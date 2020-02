Connectez des manettes classiques à votre Nintendo Switch avec cet adaptateur génial

La Nintendo Switch est un excellent système de jeu avec des tonnes d’options de portabilité. Cependant, les Joy-cons peuvent parfois être ennuyeusement petits (et coûteux). Cela peut vous faire aspirer à l’époque des contrôleurs classiques comme ceux du Gamecube. Les Gbros. L’adaptateur Nintendo Switch vous permet d’apporter votre manette préférée au Switch, et c’est moins de 13 $ avec notre Code promotionnel Tech Deals.

La meilleure partie des Gbros. L’adaptateur Nintendo Switch est qu’il ne pourrait pas être plus facile à utiliser si vous essayez. Juste branchez votre manette dans l’adaptateur et utilisez la connexion Bluetooth pour le coupler à votre Switch. Si Gamecube n’est pas la manette de votre choix, vous pouvez également vous connecter NES, SNES, SFC Classic Edition et Wii Classic contrôleurs avec la même configuration facile.

Vous pouvez également connecter les Gbros. Adaptateur Nintendo Switch pour les systèmes Windows avec X-Input. Le processus est très similaire et très simple.

Quand tu veux changer le mappage de vos boutons, il vous suffit de maintenir enfoncés quelques boutons et d’appuyer sur Démarrer pour effectuer vos modifications. Si vous avez une soirée de jeu et que vous n’avez pas assez de contre-joie, vous pouvez également connectez-vous avec 33 pieds de portée Bluetooth pour améliorer votre expérience multijoueur.

Gbros. Adaptateur Switch en un coup d’œil:

Connectez votre manette Gamecube filaire d’origine à Switch comme une télécommande Wii.Il prend en charge Switch et X-input avec Windows.Échangez le mappage des boutons entre GameCube et Switch Pro.Jouez de plus loin avec jusqu’à 33 pieds de portée Bluetooth.

Les Gbros. L’adaptateur Nintendo Switch a un Valeur au détail de 20 $, mais vous pouvez économiser plus avec notre code promotionnel. En combinant la baisse de prix Tech Deals avec le code promo PRÉSIDENT15 au moment du paiement, le total que vous payez n’est que de 12,74 $.

le le code promo n’est valable que ce week-end, alors consultez l’accord via le widget ci-dessous.

