Contrôle parental Google Play – Comment les définir et les modifier

Le contrôle parental de Google Play est un élément important du Play Store. Il vous aide à protéger votre compte des transactions non autorisées de vos enfants. En outre, il fonctionne dans toutes les parties du Play Store, que ce soit des applications, des jeux, des films et des émissions de télévision, des livres ou de la musique. Heureusement, le processus est assez facile à configurer et se déroule entièrement dans l'application Play Store. Il existe également des méthodes supplémentaires via l'application Family Link et nous allons également passer par ce processus. Commençons.

Configurer le contrôle parental Google Play

C'est la manière la plus simple et la plus directe de le faire. Vous accéderez au Play Store sur le téléphone de votre enfant et y configurerez tout. Cette méthode fonctionne mieux car elle ne nécessite aucune configuration sophistiquée et vous ne devez la définir qu'une seule fois.

Ouvrez le Google Play Store sur le téléphone de votre enfant. Réglages faites défiler vers le bas et cliquez sur le Controle parental Option.Appuyez sur la bascule où il est dit Le contrôle parental est désactivé pour les activer. Saisissez un code PIN. C'est pour vous, pas pour votre enfant, alors choisissez-en un qu'il ne connaît pas. Saisissez le code PIN une deuxième fois pour confirmer votre sélection. Le texte du menu devrait Le contrôle parental est activé.

Configurer le contrôle parental de Google Play

Maintenant que les contrôles parentaux sont activés, il est temps de les configurer. Par défaut, le Play Store ne bloque aucun contenu. Vous devez donc effectuer cette section suivante au moins une fois afin de bloquer réellement le contenu sur l'appareil de votre enfant. Faisons configurer ces paramètres.

Appuyez sur le Applications et jeux dans le menu du contrôle parental. Vous devriez voir une liste des notes de style ESRB, c'est là que cela devient un peu délicat. Appuyez sur la note maximale à laquelle vous souhaitez que votre enfant accède. Par exemple, si votre enfant est un adolescent et que vous ne voulez pas qu'il accède à du contenu mature, choisissez le Ados réglage pour leur donner accès à tout à travers le Ados Cliquez sur le sauvegarder une fois que vous êtes satisfait de votre sélection. Répétez ce processus pour Films, la télé, Livres, et La musique.

Une fois cela fait, le téléphone permettra à votre enfant un accès sans entrave à tout le contenu avec les notes que vous avez spécifiées. En fait, Google Play modifie ses résultats de recherche pour inclure uniquement le contenu avec cette note. La seule façon dont votre enfant peut même trouver du contenu mature est sur le Web et il aura toujours besoin de votre code PIN pour l'installer.

Empêcher les achats intégrés non autorisés

La section du contrôle parental est terminée, mais nous vous recommandons fortement de faire au moins une chose. Le didacticiel suivant désactivera les achats intégrés afin que votre enfant ne puisse pas acheter de contenu à partir de ses appareils sans votre mot de passe. De nombreux parents ne mettent tout simplement pas les informations de paiement sur l'appareil de l'enfant, mais ils pourraient essayer à l'avenir. Les enfants sont parfois sournois de cette façon. Dans tous les cas, voici comment activer un code PIN pour tout achat sur le Play Store.

Ouvrez le Google Play Store application et accédez à RéglagesFaites défiler vers le bas jusqu'à ce que Exiger une authentification pour les achats option. Appuyez dessus. Sélectionnez Pour tous les achats via Google Play sur cet appareil Saisissez le mot de passe de votre compte Google lorsque vous y êtes invité. Le paramètre changera une fois que vous aurez entré le mot de passe.

À partir de ce moment, votre enfant ne peut effectuer aucun achat via l'application sans votre consentement et le mot de passe de votre compte Google. Cela devrait aider à empêcher tout achat intégré non autorisé. Entre cela et le contrôle parental, votre enfant devrait être verrouillé à peu près tout sans votre consentement explicite.

Contrôle parental via Google Family Link

Il y a une autre façon d'accomplir toutes ces choses et c'est un peu plus pratique. Google propose l'application Family Link sur Google Play. Il est également intégré à Android 10, de sorte que cette méthode deviendra plus viable à mesure que de plus en plus de personnes utiliseront les nouvelles versions d'Android. Cette méthode est un peu plus compliquée à mettre en place. De plus, si vous êtes parent d'un jeune enfant et que vous le laissez simplement utiliser votre téléphone, cette méthode est totalement inutile et nous vous recommandons la méthode ci-dessus. Voici comment activer et configurer le contrôle parental via Google Family Link.

Téléchargez Google Family Link sur votre appareil et celui de votre enfant.Ouvrez l'application et suivez les étapes pour connecter votre appareil et celui de votre enfant. Le processus est un peu compliqué, alors voici un tutoriel complet sur la façon de tout connecter.Une fois la configuration effectuée, utilisez le périphérique parent pour accéder au Gérer les paramètres carte où vous avez un accès complet à tous les paramètres parentaux de Google Play. Configurez-les simplement au besoin.

Google Family Link présente de nombreux avantages supplémentaires. Vous pouvez voir exactement quelles applications vos enfants téléchargent avec le tableau de bord et vous pouvez même restreindre des choses comme le temps d'écran et l'utilisation des applications. Cependant, c'est aussi une tâche difficile à mettre en place. Si vous souhaitez un contrôle plus précis de l'utilisation de votre enfant avec les contrôles parentaux, Family Link est une excellente option. Sinon, nous vous recommandons de configurer directement le contrôle parental sur l'appareil de l'enfant.

Les deux méthodes fonctionnent également bien et chacune est livrée avec ses propres avantages et inconvénients. Vous devez prendre la décision qui vous convient le mieux, vous et votre enfant. Cette méthode devrait fonctionner pour à peu près tout le monde. Si nous avons raté quelque chose, dites-le nous dans les commentaires!