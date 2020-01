Connexion macOS d’entreprise simplifiée avec Jamf Connect et Pro

Jamf Connect a été lancé il y a quelques années après que Jamf a acheté NoMAD. Depuis qu’ils ont acheté NoMAD, Jamf a continué à intégrer Microsoft Azure AD et G Suite dans l’expérience de connexion macOS. Aujourd’hui, ils font passer cette intégration au niveau supérieur, car elle peut désormais être intégrée à Jamf Pro.

Une enquête récente a montré que 31% des problèmes signalés aux services d’assistance informatique par les utilisateurs finaux étaient des problèmes de connexion et de mot de passe. Jamf Connect résout ce problème en effectuant ses configurations à l’intérieur de Jamf Pro, de sorte que le nombre d’étapes qu’un service informatique doit configurer est réduit. Grâce à l’intégration de Jamf Connect et Jamf Pro, les administrateurs système macOS verront un certain nombre de fonctionnalités intéressantes.

Flux de travail d’inscription amélioré avec synchronisation des mots de passe

Grâce à un transfert du nom complet et du nom d’utilisateur de l’utilisateur de Jamf Pro et Jamf Connect, un employé du service d’assistance saura que tous les utilisateurs ont un système d’identité cloud configuré sur leur Mac. En forçant un seul ensemble de noms d’utilisateur et de mots de passe sur un fournisseur d’identité cloud (G Suite, Office 365), les utilisateurs finaux verront moins de problèmes de connexion en raison de mots de passe oubliés.

Options de configuration mises à jour

Jamf Connect voit un calendrier de sortie de deux semaines. Grâce à l’intégration dans Jamf Pro, une équipe informatique peut désormais utiliser immédiatement la nouvelle fonctionnalité directement dans Jamf Pro au lieu de se connecter à une interface distincte. Ce sera également un endroit de moins pour former de nouvelles recrues lors de l’embauche de nouveau personnel informatique.

Cryptage FileVault immédiat

Bien que cela puisse sembler petit, c’est une étape de moins pour l’utilisateur final. En intégrant Jamf Connect et Jamf Pro, le cryptage FileVault sera activé immédiatement lors de la première connexion au lieu de l’activer pendant le processus de connexion, puis obliger l’utilisateur à se déconnecter. Jason Wudi, directeur de la technologie de Jamf, a déclaré:

En rendant les configurations Jamf Connect disponibles dans l’interface Jamf Pro, le nombre d’étapes pour déployer ou modifier une configuration Jamf Connect est réduit, ce qui facilite la configuration et la gestion. Cette intégration est une étape puissante dans la façon dont nous continuons à innover pour aider nos clients à réussir avec Apple dans l’entreprise.

