que vous pouvez utiliser pour montrer que vous êtes «indisponible». Cela peut signifier accrocher quelque chose sur la poignée de porte par exemple, ou simplement fermer la porte. Si vous ne faites que répondre à des e-mails, laissez la porte entrouverte pour dire que cela ne vous dérange pas (bien que ce ne soit toujours pas idéal). Utilisez un casque antibruit. Créez une liste de lecture de productivité que vous pouvez jouer à haute voix et en répétant! Si possible, éloignez le bureau des pièces les plus bruyantes de votre maison.

Une autre bonne idée est également de désactiver les notifications sur votre téléphone et votre ordinateur. Bien que vous deviez peut-être vérifier Slack et Gmail lorsque vous commencez votre journée de travail, des pings constants ne vous éloigneront que de ce que vous faites. Créez des heures fixes pendant votre journée de travail pour vérifier les e-mails et les notifications, de sorte que la balle reste fermement dans votre camp. Tim Ferriss a plus d’idées sur la façon d’y parvenir dans son livre The Four Hour Workweek.

Enfin, supprimez les distractions dans votre configuration de bureau à domicile qui tenteront de détourner votre attention du travail. Ce n’est pas le bon endroit pour garder votre Nintendo Switch par exemple, ou un téléviseur!

Concevoir la configuration de votre bureau

Ce qui aura également un impact, c’est à quel point vous concevez efficacement la configuration de votre bureau à domicile. Le décor devrait être efficace pour vous mettre dans un espace de tête productif, de sorte que vous puissiez vous concentrer sur le travail et éviter les distractions.

Éclairage

L’éclairage peut être un excellent outil pour créer une certaine ambiance dans la configuration de votre bureau à domicile et ainsi créer une association puissante. L’une des meilleures options consiste à utiliser une sorte d’éclairage coloré. L’éclairage coloré peut non seulement avoir des effets directs sur votre humeur, mais cela aide également à créer un «signal» très précis qui indiquera à votre cerveau qu’il est de retour au bureau.

Les 5 meilleures ampoules intelligentes – Philips Hue, Lifx et plus

Riches environnements

Bien que le bureau stéréotypé soit une cabine grise, c’est en fait l’un des pires choix de conception que vous puissiez faire pour votre bureau à domicile. En effet, les «environnements riches» (c’est-à-dire les environnements stimulants) sont en fait plus efficaces pour stimuler les états de flux. En bref, ceux-ci nous aident à rester allumés et alertes, plutôt que désintéressés et non engagés. Lisez The Rise of Superman de Steven Kotler pour en savoir plus sur comment et pourquoi cela fonctionne.

Les jouets de bureau peuvent faire du bon travail pour créer le bon type de stimulation, tout comme les œuvres d’art.

Inspiration

L’une des meilleures formes de décoration pour créer cet environnement riche est quelque chose qui vous incitera à travailler. Encore une fois, cela vous aide à vous mettre dans la «zone» appropriée pour le travail que vous vous apprêtez à faire. Cela a été recommandé par Cal Newport dans le livre Deep Work dans le cadre de son hypothétique «machine eudaimonia» (un espace dédié à la création d’un état d’esprit productif).

Plus de façons de créer une séparation

La création d’un espace séparé pour la configuration de votre bureau à domicile n’est qu’une façon de séparer votre travail de votre temps d’arrêt. Il est tout aussi important d’éviter de sortir du travail avec vous.

L’un des meilleurs moyens de s’assurer que cela ne se produit pas est d’avoir un téléphone professionnel séparé. Cela vous empêche de recevoir des notifications pendant que vous essayez de vous détendre le soir et vous permet de prendre la journée fraîche demain. Il supprime également la tentation de vérifier rapidement les e-mails.

Mais le plus important est de vous assurer de bien gérer votre temps afin de créer plus de séparation entre votre journée de travail et votre temps libre. Cela nécessite de la discipline et de la pratique, car il est trop facile de tomber dans le piège de travailler tard «juste une fois». Le danger est qu’avec votre bureau si près de votre canapé, vous vous retrouverez sans aucun temps d’arrêt (ce qui n’est pas bon pour votre santé, votre travail ou vos relations!).

Le travail que vous finissez par faire tard le soir n’est presque jamais aussi important que vous le pensez.

De plus, le travail que vous finissez par faire tard le soir est presque jamais aussi important que vous le pensez. Il ne s’agit pas non plus d’un travail de haute qualité. Si vous devez absolument faire plus de travail, il est préférable de commencer tôt le lendemain.

La création de cette séparation stricte ne sera pas facile au début, mais cela vaut la peine de s’y tenir. Et en utilisant la bonne configuration de bureau à domicile, vous vous donnerez les meilleures chances de réussir!