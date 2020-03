Control: The Foundation DLC Review – Remedy est toujours en pleine forme

Source: Android Central

Le contrôle était facilement mon jeu de l’année en 2019, il n’y avait donc aucun doute dans mon esprit que j’obtiendrais ses extensions, une décision inhabituelle pour moi car je n’achète presque jamais de DLC. La Fondation, le premier DLC basé sur une histoire du jeu, continue le penchant de Control pour l’horreur étrange avec sa propre marque d’humour pendant que nous approfondissons la maison la plus ancienne. Il ne casse pas le moule et ne change pas complètement la formule, il ne fournit pas non plus une tonne de nouveau contenu, mais offre à la place tout ce qui a rendu le jeu de base si génial.

Malgré une certaine répétitivité avec les missions, la Fondation fait exactement ce dont elle a besoin: vous donner plus sous la maison la plus ancienne à explorer tout en élargissant le monde introduit dans le jeu de base. De plus, les enjeux sont plus élevés que jamais. Le Plan Astral saigne dans le Bureau, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne détruise tout.

Maison la plus ancienne

Contrôle: la Fondation

Conclusion: La Fondation est exactement ce que devrait être une expansion. Il étoffe l’univers du jeu, nous offre de nouveaux domaines à explorer et des défis à surmonter, et vous divertit jusqu’à la fin. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’expansion la plus importante ou la plus importante jamais offerte, elle vous en donne certainement pour votre argent.

Le bon

Grande conception de niveau

Plus d’histoire sur la maison la plus ancienne et le plan astral

Les nouveaux ennemis sont plus difficiles

Sens de l’humour

Le mauvais

Toujours gâché par des problèmes de performances fréquents et parfois graves

Les patrons peuvent être plus frustrants qu’amusants

Les missions peuvent devenir un peu répétitives

Contrôle: la fondation Ce que j’aime

Source: Android Central

La Fondation excelle dans la prestation de ce qui a rendu Control si bon au départ. Il explore la trame de fond de la maison la plus ancienne et sa relation avec le conseil d’administration et le plan astral. Jesse et le conseil d’administration sont en désaccord dans toute la Fondation, et cette tension demeure même après la résolution de l’histoire. L’histoire est-elle encore un peu confuse? Sûr. Mais cela fait partie de ce qui m’a fait aimer Control pour commencer. C’est presque comme si David Lynch avait décidé de créer un jeu vidéo. C’est surréaliste et bizarre et rien de tout cela n’a de sens et vous ne pouvez pas vous empêcher d’être aspiré.

La Fondation excelle dans la prestation de ce qui a rendu Control si bon au départ.

Le contrôle ne serait pas ce qu’il est sans son humour, et nous le voyons encore plus dans la Fondation. Par exemple, lorsque l’ancien se présente et mentionne quelque chose au sujet de la faim, Jesse se demande s’il lui offre un sandwich. Il y a un autre moment où une cassette audio est diffusée qui explique que le bureau n’a pas de fenêtres, donc si un employé voit une fenêtre, il doit se couvrir les yeux et se rendre immédiatement dans une pièce sûre. Quand je suis entré dans une salle de bain dans l’espoir de trouver un objet de collection, je suis plutôt entré dans le plan astral avec des cabines de salle de bain et des toilettes flottant dans l’air. Jesse a ensuite commenté la plomberie du Bureau.

Nous ne voyons pas autant de l’architecture brutaliste qui a rendu le Bureau si distinct, mais Remedy fait un excellent travail pour s’assurer que les cavernes et les systèmes de grottes que nous explorons dans le DLC ne se sentent pas à leur place – bien qu’ils puissent grandir fade après un certain temps. Des morceaux du plan astral y saignent, et certaines parties du Bureau ont également fait leur chemin jusque-là. Alors que la carte peut sembler petite car ce n’est qu’une poignée de chemins qui se connectent à quelques zones plus grandes, c’est trompeur. La Fondation a tellement de verticalité, aidée par l’une de vos deux nouvelles capacités, vous permettant de manipuler le terrain et de créer des plates-formes à certains endroits.

Source: Android Central

L’ajout de deux nouvelles capacités et d’un nouveau type d’ennemi Hiss vous garde sur vos gardes pendant le combat. Ce sifflement est rapide, rapide et porte une pioche pour les attaques de mêlée ou à distance. Même si vous tentez de faire de la lévitation et d’atteindre les hauteurs, vous n’êtes pas en sécurité. Je me suis retrouvé à mourir plus que d’habitude, mais je suis heureux qu’un défi et une variété aient été ajoutés aux ennemis habituels de Hiss. Les nouvelles capacités qui vous permettent de manipuler le terrain et de détruire les formations rocheuses affectent également le combat lorsque vous pouvez tirer le sol sous le pied d’un ennemi ou soulever des pointes du sol qui déchiquettent rapidement un ennemi.

La Fondation ajoute également de nouveaux objets modifiés qui font de fantastiques missions secondaires. J’irais jusqu’à dire que ce sont encore mieux que des parties des missions principales de l’histoire dans cette extension.

