Conseils, astuces et procédures pas à pas utiles aux nouveaux propriétaires d'Apple Watch

Si vous avez une nouvelle Apple Watch pour les fêtes, cet article est pour vous. Nous avons rassemblé tous nos guides et guides liés à l'Apple Watch pour vous aider à découvrir les tenants et aboutissants de votre nouvel appareil au poignet.

Même si vous avez déjà eu une Apple Watch, les nouveaux modèles des séries 4 et 5 ont mis à jour des fonctionnalités telles que la fonctionnalité ECG qui vous permet de prendre un électrocardiogramme rapide directement du poignet, et avec l'Apple Watch Series 5 en particulier, il y a un nouveau toujours sur l'affichage.

Ci-dessous, nous avons organisé nos procédures relatives à l'Apple Watch en catégories d'accès rapide, alors parcourez pour voir s'il y a quelque chose de nouveau à apprendre.

Pour les débutants

Conseils utiles pour watchOS

Fonctionnalités cachées

Astuces avancées

Apple Music et Apple Watch

Utilisation d'Apple Watch avec des AirPods

Vidéos incontournables

Nous avons créé une sélection de vidéos utiles qui mettent en évidence des conseils, des astuces et d'autres informations utiles si vous êtes un nouveau propriétaire d'Apple Watch. Assurez-vous de les vérifier!

Plus d'informations

Avez-vous des trucs et astuces utiles sur l'Apple Watch que nous avons manqués dans nos procédures et que les nouveaux propriétaires d'Apple Watch devraient connaître? Assurez-vous de les partager dans les commentaires!

Si vous voulez en savoir plus sur l'Apple Watch Series 5 et watchOS, le système d'exploitation qui fonctionne sur l'Apple Watch, assurez-vous de consulter nos rafles Apple Watch Series 5 et watchOS 6.

