Contrôlez l’audio de votre Mac avec SoundSource 4 de Rogue Amoeba [Sponsored]

Veuillez vous joindre à moi pour remercier Rogue Amoeba, les créateurs de SoundSource (et Loopback, Audio Hijack, et plus encore!) D’avoir parrainé TMO ici cette semaine. SoundSource est l’une de ces applications qui est vraiment pour tout le monde, pas seulement pour les geeks audio, et pour cette raison, elle est souvent négligée. Corrigeons ça.

Je suis un utilisateur régulier (et de longue date!) D’Audio Hijack, l’utilisant et Loopback comme éléments fondamentaux de mon flux de travail de podcast Mac Geek Gab, à la fois en studio et sur la route. Sans ces outils essentiels, je ne sais pas trop comment je ferais ce que je fais, et je sais que c’est vrai pour la plupart des autres podcasteurs basés sur Mac.

Mais j’avais ignoré SoundSource pendant un certain temps ces dernières années. Je l’ai utilisé à l’époque car il m’apportait des fonctionnalités indispensables: la possibilité de changer de périphérique audio depuis la barre de menus. Bien sûr, macOS a ajouté cette fonctionnalité et rendu SoundSource – la version originale, de toute façon – inutile pour la plupart d’entre nous.

Beaucoup plus récemment, Rogue Amoeba a repensé SoundSource, et ma réaction lors de la réinstallation a été: «merde! J’en avais besoin et je ne le savais même pas! ” Je suppose que vous ressentirez la même chose.

SoundSource vous offre un contrôle audio par application

SoundSource 4 ajoute une tonne de fonctionnalités, mais le plus important est que SoundSource 4 me donne la possibilité de décider de ce qui se passe avec l’audio par application. Cela signifie que je pouvais régler Zoom pour n’utiliser que mes écouteurs, mais Musique pour jouer sur mes gros haut-parleurs. Pour Hangouts, vous pouvez configurer Google Chrome pour utiliser les haut-parleurs sur l’écran où vous avez vos Hangouts, donnant à votre son une certaine concentration spatiale tout en laissant les sons du système sortir de vos haut-parleurs principaux.

La beauté est que je n’ai pas besoin de jouer avec les commandes de sortie sonore avant et après chaque activité différente. SoundSource me permet de régler cela une fois et cela persiste, même en permettant simultanément aux sons d’une application de provenir d’un endroit pendant qu’une application différente va à un autre.

Améliorez l’audio de votre Mac

Avouons-le, certains podcasteurs n’ont pas encore commencé à utiliser Audio Hijack pour que leurs émissions sonnent bien. Bonne nouvelle: avec SoundSource, vous pouvez non seulement router n’importe quelle application – comme les podcasts – vers vos haut-parleurs préférés, vous pouvez également appliquer l’égalisation et les effets comme un compresseur à chaque application individuellement, en renforçant le son, le tout en temps réel.

Contrôle du volume du clavier pour les périphériques audio Finicky

Vous connaissez les touches de volume que vous avez sur le clavier de votre Mac? Ils sont très pratiques et fonctionnent très bien avec les haut-parleurs internes de votre Mac, mais ils ne sont pas toujours en mesure de régler le volume pour des choses comme HDMI, DisplayPort et les périphériques audio USB externes. Pour cette raison, j’avais été obligé d’utiliser le bouton de volume séparé sur mon Audioengine D1 qui se trouve bien là-bas. Oui, les amis, je devais atteindre… comme un animal.

Plus maintenant! Les touches Super Volume de SoundSource permettent à mes boutons de volume (et même au bouton de volume de mon clavier Logitech) de contrôler le niveau de sortie de mes haut-parleurs maintenant. LOUANGE À TOUS. Comme si j’avais besoin d’une autre raison, c’est la cerise sur le gâteau pour m’assurer que SoundSource fonctionne et est installé à temps plein. (Maintenant, je dois juste me rappeler de ne plus l’atteindre!).

Améliorations fiables de l’audio de votre Mac

J’ai utilisé SoundSource à nouveau assez récemment et toutes les choses que je mentionne ici – effets, améliorations, contrôle par application, touches de volume – se produisent de manière fiable, rapide et sans fanfare ni retard. SoundSource fonctionne, et ce n’est pas surprenant: comme je l’ai noté, Rogue Amoeba connaît très bien le fonctionnement interne de l’audio macOS. Ils ont appris toutes les nuances de la navigation dans cette technologie, et ça se voit.

Économisez 20% sur SoundSource

Non seulement les bons gars de Rogue Amoeba sont nos sponsors ici à TMO cette semaine, mais ils ont aussi une réduction pour vous: utilisez le code de coupon TMO2020 pour économiser 20% sur SoundSource aujourd’hui. Avec tout le temps supplémentaire que vous passez devant votre Mac en ce moment, vous méritez de mieux entendre tout et de vous amuser à peaufiner les choses aussi. Allez chercher SoundSource dès aujourd’hui.

Merci, Rogue Amoeba!