Conseils pour travailler à domicile

Comme beaucoup d’entre vous, je travaille à domicile. Mais contrairement à la plupart d’entre vous, je le fais depuis plus de trois décennies, et ce n’est pas aussi facile que vous le pensez.

Sur la base de mes décennies d’expérience de travail à domicile, voici les deux techniques que je trouve les plus utiles.

Commencez votre journée de travail avec un plan

J’ai réalisé il y a longtemps qu’une liste de choses à faire n’est pas un plan. Ainsi, je commence chaque journée de travail en déterminant ce que je dois accomplir aujourd’hui et combien de temps j’attends pour chaque tâche. Je souligne ensuite les trois éléments les plus importants pour me rappeler que je dois les terminer avant de m’attaquer à des tâches moins importantes.

Utilisez la technique de Pomodoro.

Après avoir tracé ma journée de travail le matin, j’utilise quelque chose appelé la technique Pomodoro pour m’aider à rester dans la zone et à terminer plus de travail en moins de temps.

Cette technique ne nécessite qu’une minuterie et utilise des intervalles de travail (traditionnellement 25 minutes) séparés par de courtes pauses. Chaque séance de 25 minutes est appelée «pomodoro» (tomate en italien), et les pauses fréquentes contribuent à améliorer votre agilité mentale.

Voici comment procéder:

Décidez d’une tâche.

Réglez une minuterie sur 25 minutes.

Ne travaillez que sur la tâche que vous avez choisie à l’étape 1 jusqu’à ce que la minuterie sonne.

Lorsque la minuterie sonne, cochez une feuille de papier:

4a. Si vous avez moins de quatre cases à cocher: Faites une courte pause (3 à 5 minutes).

ou

4b. Si vous avez quatre coches: Faites une longue pause (15 à 30 minutes) et remettez le nombre de coches à zéro.

Revenez à l’étape 1 et répétez le processus.

Si vous êtes interrompu au milieu de Pomodoro, notez rapidement et reprenez le travail immédiatement, si possible. Sinon, traitez l’interruption, puis redémarrez la minuterie lorsque vous êtes prêt. Bien sûr, vous voulez éviter d’abandonner votre session autant que possible – l’objectif est, après tout, de terminer votre session avec succès. Mais parfois, il se passe des choses – utilisez votre meilleur jugement.

Utilisez une minuterie – n’importe quelle minuterie

Il existe des dizaines de minuteries et d’applications Pomodoro dans les App Stores; mon préféré s’appelle Zonebox, qui est gratuit dans le Mac App Store. J’aime que je puisse le charger le matin avec tout mon travail prévu et qu’il affiche le temps restant à deux endroits: la barre de menus et sa fenêtre.

Ou, vous pouvez simplement demander à Siri de “régler une minuterie pour 25 minutes”.

Enfin, je garde une trace de tout – mon plan quotidien, les tâches les plus importantes et les sessions Pomodoro – sur une feuille de calcul que j’ai inventée appelée SuperPlan (téléchargement gratuit sur www.tinyurl.com/SuperPlanPDF).

Au début, je travaillais souvent toute la journée et jusque tard dans la nuit. Et j’ai toujours eu du mal à terminer mes projets à temps. Aujourd’hui, avec mon plan quotidien et mes pomodoros, je termine plus de travail avant 17 h que je n’en avais l’habitude de travailler après minuit.

La planification et les séances de Pomodoro sont mes armes secrètes pour faire plus de travail en moins de temps chaque jour. Si vous ne les utilisez pas encore, essayez-les!