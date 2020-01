Contrôlez votre porte de garage avec votre téléphone pour moins que le coût d’une ampoule intelligente – .

Les ampoules intelligentes LED Philips Hue White et Color Ambiance A19 coûtent 50 $ chacune lorsque vous les achetez neuves. Procurez-vous des reconditionnements à la place et vous pouvez les obtenir pour 39,99 $ l’unité. Si vous pensez que 40 $ pour une seule ampoule sonne déjà fou, attendez de le mettre en perspective pour vous – pour 10 $ de moins, vous pouvez vous procurer un ouvre-porte de garage intelligent MyQ de Chamberlain qui vous permet de contrôler votre porte de garage à partir de votre smartphone ou intégrez-le à votre système de maison intelligente. Plus besoin de jouer avec les claviers qui ne fonctionnent jamais du premier coup, et plus de se demander si vous avez pensé à fermer votre porte de garage en sortant… le tout pour moins que le coût d’une seule ampoule intelligente!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

NOUVEAU! LIVRAISON GRATUITE EN GARAGE AVEC KEY BY AMAZON Les membres Prime dans certaines zones peuvent s’inscrire avec le hub de garage intelligent myQ pour obtenir des colis Amazon en toute sécurité directement dans leur garage, il suffit de lier votre compte myQ dans l’application Key

COMMANDE DE GARAGE INTELLIGENTE Ouvrez et fermez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone via l’application myQ

NOTIFICATIONS INTELLIGENTES Recevez des alertes lorsque votre porte de garage s’ouvre ou se ferme en temps réel en configurant des notifications personnalisées idéales pour les familles occupées qui vont et viennent de la maison par le garage

UNIVERSEL – Fonctionnalité facile à ajouter pour améliorer votre ouvre-porte de garage existant. Fonctionne avec toutes les grandes marques d’ouvre-portes de garage fabriquées après 1993 et ​​dotées de capteurs de sécurité standard

EXIGENCES nécessaires pour démarrer – un routeur avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 gigahertz, un routeur avec 802.11 B / G / N, un routeur à moins de 50 pieds. du MyQ Smart Garage Hub (plus de détails dans le manuel d’utilisation PDF)

CONFIGURATION SIMPLE L’installation sans fil avec des instructions simples étape par étape fournies dans l’application myQ signifie que vous pourrez profiter du contrôle intelligent du garage en quelques minutes

ACCÈS INVITÉ Invitez en toute sécurité jusqu’à trois personnes à contrôler votre garage avec la fonction d’invité myQ (Remarque: Non destiné aux clients de moins de 13 ans)

COLLABORATIONS INTELLIGENTES La liaison de votre compte myQ à Google Assistant et IFTTT est gratuite pour une durée limitée. Pas de carte de crédit nécessaire

CARACTÉRISTIQUES DE BASE L’ouverture, la fermeture et la réception des notifications d’état des portes de garage sont INCLUS avec l’application myQ sans frais supplémentaires

