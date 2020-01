Conseils pour changer de marque de téléphone

Poste d’opinion par

Mitja Rutnik

L’année dernière, je suis passé du OnePlus 3T au Huawei P20 Pro et l’expérience a été douce-amère.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses à aimer sur le P20 Pro, j’ai rapidement commencé à manquer mon ancien téléphone OnePlus et toutes les fonctionnalités impressionnantes qu’il offrait.

Après un an avec le produit phare de Huawei, j’en avais assez, alors je suis revenu à un appareil OnePlus – le OnePlus 7T.

Voici ce que j’ai appris au cours du processus et ce que vous devez garder à l’esprit avant de passer d’une marque de téléphone à une autre.

Le logiciel est roi

La chose la plus importante que j’ai apprise est que le logiciel est important. Beaucoup! À mon avis, cela peut faire ou défaire l’expérience du smartphone et c’est quelque chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous changez de marque.

Le logiciel est la principale raison pour laquelle je suis passé de Huawei à OnePlus. La peau EMUI de Huawei qui se trouve au-dessus d’Android est frustrante à plus d’un titre. La conception globale est datée à mon avis et il y avait beaucoup trop d’applications préinstallées sur mon P20 Pro que je n’ai jamais utilisées et que je n’ai pas pu supprimer. Le menu Paramètres m’a semblé un peu désordonné et difficile à naviguer, certaines applications – en particulier Google Actualités – se sont plantées souvent, et ces gestes d’articulation pour prendre des captures d’écran et lancer le mode écran partagé ne fonctionnaient que la moitié du temps pour moi – sur un bonne journée.

Mais le plus gros problème était la gestion agressive de la batterie de Huawei qui a entraîné des notifications importantes pendant des heures après, ou pire encore, ne passant pas du tout. J’ai essayé toutes sortes de choses, y compris la mise en liste blanche de certaines applications, mais rien n’a résolu le problème. Du moins pas à long terme.

OxygenOS est le meilleur skin Android sur le marché.

D’un autre côté, je trouve que OxygenOS de OnePlus est une joie à utiliser. C’est de loin mon skin Android préféré. Il a l’air propre, simple et moderne. Il n’a pas non plus de bloatware à bord. Ce qu’il a, c’est un tas de fonctionnalités qui améliorent l’expérience globale de l’utilisateur, ce que j’ai beaucoup manqué lors de l’utilisation du P20 Pro.

Il s’agit notamment de gestes hors écran qui vous permettent d’ouvrir une application de votre choix en dessinant simplement O, V, S, M ou W sur l’écran lorsqu’elle est désactivée. Vous pouvez également faire glisser deux doigts vers le bas de l’écran pour mettre en pause / lire la chanson que vous écoutez ou dessiner le < or > pour passer à la piste précédente ou suivante. J’adore tout simplement ces gestes. Ils sont utiles car j’écoute de la musique tous les jours et peuvent rapidement ouvrir mes applications les plus fréquemment utilisées, ainsi que des outils comme la lampe de poche, en un clin d’œil.

Parmi les autres excellentes fonctionnalités logicielles qui améliorent l’expérience globale avec le téléphone, mentionnons Shelf, un panneau d’écran d’accueil secondaire personnalisable qui se double d’un flux et d’un endroit pour accéder rapidement aux contacts récents, à la météo et bien plus encore.

Ensuite, il y a de petites choses comme la possibilité de glisser vers le bas n’importe où sur l’écran pour abaisser la nuance de notification ou de faire glisser vers le haut pour ouvrir le tiroir de l’application (vous n’obtenez pas cela avec les téléphones Huawei), un menu de paramètres plus logique et la possibilité pour jouer avec l’apparence de l’OS en changeant la couleur d’accent et ainsi de suite. Plus important encore, OxygenOS fonctionne simplement – je n’ai jamais rencontré de problèmes avec les plantages fréquents d’applications comme avec mon P20 Pro.

Les mises à jour logicielles sont également une chose importante à garder à l’esprit lors du changement de marque. Les téléphones OnePlus ne sont pas mis à niveau vers la dernière version d’Android aussi rapidement que les téléphones Pixel, mais la société expédie les mises à jour beaucoup plus rapidement que Huawei et la plupart des autres fabricants.

Le principal point à retenir est le suivant: avant de passer à un téléphone d’une autre marque, assurez-vous de l’essayer dans votre magasin d’électronique local. Jouez avec le logiciel pour voir comment vous aimez son apparence. Découvrez les fonctionnalités qu’il a à offrir en fouillant dans le menu des paramètres. Assurez-vous également de consulter la revue du téléphone et de ses logiciels en ligne ainsi que de lire des articles dédiés sur les sujets d’OxygenOS, de One UI de Samsung et d’autres skins Android. La recherche est la clé d’un bon achat.

Ce n’est pas que de la puissance brute

Le logiciel est roi, mais le matériel est également important. Mais ne faites pas la même erreur que moi et concentrez-vous uniquement sur la puissance brute. Oui, le Snapdragon 855 Plus du OnePlus 7T est un chipset plus rapide que le Kirin 970 vieillissant du P20 Pro, mais honnêtement, je ne vois pas de grande différence dans mon utilisation quotidienne.

