Cooking Mama: Cookstar pourrait arriver sur Nintendo Switch en mars 2020

Plusieurs jeux classiques qui étaient populaires au cours des époques DS, 3DS et Wii obtiennent une suite ou sont refaits pour Nintendo Switch. Par exemple, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX et Animal Crossing: New Horizons. Il y a quelques heures à peine, une vidéo teaser a fait surface sur Internet présentant un nouveau jeu Cooking Mama pour Nintendo Switch. Nous n’avons pas de date exacte, mais il semble que Cooking Mama: Cookstar arrivera sur Switch dès mars 2020.

Cooking Mama: Cookstar arrive sur #NintendoSwitch, mars 2020! pic.twitter.com/iEqWsW4UWH

– Nintendo Switch (@NinSwitchNews) 18 février 2020

Si vous n’êtes pas familier avec les jeux Cooking Mama, ce sont des simulateurs de cuisine populaires qui sont nés sur la DS et ont depuis été sur la 3DS et la Wii. L’accent principal est mis sur la cuisson de mini-jeux qui évaluent la façon dont vous effectuez les tâches dans la cuisine.

Dans la bande-annonce, il semble que le nouveau jeu Nintendo Switch utilisera les commandes de mouvement du Joy-Con pour hacher les légumes, faire fondre le beurre sur une casserole, répandre le beurre d’arachide et effectuer toutes sortes d’autres mouvements de préparation de repas. De plus, les joueurs pourront utiliser un mélangeur motorisé, un four, un mélangeur et plusieurs autres gadgets de cuisine. D’une manière ou d’une autre, cela semble être un jeu super amusant!

Pendant ce temps, Cooking Mama sourira à vos côtés et vous aidera à préparer de nombreux plats savoureux. Nous ne connaissons pas de date exacte pour la sortie de Cooking Mama: Cookstar et il n’y a actuellement aucune page pour celle-ci sur le Nintendo eShop, mais nous serons sûrs de mettre à jour quand plus sera révélé.