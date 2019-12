Conseils, astuces et conseils utiles pour les nouveaux propriétaires d'iPhone

Avez-vous acheté un nouvel iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max pour les fêtes? Si tel est le cas, assurez-vous de prendre le temps de parcourir cet article, qui contient de nombreux conseils, astuces et guides utiles pour l'iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et les modèles d'iPhone antérieurs.

Que vous soyez nouveau sur iPhone ou que vous ayez mis à niveau un nouveau modèle, il y aura probablement quelque chose pour vous. Il y a des centaines de fonctionnalités et d'astuces cachées disponibles sur l'iPhone, il peut donc être facile d'oublier toute la gamme de ce que l'iPhone peut faire.

Ci-dessous, nous avons rassemblé nos tutoriels et tutoriels iPhone les plus utiles, à la fois pour une utilisation générale de l'iPhone et pour s'habituer à iOS 13.

Conseils pour les débutants

Utiliser iOS 13

Pour les propriétaires d'iPhone 11 et 11 Pro

Tutoriels de sécurité à lire absolument

Astuces cachées

Guides détaillés

Nous avons des guides détaillés sur de nombreuses fonctionnalités de l'iPhone ainsi que sur les services d'Apple et les fonctionnalités iOS, alors assurez-vous de les vérifier s'il y a un aspect particulier de l'iPhone que vous souhaitez en savoir plus.

Vendre votre ancien iPhone

Si vous envisagez de vendre ou de donner votre ancien iPhone maintenant que vous avez un nouveau modèle, assurez-vous de consulter notre guide détaillé sur la façon d'effacer proprement vos anciens appareils pour vous débarrasser de toutes vos données.

Vidéos

Sur notre chaîne YouTube, nous avons partagé pas mal de vidéos remplies de trucs et astuces utiles liés à l'iPhone, qui valent tous la peine d'être regardés pour se familiariser avec des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous avez peut-être oubliées. Nous avons également d'excellentes vidéos de comparaison comparant les caméras de différents smartphones.

Plus d'informations

Connaissez-vous une astuce iPhone très utile que les autres lecteurs de MacRumors pourraient ne pas connaître? Assurez-vous de le partager dans les commentaires ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les derniers iPhones d'Apple et le système d'exploitation iOS 13, assurez-vous de consulter nos rafles détaillées: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iOS 13.

.