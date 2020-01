Construisez votre configuration Philips Hue avec des ampoules blanches pour 10,50 $ chacune – .

Vous souhaitez étendre votre configuration d’éclairage intelligent Philips Hue sans vous ruiner dans le processus? Eh bien, aujourd’hui est le jour idéal pour le faire, car Amazon a renouvelé les ampoules en stock et vous pouvez économiser une tonne d’argent par rapport à leur achat neuf. 4 paquets d’ampoules intelligentes LED Philips Hue White A19 renouvelées sont en vente aujourd’hui pour 41,99 $, ce qui équivaut à 10,50 $ chacun. Et pour les zones où vous souhaitez ajouter de la couleur au mélange, les ampoules intelligentes LED Philips Hue White et Color Ambiance A19 de 50 $ avec prise en charge de 16 millions de couleurs différentes sont à 39,99 $ la pièce.

Philips Hue White A19 LED Smart Ampoules (pack de 4)

Automatisez votre expérience d’éclairage avec Philips Hue et contrôlez vos lumières depuis chez vous ou ailleurs. Créez des programmes d’éclairage à partir de l’application Philips Hue et ne rentrez jamais dans une maison sombre.

Exigeant le pont de Hue (vendu séparément) pour l’expérience complète de Hue, ces ampoules conviennent aux lampes de table de taille standard.

Installez les lumières LED comme vous le feriez pour installer des ampoules ordinaires et associez-les au pont Hue, qui vous permet de contrôler les lampes et les plafonniers équipés d’ampoules intelligentes via l’application Philips Hue.

Développez facilement votre système d’éclairage avec des accessoires (vendus séparément), tels qu’un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte. Associez-le pour l’automatisation avec votre système Nest ou SmartThings existant.

Ampoule LED Philips Hue White and Color Ambiance A19

Choisissez entre des millions de couleurs et de nuances de lumière blanche pour éclairer votre maison, contrôlez sans fil avec votre smartphone ou tablette et synchronisez votre lumière de manière immersive avec la musique, les jeux et les films.

Requérant le pont Hue (vendu séparément) pour une expérience Hue complète, cette ampoule convient aux lampes de table et aux lampadaires de taille standard. Profitez de nuances plus riches de vert, cyan et bleu avec un design amélioré.

Installez la lumière LED comme vous le feriez pour installer des ampoules ordinaires, puis associez-les au pont Hue, qui vous permet de contrôler les lampes et les plafonniers équipés d’ampoules intelligentes via l’application Philips Hue.

Développez facilement votre système d’éclairage avec des accessoires (vendus séparément), tels qu’un gradateur de teinte, un robinet de teinte ou un capteur de mouvement de teinte. Associez-le pour l’automatisation avec votre système Nest ou SmartThings existant.

Source de l’image: Philips Hue