Contrôle: la fondation Ce que je n’aime pas

Source: Android Central

J’espérais que Remedy avait résolu les problèmes de performances de Control sur PlayStation 4, mais ils persistent malheureusement. Sur ma PS4 Pro, j’ai rencontré des retards fréquents, des baisses de fréquence d’images et de longs écrans de chargement. Même en entrant et en sortant d’un menu, la fréquence d’images peut bégayer pendant quelques secondes. Bizarrement, cela s’est produit moins souvent lors de moments de jeu effrénés et plus souvent lorsque je traversais un couloir ou que j’ouvrais ma carte.

Source: Android Central

Comme le jeu de base, les patrons de The Foundation pourraient être touchés ou manqués. Il y a des batailles de boss vraiment cool qui changent de rythme – l’une, en particulier, vous fait sauter entre des plates-formes mobiles qui descendent du chemin de fer – mais d’autres sont trop frustrantes pour leur propre bien. Il y a une fine ligne entre être difficile mais gratifiant et être inutilement difficile. Le remède n’a pas tout à fait trouvé le bon équilibre.

Aussi heureux que je sois de retour au contrôle avec de nouvelles missions à accomplir, beaucoup de missions sont également assez répétitives. L’extension se résume à terminer quatre essais qui vous mènent tous au plan astral et vous obligent à faire quelques segments de plate-forme et à combattre certains ennemis avant de progresser. C’était également un problème dans les heures d’ouverture du jeu de base, mais cela pourrait être attribué à un gameplay périmé par manque de compétences et de variété ennemie. Dans The Foundation, le problème est que l’on vous demande de faire la même chose quatre fois, avec des variations mineures à chaque fois en termes d’environnements et d’ennemis. Je ne sais pas ce qui est le plus frustrant.

Devriez-vous acheter Control: The Foundation? Oui

Source: Android Central

La Fondation est une excellente expansion pour Control, et cela ne m’a rendu encore plus excité pour la prochaine. Remedy sait ce qu’il fait avec ce jeu. Il a ajouté plus de mystère à son univers tout en répondant à quelques questions en cours de route. Même si les missions pouvaient devenir répétitives, les nouveaux pouvoirs de Jesse rendaient le combat et l’exploration plus intéressants, et c’était toujours un retour bienvenu dans la Maison la plus ancienne.

4

sur 5

Les problèmes qui ont tourmenté le jeu de base, comme ses combats de boss irritants, persistent parfois. Je souhaite également que Remedy ait résolu certains des problèmes de performance, mais cela ne m’a pas empêché de profiter de The Foundation. Si vous êtes un fan de Control malgré ses problèmes initiaux, vous devriez absolument consulter The Foundation.

Menaces inconnues

Contrôle: la Fondation

Remontez dans la maison la plus ancienne et découvrez ses secrets

La Fondation est exactement ce que devrait être une expansion. Il étoffe l’univers du jeu, nous offre de nouveaux domaines à explorer et des défis à surmonter, et vous divertit jusqu’à la fin. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’expansion la plus importante ou la plus importante jamais offerte, elle vous en donne certainement pour votre argent.

Le podcast Jiggle Physics est nouveau, et il s’agit de jeux

Chaque semaine, le podcast Jiggle Physics vous apporte les dernières nouvelles et prises de vues de l’industrie du jeu avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux. Nous couvrons PlayStation, Nintendo, Xbox et tout le reste.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Abonnez-vous sur Spotify: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Résumé des rumeurs

Tout ce que vous devez savoir sur les OnePlus 8, 8 Lite et 8 Pro!



OnePlus nous a séduit en 2019 avec une multitude d’excellents combinés, et pour 2020, la société cherche encore une fois à se surpasser. Entre les OnePlus 8, 8 Lite et 8 Pro, voici tout ce que vous devez savoir sur ce que OnePlus prépare cette année.

Astuces Google Duo

Les 15 meilleurs trucs et astuces de Google Duo pour de meilleurs appels vidéo



Google Duo est une application de chat vidéo solide mais simple, disponible sur plusieurs plates-formes, notamment Android, iOS et le Web. Pourtant, malgré sa simplicité, il existe un certain nombre de conseils et astuces utiles à tirer pour tirer le meilleur parti de l’application. Nous vous guiderons dans le top 15.

Économies instantanées

Le Galaxy S20 coûte actuellement 200 $ – allez-vous en obtenir un?



Le Galaxy S20 est l’un de nos téléphones préférés de 2020, et en ce moment, Amazon et Best Buy le vendent pour 200 $ de rabais. Allez-vous enfin décrocher le téléphone pour vous?

Obtenez votre jeu de rôle sur

Voici quelques-uns des meilleurs RPG actuellement disponibles sur PS4



C’est le temps du jeu, mais vous avez besoin de quelque chose qui va prendre un peu de votre temps. Heureusement, pour vous, fans de PlayStation 4, les jeux de rôle sont là pour vous sauver!