Connectez tout dans votre maison avec des prises intelligentes Alexa à 5 $ – .

La mise en quarantaine des coronavirus est le moment idéal pour étendre votre configuration de maison intelligente ou pour commencer à en construire une si vous êtes nouveau sur ce marché passionnant.

Parmi tous les différents appareils intelligents pour la maison, la catégorie la plus populaire pourrait être les prises intelligentes, car elles sont si polyvalentes et faciles à utiliser.

Amazon organise une formidable vente d’une journée jeudi qui réduit le prix des mini-prises intelligentes Aoycocr populaires à seulement 4,87 $ chacune lorsque vous achetez un pack de 4 et utilisez un code de coupon spécial à la caisse.

Nous allons tous passer beaucoup de temps à l’intérieur dans les semaines et les mois à venir. Eh bien, peut-être pas nous tous, car un tas de gens stupides comme ces idiots Spring Breakers ne prennent toujours pas au sérieux la pandémie de coronavirus COVID-19. Sortir inutilement et ne pas recourir à la distance sociale nous met tous en danger en accélérant la propagation du nouveau coronavirus, ce qui entraînera inévitablement des hôpitaux à court de lits pour les personnes qui en ont le plus besoin.

L’essentiel est le suivant: restez à la maison autant que possible. Et comme vous allez tellement rentrer chez vous dans les semaines à venir, c’est une excellente occasion d’étendre votre configuration de maison intelligente ou d’en démarrer une si vous n’êtes pas déjà à bord de cette catégorie passionnante d’électronique grand public.

L’argent est serré pour nous tous en ce moment, et c’est pourquoi l’accord actuel d’Amazon sur les mini-prises intelligentes Aoycocr est si formidable. Les 4 packs de ces prises intelligentes les mieux notées se vendent normalement pour 33 $, ce qui correspond à peu près aux produits similaires que nous avons vus de petites marques. Incroyablement, cela signifie également combien certaines des plus grandes marques facturent pour une seule prise intelligente! Pour rappel, ces mini prises intelligentes se connectent au cordon d’alimentation de tout ancien appareil «stupide» et vous permettent de le contrôler avec un smartphone, Alexa ou même Google Assistant. Vous penserez à toutes sortes d’appareils différents à contrôler avec ces superbes prises intelligentes – j’en utilise un pour contrôler mon éclairage paysager extérieur et le connecter à mon système de maison intelligente.

33 $ pour quatre prises intelligentes Wi-Fi populaires est en effet un prix raisonnable, mais vous ne paierez pas si cher en ce moment. Coupez le coupon de 5% sur la page du produit et utilisez le code promotionnel spécial QPJ3C2EU au moment du paiement, et vous pouvez acheter un pack de 4 Aoycocr Mini Smart Plugs pour seulement 19,49 $. Ce n’est que 4,87 $ par prise, ce qui est un nouveau prix bas de tous les temps.