Ce qui fait une différence pour moi, ce sont de petites choses comme le curseur d’alerte du OnePlus 7T, qui me permet de basculer rapidement entre trois modes de notification – sonnerie, vibration et silence – sans avoir besoin d’allumer l’écran. Je l’aime et je l’ai vraiment manqué pendant mon séjour avec le produit phare de Huawei. Ensuite, il y a la technologie Warp Charge ultra rapide qui fait passer la batterie du 7T de zéro à 100% en un peu plus d’une heure. Certes, le OnePlus 7T n’est pas le téléphone le plus rapide à charger, mais il est plus rapide que mon ancien Huawei P20 Pro ainsi que des produits phares plus récents comme le Samsung Galaxy Note 10 et le Pixel 4 XL.

Ce sont les fonctionnalités qui comptent pour moi car je les utilise tous les jours et améliore beaucoup mon expérience avec le téléphone. D’un autre côté, des fonctionnalités telles que le chargement sans fil, une cote IP et même le chargement sans fil inversé – tout ce que les téléphones Huawei offrent et les derniers manques de OnePlus – sont insignifiants pour moi personnellement. Il en va de même pour l’écran sophistiqué 90 Hz du OnePlus 7T, car je ne vois pas beaucoup de différence en le comparant à des écrans 60 Hz sur des téléphones comme le P20 Pro et bien d’autres. Je ne suis pas le seul, apparemment.

Le point que j’essaie de faire valoir est que lorsque vous comparez les spécifications de deux téléphones de marques différentes que vous souhaitez acheter, vous devez vous concentrer sur les choses que vous allez réellement utiliser. C’est pourquoi, au lieu de simplement lire des fiches techniques, il est beaucoup plus intelligent de consulter les avis téléphoniques et les comparaisons de style Vs, car vous pouvez en savoir plus sur l’expérience offerte par un appareil et comment il se compare à la concurrence au lieu d’un tas de chiffres et de mots à la mode .

Compromis, compromis, compromis

Si vous passez d’une marque à une autre, vous devrez généralement faire un compromis ou deux, surtout si vous ne passez pas d’un super vieux téléphone. Par exemple, bien que je préfère le OnePlus 7T au P20 Pro dans son ensemble, il y a encore des choses qui me manquent à propos du produit phare de Huawei.

Le P20 Pro a une configuration de caméra supérieure à mon avis. Le téléphone prend des images fantastiques, en particulier dans des conditions de faible luminosité, ce qui est la principale raison pour laquelle je l’ai obtenu. Les photos capturées avec mon OnePlus 7T ne sont pas mauvaises non plus, elles ne sont pas aussi bonnes que celles du P20. Le téléphone dispose également d’une batterie plus grande, d’un scanner d’empreintes digitales plus rapide et plus précis, et bien qu’il ne soit pas un problème pour moi lors de l’achat d’un téléphone, la cote IP67 m’a donné une petite tranquillité d’esprit qu’il survivrait à un plongeon dans l’eau .

Le téléphone parfait n’existe pas, car la concurrence propose toujours au moins quelque chose que votre combiné n’offre pas. C’est comme ça – ne tombez pas dans l’envie.

Cela dépend de ce que vous appréciez le plus

Si vous envisagez de changer de marque dans un proche avenir, j’espère que cet article vous a donné une idée de certaines des choses à considérer et à surveiller.

Il est trop facile de se laisser entraîner dans tous les mumbo-jumbo marketing, ou les opinions des gens qui vous entourent, et même les médias technologiques se disputent quel téléphone est le meilleur dans l’ensemble. N’achetez pas un téléphone simplement parce qu’il est considéré comme le plus puissant ou le plus riche en fonctionnalités. N’obtenez pas un téléphone simplement parce qu’il a marqué deux points de plus que ses principaux concurrents lors d’un test de référence. Obtenez-le parce qu’il convient à vos besoins, qu’il s’agisse de superbes caméras, d’une expérience logicielle propre, d’un affichage plein écran avec un snapper selfie pop-up, d’un petit encombrement ou d’un design accrocheur.

Vous devez baser votre décision d’achat sur les fonctionnalités que vous appréciez le plus.

Par exemple, je sais que le Galaxy S10 Plus est un meilleur téléphone que le OnePlus 7T, objectivement parlant. Il propose de nombreuses fonctionnalités et mises à niveau que vous ne trouverez pas sur le OnePlus 7T, notamment le chargement sans fil, le chargement sans fil inversé, un indice de protection IP68, un écran QHD +, un stockage extensible et une prise casque, entre autres. Cependant, ce n’est pas mieux que le OnePlus 7T pour moi. Je préfère OxygenOS à One UI de Samsung, et des fonctionnalités telles que Warp Charge et Alert Slider signifient plus pour moi que la charge sans fil et toutes les cloches et sifflets supplémentaires que le vaisseau amiral de Samsung a à offrir. Pour vous, c’est peut-être l’inverse.

Donc, lorsque vous envisagez de changer de marque et de choisir entre deux ou plusieurs téléphones, vous devez baser votre décision d’achat sur les fonctionnalités que vous appréciez le plus. C’est aussi simple que ça.